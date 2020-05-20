По состоянию на 16:00 20 мая в мире зафиксировали более 4 миллионов 918,9 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 323,8 тысячи человек скончались, более 1 миллиона 706,5 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 20 мая США, где коронавирусную инфекцию выявили почти у 1 миллиона 528,7 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 91 938 (6%).

Второе место по числу заболевших занимает Россия, где выявлено более 308,7 тысячи случаев заражения, почти 3 тысячи (1%) из которых стали летальными.

Со смертностью ситуация хуже обстоит у следующей за РФ Бразилии. Там зафиксировано почти 271,9 тысячи случаев заболевания COVID-19, 6,6% (17,9 тысячи) скончались.

Тяжелая ситуация наблюдается и в Великобритании, где заболели более 250,1 тысячи человек, а умерли свыше 35,4 тысячи (14,1%) пациентов.

Ситуация в России

Россия по числу заболевших занимает второе место в мире — 308 705 случаев заражения. По состоянию на 16:00 в стране зафиксировано 85 392 выздоровевших и 2972 скончавшихся. При этом суточный прирост выздоровевших от коронавируса впервые превысил число случаев заражения.

Тем не менее, по данным мэра Москвы Сергея Собянина, в столичные больницы каждый день поступает около тысячи "тяжёлых" больных с COVID-19. Он также предупредил, что уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле. При этом градоначальник отметил, что прирост заболевших снизился до уровня, который был месяц назад.

В то же время в России ведётся разработка 47 вакцин от COVID-19 на 14 платформах. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, зарегистрировано уже 24 тест-системы на определение коронавируса. На разработку вакцин и тест-систем выделено 3,1 миллиарда рублей.

Голикова также сообщила, что в 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений. Среднероссийский показатель по заражению на 100 тысяч населения составляет 210,2.

А пока что, по данным вице-премьера, за нерабочий период в России число безработных достигло почти 1,7 миллиона человек. Рост составил около 30% по сравнению с показателем по занятости до введения нерабочих дней из-за пандемии коронавируса.

В связи с этим, а также с тем, что ситуация с распространением COVID-19 стабилизируется, премьер-министр Михаил Мишустин считает, что можно начинать снимать ограничительные меры. Он отметил, что в России впервые зафиксировали прирост численности заболевших ниже 3%, а также добавил, что 14 из упомянутых 17 регионов уже приняли меры по послаблениям.

Глава правительства подчеркнул, что Россия выходит на пик нагрузки на систему здравоохранения. При этом во время заседания Совфеда член комитета по социальной политике Сергей Леонов отметил, что во многих регионах правоохранительные органы начали активно проверять больницы. Он же считает, что медикам сейчас нужно заниматься проблемами здравоохранения, а не «объясняться перед Следственным комитетом и прокуратурой». В связи с этим генпрокурор Игорь Краснов заверил, что главных врачей не будут жестко наказывать из-за проблем с дополнительными выплатами медикам.

Тем временем Росавиация сообщила об организации рейсов для вывоза россиян из-за границы до 25 мая. Граждан планируют эвакуировать из 14 городов: Мальты, Ларнаки, Ташкента, Душанбе, Тривандрума, Калькутты, Дубая, Бишкека, Куала-Лумпура, Пномпеня, Гоа, Дели, Рима и Нью-Йорка. Всего с 20 марта в Россию вернулись более 182 тысяч человек.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 16:00 зафиксировано 19 230 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 564 стали летальными. В то же время 5955 пациентов выздоровели.

Кабмин продлил на Украине карантин до 22 июня.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет за месяц выйти из всех этапов коронавируса, но только при условии отсутствия второй волны заболевания.

«Я думаю, что через месяц все успокоится, я думаю, что за месяц мы сможем выйти из всех этапов коронавируса, если не будет второй волны, потому что первую волну мы прошли. Не хочется, чтобы была вторая волна. Это уже не зависит от государства, немного от местных властей, чтобы они были спокойнее и чтобы люди помнили, что [распространение] инфекции не закончилось», — заявил глава государства.

В то же время, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, восемь областей Украины не отвечают критериям ослабление карантина. Определяться эти критерии будут по состоянию на 21 мая, чтобы уже 22 мая решить, запускать транспорт в регионе или нет.

В то же время Зеленский уточнил, что транспорт между областями запускать пока не будут, поскольку не во всех областях отмечается спад заболеваемости по коронавирусу. По его словам, «нормальную» статистику по снижению числа заболевших власти наблюдают только в шести областях Украины.

Что касается авиасообщения, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что 15 июня нет смысла запускать рейсовые перелеты. После 15 июня правительство вернётся к этому вопросу.

А вот парламент отменил ближайшие пленарные заседания из-за нового случая заражения коронавирусом среди нардепов. Стало известно, что COVID-19 выявили у народного депутата от фракции «Батькивщины» Олега Мейдича, из-за чего все члены фракции отправились на самоизоляцию.

При этом стало известно, что большинство украинцев недовольны действиями Кабинета министров и Верховной Рады, в частности, в вопросе борьбы с коронавирусом. По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), действия правительства не одобрили 61% опрошенных (24% одобрили), а парламента — 65% респондентов (22% одобрили).

Ситуация в мире

Группа ученых из США и Швейцарии нашла в организме людей, переболевших в 2003 году атипичной пневмонией, вызванной коронавирусом, антитела, способные блокировать SARS-CoV-2. Коктейль из подобных антител, отмечают ученые, может применяться не только при лечении тяжелых форм заболевания COVID-19, но и для профилактики заражения среди людей из групп риска.

При этом в Нидерландах обнаружили нового распространителя вируса. По данным министра сельского хозяйства Нидерландов Каролы Схаутен, работник фермы заразился коронавирусом от норки. Однако власти считают, что риск распространения COVID-19 через животных минимален.

Тем временем в Англии Кембридж стал первым из крупных университетов, объявившим ограничительные меры на весь предстоящий учебный год с учётом того, что необходимость социального дистанцирования в условиях распространения коронавируса сохранится. Все лекции будут проводиться онлайн до лета 2021 года.

А в лондонский суд поступил иск от Центрального банка Венесуэлы, который пытается добиться от Банка Англии продажи хранящейся у него части золотых резервов Венесуэлы на сумму около $1 миллиарда, которые власти Венесуэлы хотели бы потратить на борьбу с коронавирусом в стране. Ранее Банк Англии отклонил запрос о продаже венесуэльского золота, так как не признаёт правительство Николаса Мадуро.

В США же Ассоциация ипотечной банковской индустрии сообщила, что доля просроченной ипотечной задолженности в стране по состоянию на 10 мая выросла до 8,16%. Это означает, что 4,1 миллиона ипотечных заемщиков в стране пропустили платеж по займу и попросили отсрочку.

Тем временем эксперты ЮНЕСКО и Международного совета музеев предупреждают, что каждый восьмой музей в мире может оказаться неспособным возобновить деятельность после окончания пандемии коронавируса. В совместном исследовании говорится, что около 13% музеев в мире могут никогда не открыться. Наиболее сильный удар, согласно прогнозу, придется на музеи, расположенные в бедных странах.