Итоговая пресс-конференция президента в связи с годовщиной пребывания на должности – повод для серьёзного анализа. Но серьёзный анализ будет потом. Для этого всё же время нужно. Мы же проведём анализ самый быстрый и поверхностный, схватив самые общие впечатления

Первое. Лучшим моментом на пресс-конференции, безусловно, был тот, когда президент попросился у журналистов… В общем — немного поотсутствовать. Это было так мило, так по-человечески… Плакали всей редакцией.

Не сочтите за иронию, но это действительно был очень удачный ход, причём совершенно независимо от того, действительно президенту потребовалось отлучиться или это был хитрый политтехнологический замысел.

Второе. Нераскрытой интригой стала тема второго срока Зеленского.

Изначально мы полагали, что сам по себе поставленный так вопрос — это ответ тем людям из административной вертикали и выборных органов, которые подумали, что, если Зеленский на равных дискутирует с целым мэром Черкасс, значит, его дела плохи и его можно немножко игнорировать. Намерение президента идти на второй срок должно было таких людей успокоить — нет, Розенбом ещё крепкий старик, у него есть порох в пороховницах, и он ещё покажет всем кузькину мать.

Зеленский нас опроверг. У него действительно всё плохо; ему действительно нечего сказать мэру Черкасс, кроме как разбрасываться оскорблениями; он настолько не верит в монобольшинство и правительство, что по итогам первого года считает, что оставшихся лет ему на проведение реформ не хватит.

Ясный чёткий сигнал: давайте уже, игнорируйте…

Третье. Гордон что-то спросил, и ему что-то ответили.

Президент не удержался от лёгкой подначки (что, кстати, тоже было очень по-человечески и произвело хорошее впечатление), но остался при этом в рамках дипломатического этикета.

Мы бы поинтересовались, в каком качестве Гордон задаёт вопрос — журналиста, агента парагвайской разведки, контактёра с космосом или продавцом пирамидок Ю Шинсе? И правда ли, что упомянутые пирамидки лечат коронавирус на самых ранних стадиях, даже когда его в организме и близко нет? Список вопросов можно продолжать, а вот серьёзно отвечать после давешнего зашквара, наверное, не стоило. Впрочем, президенту виднее.

Четвёртое. Президент случайно дал понять, что он всё таки действительно миллионер.

Мы, конечно, понимаем, что есть бедность, при которой 5 тысяч гривен — богатство. Но, кажется, президент с этой точки зрения рассуждать не должен.

А на фоне скандала на энергорынке рассуждения президента о том, что платёжки снижаются, можно рассматривать как обещание ещё более увеличить долю «зелёной» генерации с соответствующим ростом тарифов. Или это послание Ахметову?

Кстати, вопрос о сокращении атомной генерации вообще не прозвучал, хотя вопрос острый, скандальный, и его надо было бы упредить. Тем более что близкие к Офису президента телеграм-каналы писали, что Зеленский вроде бы поручал разобраться. Получается — врали? Неужели в Телеграме пишут неправду?

Пятое. Президент — хозяин своего слова. Захотел — дал, захотел — взял назад.

Это по поводу языка. Вопрос о языке не стоит? Ну, значит, не стоит. Надо было задавшего вопрос Макса Назарова обозвать провокатором. Это было бы в тренде предшественника.

Шестое. Кадровая политика. Просто блестяще прокомментировал этот вопрос Телеграм-канал Украины.ру (только не говорите, что вы его не читаете, — он не менее интересен, чем основное издание):

«В стране кадровый голод, но кумовьёв и товарищей по воинской службе Владимир Зеленский не трудоустраивает. Это он публично сказал. Крут!

Наверняка он еще не берёт на работу тех, с кем вместе летал в космос, красил коровники в колхозе, работал проводником в поезде "Ворошиловград — Владивосток", переходил пустыню Гоби на лыжах».

Седьмое. О посадках.

Вопрос о том, когда именно наступит календарная весна, во время которой надо сажать, не прозвучал. По самым актуальным темам (отдельно — дело Порошенко-Байдена, дело Шеремета и др.) президент направил всех вопрошающих в… прокуратуру.

Вообще, конечно, правильно, потому что президент не имеет права оказывать влияние на следствие (вот нечего хихикать, нечего — действительно не имеет, а потому и говорить об этом не должен). Но от Зеленского ждали чего-то другого. И за ночь надо было обязательно найти возможность ответить ясно, чётко, не пересекая красную линию, за которой начинается это самое вмешательство в следствие. Хотя… В вопросе о плёнках Ермака он, кажется, эту линию пересёк.

Правда, Зеленский намекнул, что украинцы ещё услышат какие-то «звонки». Мы насторожились, потому что звонки обычно раздаются у того, у кого будут неприятности. Намёк на то, что за измену Порошенко отвечать придётся всей страной?

Восьмое. Оказывается, сейчас меньше умирают в целом в Украине, чем в аналогичный период прошлого года.

Мы вообще-то недавно писали, что если ужесточить карантин и продлить его ещё, то можно будет ставить вопрос о достижении украинцами практического бессмертия. Нам казалось, что это была ирония. Оказывается, нет, всё серьёзно.

Но тогда возникает вопрос, куда делась страшная эпидемия коронавируса и зачем снимать карантин, раз он даёт столь чудодейственные результаты?

Девятое. Зеленский обещает большую приватизацию.

Ну, как вам сказать?

Во-первых, во время глобального кризиса продать что-то за приемлемую цену почти нереально. Тем более на Украине. Заявление равносильно намерению всё отдать бесплатно, да ещё и приплатить (благо для мирового рынка это не новость — только недавно нефтяные фьючерсы с доплатой продавали).

Во-вторых, глобальная тенденция прямо противоположная — речь идёт о национализации во имя спасения и крупных предприятий, и социальной сферы (там, где медицина частная). Не, ну в таких условиях точно придётся приплачивать…

Десятое. О Донбассе.

Мы не стреляем, мы будем договариваться напрямую с Россией как стороной конфликта (выполняя при этом Минские соглашения, в которых Россия не указана стороной конфликта — не спрашивайте, как это сочетается), Донбасс со слезами на глазах смотрит канал «Дом» (и ждёт украинских воинов-освободителей от лишнего имущества — судя по контексту).

Хорошая, годная заявка на… на что, кстати? Даже не знаем. Но главный вопрос о мире в такой формулировке, кажется, завис так же, как вопрос о языке.

Резюме: местами неплохо с пиаровской точки зрения, но с содержательной — полный провал. Пресс-конференцию совершенно свободно можно было, граждане, и не проводить.

Впрочем, может, всё дело в том, что мы ожидали традиционных песен и танцев. С ними, глядишь, веселее пошло бы.