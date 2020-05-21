Театр одного актера: какими обещаниями Зеленский кормит крымских татар

На поверку анонсированные президентом Украины революционные изменения оказываются либо косметическими мерами, либо попыткой поставить себе в заслугу то, что уже достигли крымско-татарские активисты без его участия

«Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшие дни он планирует подписать указ, согласно которому Курбан-байрам и Рамазан-байрам (в России известен как Ураза-байрам. — Авт.) получат статус государственных религиозных праздников, — перечисляется в сообщении, опубликованном 18 мая на сайте президента Украины. — Президент добавил, что представители крымско-татарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне. Поэтому глава государства согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел. С целью решения проблемных вопросов крымско-татарского народа Владимир Зеленский инициировал создание рабочей группы в Офисе президента, в составе которой будут крымские татары». Для большой крови. Как в 2014-м ВСУ готовились выдавать оружие крымским татарам © AP, Sergei Chuzavkov

Отдельно отмечен такой момент: «Владимир Зеленский подчеркнул, что по итогам договоренностей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Херсонской области будет построено 500 квартир для переселенцев из Крыма. Президент заверил, что никаких проблем с выделением земли и строительством квартир нет… Кроме того, в Киеве планируют построить новую большую мечеть. Президент подчеркнул, что он ждет от крымских татар проекта этой мечети и готов поддержать его».

На первый взгляд, эти предложения выглядят революционно. Как пишут некоторые публицисты, в стране-соседке прямо-таки на наших глазах возникает «киевский халифат»! Но при более подробном рассмотрении все это оказывается не так просто.

Во-первых, описанный проект новой, крупнейшей в стране мечети в Киеве был публично анонсирован меджлисом крымско-татарского народа* еще год назад!

Информацию об этом впервые озвучил 6 августа 2019 года информагентству УНН Мустафа Джемилев: «Финансирование строительства мечети в Киеве будет со стороны Турецкой Республики. Вот мы поедем в Турцию и будем уточнять детали. Проект почти подготовлен». Экс-глава меджлиса уточнил, что мечеть будет в Печерском районе Киева. Крымылы*: пять лет без Меджлиса** © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Ряд деталей Джемилев раскрыл 16 августа 2019 года газете «Сегодня», принадлежащей Ринату Ахметову: «Мы уже работаем над проектом и эскизами новой мечети. До этого долго искали землю — свободных участков в Киеве нет. В итоге нам ее подарил известный украинский бизнесмен. Это участок недалеко от ТРЦ Ocean Plaza. Пока окончательно не решено, каким будет здание. Мы хотели построить его большим, на 7 — 8 тысяч человек, но сейчас обсуждается мечеть на 3 тысячи верующих. Когда будет доработан и утвержден проект, мы хотим пригласить на закладку первого камня президентов Украины и Турции, мечеть будет строиться за средства Турецкой Республики».

О дальнейшем ходе работ Джемилев поведал 22 ноября 2019 года в эфире базирующегося в Киеве крымско-татарского телеканала ATR: «С поисками земли мы провели огромную работу, но ничего не нашли. И я благодарен олигарху Ринату Ахметову, который подарил нам участок, стоящий около 5 миллионов долларов. Мы об этом уведомили Турцию, проекты уже готовы, бюджет тоже. Были небольшие разногласия. Турция настаивала: вы, мол, планируете мечеть на 10 тысяч человек, однако в Киеве нет такого сообщества. Мы отвечали: «Но это мечеть не только для крымских татар, но и для всех мусульман». В конце концов договорились строить мечеть на 5 тысяч верующих. И даже это будет самой большой мечетью в Украине».

И ни слова о какой-либо помощи властей Украины. То есть в список своих обещаний крымским татарам Зеленский записал то, что они и так делают без его помощи — земельный участок им дал Ахметов, строительство мечети будет финансировать Турция.

Пойдем дальше. Назначение крымской татарки заместителем министра было бы достаточно революционным шагом… если бы Эмине Джапарова уже не занимала при Петре Порошенко пост первого замглавы Министерства информационной политики Украины (с 20 апреля 2016-го по 3 сентября 2019-го). Собственно, уйти с этого поста Джапаровой пришлось после победы «Слуги народа» на внеочередных выборах в Верховную Раду, после которых 29 августа 2019 года было сформировано новое правительство, места в котором для нее не нашлось… Украине Крым не нужен. Как и кем представлен полуостров в Верховной Раде © РИА Новости, Макс Ветров | Перейти в фотобанк

«Заниматься буду нескольким направлениям, в том числе вопросами Крыма и публичной дипломатии», — сообщила Джапарова 18 мая в Facebook о предстоящей работе в МИД Украины. Но публичной активностью на международном направлении Джапарова занималась и без всяких официальных постов, например, 31 января этого года в посольстве США в Киеве она встречалась с госсекретарем Майклом Помпео.

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Рабочая группа в Офисе президента? Так при предыдущем главе государства в мае 2017 года — ровно три года назад! — рабочая группа была создана в составе Конституционной комиссии. Там три года изучали вопрос об изменении Конституции с целью объявления Крыма национальной автономией крымских татар, да так ничего не и решили…

Далее, что касается объявления Курбан-байрама и Ураза-байрама государственными праздниками. Но ведь дело в том, как указывают юристы, согласно статье 92-й Конституции Украины это прерогатива Верховной Рады (которой и посвящен IV раздел Основного закона, в котором и находится данная статья): «Исключительно законами Украины устанавливаются:…7) государственные праздники». Но не президентскими указами!

Правда, президентскими указами могут и ранее назначались, особенно этим злоупотреблял на втором сроке Леонид Кучма, но речь идет про те, которые остаются рабочими днями. Таких на Украине немало, причем далеко не каждый украинец их даже все сможет перечислить — например, День мира (5 февраля), День Европы (19 апреля), День матери (10 мая), День достоинства и свободы (21 ноября) и т.д.

В итоге на поверку пакет обещаний Зеленского крымским татарам оказывается пшиком. Особенно на фоне того, что в российской Республике Крым Курбан-байрам и Ураза-байрам — нерабочие дни, а в Симферополе уже в этом году планируют сдать большую Соборную мечеть (ее активное возведение я сам видел проездом в городе два года назад), чье строительство всячески тормозилось при власти Украины.

* Организация запрещена в России.