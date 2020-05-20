За прошедшие 12 месяцев Владимир Зеленский как президент Украины допустил ряд промахов во внешней политике, но при этом ему удалось достичь прорыва на отдельных направлениях и исправить ошибки своего предшественника Петра Порошенко

Ровно год назад — 20 мая 2019 года — Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Перед ним стояли непростые задачи: не только уладить внутриполитические проблемы, коих накопилось немало, но и выстроить отношения с другими государствами. В офисе Зеленского за внешнюю политику отвечать некому, кроме жены Климкина © пресс-служба президента Украины

Отсутствие собственной команды сразу дало о себе знать на внешнеполитическом направлении. Зеленский издал указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины, а вскоре его аннулировал — Зеркаль согласилась быть уполномоченным по вопросам международных судов, а не заместителем главы, и в конечном итоге осталась заместителем министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции.

Неприятный для Зеленского казус был связан и с тем, что сотрудники МИД подготовили для его выступления 5 июня 2019 года в Брюсселе на совместном брифинге с Дональдом Туском, на тот момент занимавшим должность председателя Совета ЕС, те же тезисы, которые звучали в речах предыдущего президента Украины Петра Порошенко. Банковая обвинила дипломатов в работе на Порошенко и начала служебное расследование.

США

Своё имя в историю международных отношений Зеленский записал прежде всего в контексте Украинагейта.

Сотрудник Национальной разведки на условиях анонимности пожаловался, что в ходе телефонного разговора 25 июля 2019 года президент США Дональд Трамп якобы принуждал своего украинского коллегу провести расследование деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, работавшего в украинской энергетической компании Burisma, а также относительно возможного вмешательства Киева в американские президентские выборы 2016 года. В противном случае Украина лишится военной помощи Вашингтона.

В итоге на основании этой информации Демократическая партия, имеющая большинство в Палате представителей, запустила процедуру импичмента президента-республиканца. Чтобы доказать абсурдность обвинений, Белый дом пошёл на беспрецедентный шаг — опубликовал стенограмму того разговора лидеров двух стран. И тут-то Зеленского ждал «сюрприз»: давая согласие на оглашение содержания беседы, он был уверен, что американцы опубликуют только слова Трампа. А заверения украинского президента, что расследования будут проведены и многочисленные лестные слова, обращённые к американскому лидеру, останутся в тайне. Скандал года. Как Украина изменила внутреннюю политику США © REUTERS, Kamil Krzaczynski

В конечном итоге импичмент Трампа не состоялся, поскольку Сенат — верхнюю палату Конгресса, — который выносит вердикт, контролируют его однопартийцы. Тем не менее, Украина, которой нынешний президент США, в отличие от своего предшественника Барака Обамы, не уделял большого внимания, вновь заняла центральное место в американской политике. Причём не внешней, а внутренней, и чем ближе дата президентских выборов (3 ноября 2020 года), тем большее значение будет приобретать украинская тематика.

Ещё во время процедуры импичмента личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани начал собирать компромат на демократов, чтоб доказать их причастность к коррупционным схемам на Украине, и центральной фигурой в этой истории стал Джо Байден. Который, как теперь ясно, станет соперником Трампа в борьбе за Белый дом.

Выступая на допросе в рамках процедуры импичмента, Уильям Тейлор, руководивший посольством США на Украине в статусе временного поверенного в делах после досрочной отставки Мари Йованович, сообщил конгрессменам: к середине июля начал понимать, что начало расследования деятельности Байденов и Burisma, а также возможного вмешательства в выборы 2016 года стали условием для встречи Трампа с Зеленским.

В свою очередь постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондленд говорил, что не слышал лично от Трампа о каких-либо предварительных условиях для тех или иных действий. К слову, приглашение от американского президента посетить Вашингтон с официальным визитом на Банковую поступило ещё 31 мая 2019 года. Сам визит до сих пор не состоялся, а личное общение Трампа и Зеленского ограничилось переговорами в штаб-квартире ООН на полях Генеральной Ассамблеи 25 сентября.

Сейчас шансы Трампа на переизбрание, в которых ещё в начале года мало кто сомневался, сильно пошатнулись на фоне сложной эпидемиологической ситуации в США и неспособности властей остановить распространение коронавируса. После выхода из президентской гонки сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса Трамп начал прицельно "бомбить" Байдена, уже точно зная, что именно он будет представлять демократов на выборах, украинским компроматом.

С публичными заявлениями начали выступать бывшие представители украинских политических кругов, которые должны были выступить в США с пресс-конференциями по приглашению Джулиани, но по тем или иным причинам им помешали добраться до Вашингтона. Так, бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко по видеосвязи из немецкой тюрьмы, куда его заманили за три дня до отъезда в Штаты, рассказал, как Джо Байден использовал компанию Burisma для финансирования избирательной кампании бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в 2016 году, а его сын Хантер совместно с бывшим президентом Польши Александром Квасневским совершили рейдерский захват газодобывающая компания «КУБ-Газ». Наговорил на срок. Как Порошенко узурпировал власть и признался в этом американцам © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кроме того, 19 мая внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи телефонных разговоров Порошенко, Джо Байдена и Джона Керри, руководившего Госдепартаментом, датированные 2015-2016 годами, из которых ясно, что внутреннюю политику Украины определяли американцы.

Европа

Зеленский сразу подтвердил, что намерен продолжить курс на интеграцию Украины в Европейский союз и НАТО. Однако в разговоре с Трампом, стенограмму которого обнародовал Белый дом в рамках процедуры импичмента, он пожаловался, что Франция и Германия делают недостаточно для поддержки Киева. После того, как заявления Зеленского предали публичной огласке, руководство ЕС быстренько напомнило о помощи Украине на сумму более €15 млрд, предоставленной с 2014 года.

Отказываться от поддержки Киева после этого ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни канцлер ФРГ Ангела Меркель не стали, но дали понять, что рано или поздно перестанут закрывать глаза на поведение украинских партнёров. Самым ярким подтверждением стало возвращение России в ПАСЕ, хотя ранее условием восстановления прав национальной делегации всегда называли возвращение Крыма Украине, но полуостров по-прежнему имеет статус российского региона, хотя мировое сообщество этого не признаёт.

Более того, «холодным душем» для украинцев стала речь Макрона на заседании ПАСЕ 1 октября, в которой он поддержал решение о возвращении россиян. Правда, при этом постарался угодить и противникам Москвы, упомянув о некоем «вторжении» России на Украину. Кроме того, в августе Макрон говорил о том, что страны Европы должны строить новую архитектуру безопасности на континенте вместе с Россией. Пандемия и геополитика. Россия и ЕС получили шанс сблизиться, даже сохраняя санкции © РИА Новости, Владимир Сергеев | Перейти в фотобанк

Ангела Меркель, которая известна своей последовательной защитой строительства «Северного потока-2» и транзита газа по украинскому маршруту одновременно, в конце апреля на международной конференции «Петерсбергский климатический диалог» заявила, что антироссийские санкции в условиях эпидемии коронавируса, когда все хотят развиваться в экономическом плане, неприятны, поэтому Германия продолжает работать над преодолением политических проблем, которые стали причиной введения ограничительных мер, то есть над урегулированием украинского кризиса.

Россия

Во время избирательной кампании Зеленский говорил, что готов «хоть с чёртом лысым» договариваться, лишь бы завершить войну в Донбассе. Под «чёртом лысым», судя по всему, подразумевалась Россия.

И да, после прихода к власти украинский лидер 6 раз разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить проблемы в двусторонних отношениях либо сотрудничество на международном уровне. Первая беседа состоялась 12 июля по инициативе Киева. На пресс-конференции в октябре Зеленский подчеркнул, что именно он сделал первые шаги навстречу Москве. Погребинский рассказал, что сделал бы Трамп, если бы он реально хотел договоренностей Путина с Зеленским © REUTERS, Tom Brenner

«Я позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, у нас произошёл обмен. Все звонки совершал я. С меня корона не упадёт, у меня её, слава Богу, и нет, потому что я действительно хочу закончить войну», — заявил глава государства.

Благодаря личному контакту Путина и Зеленского удалось провести обмен заключёнными по формуле «35 на 35»: 7 сентября Москва передала Киеву всех 22 моряков и двоих сотрудников СБУ, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, приговорённого к 20 годам за организацию террористической группировки в Крыму Олега Сенцова, осуждённого за шпионаж корреспондента информационного агентства «Укринформ» Романа Сущенко, отбывающего наказание за призывы к терроризму Павла Гриба, членов запрещённой в РФ националистической организации УНА — УНСО Николая Карпюка и Станислава Клыха, приговорённых к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима за участие в военных действиях против федеральных сил во время первой чеченской войны 1994-1995 годов.

В Россию вернулись главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский; бывшие украинские военнослужащие Александр Баранов и Максим Одинцов, после референдума в Крыму получившие гражданство РФ и перешедшие на службу в российскую армию, которых похитили на границе Крыма с Херсонской областью и приговорили к 13 годам заключения; участник одесского Антимайдана россиянин Евгений Мефёдов; россиянин Игорь Кимаковский, задержанный в Донецкой области Службой безопасности Украины.

Более половины из тех, кто прибыл в Россию в рамках обмена, граждане Украины.

Зеленский сделал то, чего не смог Порошенко

Несмотря на то? что Зеленский — новичок в политике, за год он совершил несколько больших прорывов. Рудяков о Зеленском: Мог быть, как Путин, но не смог приструнить олигархов © Алексей Куденко

Помимо установления контакта с Путиным, который перестал отвечать на звонки Порошенко после инцидента в Керченском проливе, поскольку не хотел участвовать в его избирательной кампании, Зеленский способствовал возрождению «Нормандского формата» на высшем уровне.

Саммит лидеров четырёх стран, который прошёл 9 декабря в Париже, стал первым за три года. Его проведение стало возможным за счёт выполнения договорённостей Путина, Порошенко, Макрона и Меркель с предыдущего саммита — в Берлине 19 октября 2016 года, а именно: разведение сил и средств на трёх участках в Донбассе и подписание «формулы Штайнмайера». Встреча в Париже завершилась принятием итогового коммюнике, однако за 5 месяцев выполнен только один пункт — обмен пленными между Киевом, Донецком и Луганском. И то не в полном объёме.

Встреча Путина и Зеленского — первая и пока единственная — помогла решить ключевой на тот момент вопрос в двусторонних отношениях — судьбу транзита российского газа через Украину после завершения срока действия контракта.

20 декабря представители России и Украины подписали протокол по транзиту газа, согласно которому «Газпром» заключает с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор, по которому тот бронирует мощности для транспортировки 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах. Тариф на транзит топлива будет устанавливать украинская Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП).

Подписанный протокол также предусматривал обнуление взаимных претензий: «Газпром» выплатил $2,9 млрд в соответствии с вердиктом Стокгольмского арбитража ($2,56 млрд присуждённые в качестве компенсации и проценты, начисленные с момента оглашения решения 28 февраля 2018 года), компании подписывают мировое соглашение об отказе от всех исков, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины — мировое соглашение с «Газпромом» о снятии антимонопольных претензий на сумму $7,4 млрд.