Пандемия в мире начинает отступать. Когда население выйдет на улицу после карантина, оно увидит много интересного. Трамп скорее всего останется на своем месте, Европа обретет общий бюджет, а Зеленский будет по-прежнему смешить собственное население

Белый дом не любит читать

Американская служба новостей CNN подробно рассказывает о закулисных конфликтах между Белым домом и Центром по контролю и профилактике заболеваний — главным эпидемиологическим институтом США. Белый дом в лице координатора рабочей группы по коронавирусу Деборы Биркс критикует систему подсчета заболевших и умерших. По словам Биркс, эта система устарела. Действительно, в самой технологичной стране мира многие штаты высылают в Белый дом данные по заболевшим по старомодному факсу. Это приводит к заметному отставанию в подсчетах. «По состоянию на 16 мая эпидемиологическое ведомство указывало 60 299 смертей и в последний раз обновляло данные 15 мая, — пишут в статье, — в то время как по данным Университета Джона Хопкинса смертность уже перевалила за 87 000». Западные СМИ обсуждают пандемию: недоверие убивает, а спасти нас может природа © REUTERS, Luis Cortes

Недовольна Биркс и проектом Центра по снятию карантина. Центр подготовил 68-страничный документ, где подробно и строго перечислялись меры по возвращению штатов к нормальной жизни. Документ оказался куда подробнее и строже, чем дорожная карта Белого дома. В результате директор Центра Роберт Редфилд вынужден был принести извинения и переписать документ. Теперь он сократился до 6 страниц и представляет собой графики под названием «дерево решений». Белый дом предпочел ознакомиться с шестью страницами, но не с 68. Это обидело сотрудников Центра — они же старались.

Обида не замедлила проявить себя. «В ряде интервью «Си-эн-эн» за последние несколько недель чиновники эпидемиологического ведомства выразили свое разочарование тем, что Биркс не попыталась исправить хотя бы часть дезинформации, высказанной Трампом на брифингах по коронавирусу, — говорится в статье, — «Когда говорят такое, а ученый просто стоит рядом, росту доверия это не способствует», — высказался тот же чиновник по поводу, что думают коллеги о Биркс».

Впрочем, эксперты, знающие обстановку в Белом доме, считают, что Биркс относится к тем немногим счастливчикам, которым удалось найти общий язык с Трампом. По их мнению, она овладела искусством отговаривать его от глупостей так, что после этого он на нее не обижается. Действительно последнее время Трамп неизменно выражает полное доверие Брикс. Западные СМИ считают, что Украину спасет Саакашвили, а нас — здоровый образ жизни © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Европа на пороге новой эры

Французское издание L'Opinion пишет о возможном начале новой эры в экономике Евросоюза. Дело в том, что Франция и Германия «представили в понедельник общую инициативу по восстановлению европейской экономики с опорой на четыре оси: развитие европейских возможностей в сфере санитарной защиты, восстановление экологической программы, укрепление экономического суверенитета и (впервые представленные) бюджетные меры восстановления в размере 500 миллиардов евро на основании общих займов», — пишет издание.

Франко-германская инициатива идет куда дальше, чем все, что существовало в Европе до сих пор. Речь не идет о разделении на все страны долгов тех государств, чья политика не следовала жестким бюджетным правилам. Это «общие долговые инструменты», но не гарантии по прошлым долгам. Кроме того, это новые деньги, которые должны влиться в экономики стран ЕС и пойдут на погашение кризисных проблем. «Эти 500 миллиардов будут привлечены на финансовых рынках с государственными гарантиями (например, в размере 20% для Франции) и станут доступными с 2021 года, тогда как возвращать займы планируется в отдаленном будущем, после 2027 года, — пишет издание, — Средства пойдут в первую очередь сильнее всего пострадавшим от кризиса странам. Таким образом, речь идет о невиданных раньше бюджетных переводах и существенном 30% увеличении европейских программ помощи в восстановлении отраслей и регионов». Западные СМИ подсчитывают потери от пандемии: политические, экономические и моральные © AP, Rafiq Maqbool

Расчет будет примерно таким. Эти 500 миллиардов евро добавятся к 540 миллиардам займов, которые станут доступны с июня. Программа Еврокомиссии позволит странам профинансировать частичную безработицу в размере 100 миллиардов евро. Европейский инвестиционный банк привлечет 200 миллиардов евро для займов или совместных инвестиций в европейские предприятия. Наконец, Европейский механизм солидарности предоставит государствам 240 миллиардов в займах. «В общей сложности Европа направляет более триллиона евро, который накладывается на принятые на уровне государств меры, достигшие отметки в 3% европейского ВВП, — пишет издание, — Таким образом, всего план подъема экономики достигает 10 пунктов ВВП ЕС. Все это за период менее 4 месяцев».

Проект еще должен быть одобрен Еврокомиссией, но если это случится, что вполне вероятно, инициатива Парижа и Берлина станет исторической вехой в европейском строительстве. Впервые «нарушается запрет на то, чтобы брать в долг с какой-то иной целью, кроме как привлекать займы. Принимается система, которая не основана на вознаграждении, что было европейской нормой со времен Маргарет Тэтчер», — отмечает экономист Жан Пизани-Ферри.

С начала существования ЕС еврозона страдает от отсутствия общей бюджетной опоры, что серьезно мешает ее работе. Вполне вероятно, что новый проект станет началом бюджетного союза. И хотя это не постоянный бюджет, но лишь временный фонд, четко направленный против коронавирусного кризиса, перспективы довольно очевидны. Коронавирус расколол мир. Австралия против Китая, Трамп выдвинул ультиматум ВОЗ © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«Если эта временная система сработает, если страны эффективно используют ее, если не будет слишком большого разрыва между европейскими экономиками на выходе из кризиса, из этого будут сделаны выводы», — считает Филип Мартен из Совета по экономическому анализу. Ответственность ляжет на страны-получатели денег, а также предприятия, которые привлекут средства Европейского инвестиционного банка и возьмут обязательства в экологической сфере. «Это тест для Европы и европейской бюрократии», — подчеркивает Мартен.

Везунчик Зеленский

Издание Der Spiegel решило отметить скромный юбилей — Владимир Зеленский провел ровно год на посту президента Украины. Юбилей действительно скромный. Во-первых, год это не так уж много, а во-вторых, особенно гордиться Зеленскому нечем. Но находчивые немецкие журналисты все же нашли, за что похвалить бывшего комика.

Прежде всего хвалить Зеленского надо за удачу. «Некоторые изо всех сил стараются добиться чего-то в политике, другим же власть падает в руки сама, как зрелый плод, — пишет автор Кристиан Эш, — Владимир Зеленский относится ко второй категории».

Но и, конечно, за свойственное Зеленскому чувство юмора: «И вот со дня инаугурации Зеленского прошел ровно год, и если рассматривать его с точки зрения телевизионной развлекательности, то можно сказать, что он был забавным».

Дальше, правда, начинаются проблемы. Страна терпит экономическую катастрофу, население стремительно нищает, в общем, ничего хорошего. Но и тут Эш нашел способ не обидеть любимца публики: «Как бы то ни было, сорокадвухлетний Зеленский не стал марионеткой в руках одного из олигархов, как опасались многие. В стране, где администрация, парламент, партии, телеканалы и суды контролируются кучкой супербогатых людей, это немало». Год Зеленского, международная политика. От провалов к прорывам... и обратно © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Еще одним успехом Зеленского автор считает тот факт, что Кремль не обставил его «при попытке закончить войну на Донбассе. Мир на востоке Украины был одним из немногих конкретных предвыборных обещаний Зеленского». Ура! Ликует журналист, Россия хочет конца войны, но Зеленский тверд и не поддается на провокации. Поэтому Украина до сих пор воюет сама с собой, а умница Зеленский «действовал осторожно и дозированно. Из его достижений — обмен пленными и реанимация саммитов в нормандском формате. Вероятно, это именно то, чего можно было достичь без больших уступок».

Еще один успех — дело об импичменте Трампа. Зеленский, как пишет издание, «сумел ловко вывернуться» и не стать на сторону ни республиканцев, ни демократов.

На этом список «побед» заканчивается, и автор переходит к неудачам. Где-то между строк небрежно упомянута нищета населения, но не это главное. Зеленскому, сочувствует украинскому лидеру автор, не хватает «терпения, стратегии и дееспособной команды». Хаотические и непоследовательные новые назначения свидетельствуют о растерянности Зеленского. «На Украине при Владимире Зеленском разыгрывается сейчас странный спектакль, — пишет Эш, — Некий аутсайдер на волне харизмы и энтузиазма обошел своих могущественных соперников и привлек на свою сторону силы, значительно превосходящие силы противников. Но теперь политическая борьба как бы переместилась из парламента в его собственную голову. А там, судя по всему, царит такой же хаос, как и в Раде: идеи и мысли противоречат одна другой, и никто не может навести в них порядок».

Надо думать, что Зеленскому в этом вопрос помогут его западные кураторы, но журналист делает вид, что ничего о них не знает. Статья заканчивается на высокой ноте иронического пафоса: «Политика на Украине так же непрозрачна, как и раньше. Будут ли украинцы доверять Зеленскому и дальше? Ведь они, как показывает опыт, такие же нетерпеливые, как и президент». От себя добавим, что украинце можно понять. Они просто сгорают от нетерпения по поводу того, когда же власть выведет страну из статуса самой бедной страны Европы. Но власть, похоже, не торопится.