Тюремные будни министра юстиции Украины Малюська

Министр юстиции Денис Малюська оказался человеком последовательным. Сказал, что сделает платные камеры в СИЗО, и сдержал слово, пообещал амнистию для 3000 заключенных, и уже практически получил для них билет на волю. Но на этом министр–затейник не останавливается

Камеры с удобствами дороже

Министр юстиции долго вынашивал идею создания на базе Киевского следственного изолятора №13 платных мест в камерах. Как рассказывал министр Денис Малюська, в СИЗО есть камеры получше и похуже.

«Ходят слухи, что лучшие камеры достаются за взятки. Мы сделаем так, чтобы эти средства официально направлялись в специальный фонд, за счет которого мы сможем делать ремонты, улучшать качество и условия бесплатных камер», — рассказывал Малюська.

И 8 мая проект стартовал. В Министерстве юстиции заверяют, что внедрили его ради нескольких благих целей сразу: исключения коррупционной составляющей при распределении задержанных по камерам и улучшения условий содержания в СИЗО. Для прозрачности эксперимента и во избежание злоупотреблений в платных камерах будет установлена система видеонаблюдения. Таким образом собираются мониторить заполняемость камеры и поступление платы за ее использование. Бизнес на тюрьмах. Что означает введение частных СИЗО на Украине © Андрей Лубенский

Платить задержанные будут за койкоместо, как в хостеле. Цена комфорта зависит от срока: 2000 грн в сутки, 8000 грн за неделю и 12 000 грн в месяц. Плату примут не только наличными, но и онлайн на сайте «Онлайн-дом юстиции». Одиночных камер нет, можно рассчитывать на минимум двух соседей. Но и их Минюст преподносит почти как «VIP-апартаменты». Камеры с увеличенной нормой площади на одного заключенного, с отгороженной санузловой зоной и минимальным набором необходимых бытовых условий. Норма площади на одного человека в такой камере составляет не менее 6 кв. м при положенных 4 кв. м.

За 2000 грн в день тюремщики обещают оборудовать камеры одно- или двухъярусной деревянной или металлической с деревянными перилами кроватью; столом и стульями; шкафом для одежды и личных вещей; санузлом (отгороженным); полкой для туалетных принадлежностей; умывальником со смесителем; телевизором; подставкой под телевизор; микроволновой печью; урной для мусора; инвентарем для уборки.

В рамках эксперимента камеры дополнительно могут обеспечиваться душевой кабиной, холодильником, водонагревателем, компьютерным рабочим местом с доступом к интернету, стиральной машиной (при наличии места для ее установки) и кондиционером. По желанию задержанные могут через интернет покупать еду и напитки (за исключением алкоголя и энергетиков), а также заказывать доставку готовых блюд. На Украине для чиновников готовят частные СИЗО © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Попасть в эту камеру можно, написав соответствующее заявление и перечислив средства на счет специального фонда СИЗО. Но желающим придется поторопиться, так как в Лукьяновском СИЗО коммерческих камер раз-два и обчелся: две 4-местные камеры, одна 3-местная и одна 2-местная. И главное условие — сидеть в них могут только подследственные, а не осужденные.

Эксперимент продлится до 31 декабря 2021 года. По его результатам будет принято решение о целесообразности закрепления таких услуг на законодательном уровне.

Платные камеры для зарабатывания бабла

В истории с платными камерами пикантность состоит в том, что Минюст не вложил в их ремонт и модернизацию ни копейки. Они были в нормальном состоянии изначально: их привели в порядок сами заключенные, ранее там пребывающие, рассказывает бывший глава пенитенциарной службы Украины, в прошлом начальник Лукьяновского СИЗО №13 Сергей Старенький.

«В платные камеры особых вложений не было. Таких камер с хорошими условиями в СИЗО не четыре, а около 30 в разных корпусах. Но только в мужских. Женский корпус относительно новый и не такой запущенный, с дам Минюст пока денег не берет. Хотя, если кто-то из задержанных женщин захочет лучшие условия, им такие не смогут предоставить даже за деньги. Получается гендерное неравенство. На самом деле это профанация якобы реформ, потому что это не реформы, а простое зарабатывание бабла», — говорит Старенький.

Это значит, что еще до появления Малюськи с его предложением платные, так называемые коррупционные, камеры уже были в СИЗО. Это те 30 камер с хорошим ремонтом и сносным пребыванием, куда за определенный взнос могли посадить задержанного. Но министр посчитал, что, создав официально платные камеры, он таким образом поборет коррупцию. На самом деле другие платные камеры никуда не делись. Более того, стоимость пребывания в них практически такая же, как и в платных, — 300-400 долларов в месяц с человека. Как работала Фемида в 2019 году: Самые резонансные судебные процессы Украины © СС0, Pixabay

«Новые платные камеры с учетом их стоимости будут пользоваться спросом у тех, кто имеет шанс выйти под залог, но им надо несколько дней побыть в СИЗО, подождать, пока внесут залог. Под них, наверное, это и сработает. Расценки специально сделаны так, что если это сутки, то цена завышена. Только для богатых», — отмечает Сергей Старенький.

Система распределения камер непонятная и непрозрачная. Надо писать заявление, его рассмотрят и, если не будет возражений в Минюсте, определят задержанного в какую-то камеру. А это нарушение прав. Понятно, что не откажут известному и уважаемому подследственному.

«Официально платные камеры уже были в СИЗО в 2010-2012 годах, но они себя не оправдали. Чтобы попасть в платные камеры с хорошими условиями, заключенному приходилось еще и давать взятку», — говорит Старенький.

В соцсетях по этому поводу уже шутят, дескать, стоимость платных камер себя оправдывает — все-таки недвижимость в центре города и недалеко от метро.

Амнистия для «беременных афганцев»

Не только камеры повышенного комфорта готовит Минюст, но и разгрузку тюрем во время пандемии. Малюська сообщил, что на рассмотрение в парламент были направлены проекты законов об амнистии и точечном освобождении. По амнистии традиционно выйдут совершившие нетяжкие преступления осужденные, лица, имеющие родственников пожилого возраста, бывшие участники АТО, которые отбыли более трети наказания. По подсчетам Минюста, на свободе может оказаться около 3000 человек (из около 54 тысяч заключенных), причем суды не будут затягивать с принятием решения. Отменят ли очистку? Конституционный суд Украины рассмотрит законность незаконной люстрации © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Второй законопроект, по словам Малюськи, процессуальный, он должен позволить судам чаще применять наказание в виде отсрочки. Например, суд вынес приговор три года лишения свободы, но с отсрочкой, то есть оставил осужденного на свободе до того, пока он что-то не совершит. Такие отсрочки предлагается делать чаще из-за распространения коронавируса.

Несмотря на то что в колониях еще не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, Минюст хочет разгрузить тюрьмы, чтобы была возможность изолировать больных и новоприбывших людей в отдельных камерах.

«Сейчас пенитенциарная система работает в особом режиме из-за карантина. Однако не хватает средств защиты, а из-за контакта с внешним миром болеет много сотрудников», — сообщил министр.

Не все украинцы в восторге от того, что около 3000 тысяч вчерашних сидельцев выйдут на свободу. Часть из них представляет опасность для здоровья окружающих: среди амнистированных наверняка будут больные туберкулезом и ВИЧ-инфицированные. Но главное, определенная часть бывших заключенных вряд ли «встанет на пусть исправления» и в период послекарантинной безработицы возьмется за старое.

Как считает Сергей Старенький, периодически нужно освобождать из колоний заключенных, которые и так скоро освободятся и не несут большой опасности для общества.

«Эту амнистию нужно было делать раньше, еще в начале марта. Сейчас ее пристегивать к коронавирусу — неправильно. Раньше амнистия происходила каждый год. Как ее называют заключенные, амнистия для «беременных афганцев», потому что попадают льготные категории. Последние несколько лет ее редко делают. Коронавирус пока не попал в колонию, и, если попадет, амнистия как никогда кстати. Но разговоры об амнистии идут давно, она никому из депутатов не интересна. Хотя она стандартная. Это не та, которая была принята в 2014 году, когда вышли осужденные по тяжким статьям — убийства, разбои, грабежи и так далее. Тогда вышли по амнистии около 20 тысяч человек», — подчеркивает Старенький.

Сегодня ходят разговоры о том, что депутаты намерены применить амнистию не только к «беременным афганцам», но и к людям, которые сидят за более тяжкие преступления. Это будет зависеть от поправок, которые будут внесены Радой в законопроект Минюста.

Пайка для министра

Министр Малюська близко к сердцу принимает проблемы задержанных и осужденных. К примеру, он назвал приговоренных к пожизненному заключению адекватными и предлагает их выпускать на свободу. Более того, он готов их трудоустраивать в Минюсте.

«Огромное количество «пожизненников» крайне сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди. Классический пример — это когда человек в 19-20 лет вернулся из армии, молодой-зеленый. У кого-то в банде (состоял), кого-то убили из группы таких же. Это было в 1989-1990-1991 годах. Сейчас 2020-й. Они сидят десятки лет. Это люди, которым сейчас уже 40-50 лет. Они даже особо не помнят ту свою жизнь. Это уже принципиально другие люди, не такие, какими они попали в тюрьму. Я таких готов брать на работу. С ними можно общаться о множестве разных вещей. Они аккуратные, осторожные и не видели другого мира. Это ужасно», — поделился своими мыслями Малюська.

По его мнению, нужно, чтобы общество поняло, что это безопасно, их можно поэтапно, выборочно, после тщательного анализа психологов постепенно выпускать их, и нет смысла тратить на их содержание бюджетные средства.

На днях он заказал себе обед из СИЗО, за которым сгоняли его помощники. Как уверял министр, образцы брали из общего котла. Больше всего ему понравилась перловая каша с мясом (а мясо там действительно было кусками), кашу после пробы он признал съедобной. А вот от приема борща или чего-то такого, его напоминающего, он отказался, не пришлась по вкусу баланда.

Фото образцов, как и полагается министру, он выложил в сети, но опытные сидельцы отметили, что кашу, которую лопал министр, готовили для блатных. Для обычных сидельцев варят как для скота — каша комом, мяса нет вообще. А баланда варится для всех одинаковая, ее никто не ест никогда.

Но и на этом министр не успокоился. Ходят слухи, что он собирается проверить туалеты и душевые в СИЗО, причем хочет нагрянуть с проверкой без предупреждения.

Как шутят зэки, министр явно подбирает теплое и комфортное место для себя и своих коллег.