В «Незнайке и его друзьях» Николая Носова описана и такая пора. Художественно выражаясь, весь тот надуваемый перед избранием шар собственной значимости Зеленского грозит вот-вот лопнуть. Политика «мелких порезов», которую избрали его недоброжелатели, выпускала эту значимость изо всех дырок. Но что-то еще осталось. И вот с этим чем-то президент Украины пытается приподняться над действительностью, воспарить за облака, откуда люди кажутся как мыши… пардон, крысы.
Так примерно выражался Голохвастов. Но и из уст юбиляра эти слова могут звучать вполне органично: он ведь погнался и за левым, и за правым электоратом, то есть за двумя зайцами. Рассчитывая на отсутствующие компетенции своих «квартальских» знаек на посту глав ведомств, фракций и офисов президента.
«Наконец наполнение шара теплым воздухом было окончено. Знайка велел убрать котел и собственноручно завязал веревочкой резиновую трубку, чтобы теплый воздух не выходил из шара. После этого он приказал всем садиться в корзину. Первым залез Торопыжка, за ним полез Пончик и чуть не свалился на головы остальным коротышкам. Он был толстенький, все карманы были у него набиты всякой всячиной: где сахарок лежал, где печеньице. К тому же он надел на всякий случай калоши, а в руках держал зонтик. Общими усилиями Пончика посадили в корзину, а за ним стали карабкаться остальные коротышки. Сахарин Сахариныч Сиропчик суетился вокруг корзины и всех подсаживал».
Торопыжка — это, конечно, собирательный образ всех «списочных» нардепов от партии «Слуга народа». Все помнят, с какой суетливостью пополняли ими ряды несуществующей партии. А вот по поводу Сахарина Сахариныча давно никаких сомнений нет: способность Петра Порошенко подсаживать и подсиживать соратников известна со времен его членства в СДПУ(о), в Партии регионов и в партии Виктора Ющенко «Наша Украина».
«- Садитесь, пожалуйста, — говорил он, — устраивайтесь поудобнее. Места на воздушном шаре всем хватит.
- Ты тоже садись, — отвечали ему.
- Успею, — отвечал Сиропчик. — Главное, чтобы вы сели».
Уже год все украинские избиратели наблюдают за тем, как Петр Алексеевич Порошенко только остальных подсаживает, а сам садиться не хочет. Скромничает, наверное, считает, что не за что ему садиться. Хотя Андрей Портнов другого мнения, но его пока самого в гондолу не берут. Зато попыток затянуть туда Сиропчика-Порошенко не оставляют.
«Он услужливо поддерживал всех под руки, подталкивал снизу.
Наконец все залезли в корзину. Один Сиропчик остался внизу.
- Почему же ты не садишься?— спросили его.
- Может быть, мне лучше не надо?— ответил Сиропчик. — Я очень толстенький. Вам там и без меня тесно. Боюсь, что перегрузка получится.
- Не бойся, никакой перегрузки не будет.
- Нет, братцы, летите без меня. Я вас тут подожду. Зачем мне стеснять вас!
- Никого ты не стеснишь, — ответил Знайка. — Садись. Раз все решили лететь, то и полетим вместе.
Сиропчик нехотя полез в корзину, и тут вдруг случилось непредвиденное обстоятельство: корзина вместе с шаром сразу опустилась на землю».
Случилось, собственно говоря, то, чего и следовало ожидать: как только ПАП сел в корзину к ВАЗу, ее рейтинг… пардон, подъемная сила сразу опустилась.
«- Вот так полетели! — засмеялся на заборе Микроша.
- А ты чего смеешься?— прикрикнул на него Топик. — Тут несчастье, а он смеется!
- Никакого несчастья нет, — ответил Стекляшкин. — Просто этот воздушный шар рассчитан на пятнадцать коротышек. Шестнадцать он не может поднять.
- Значит, не полетят?— спросил Топик.
- Придется кого-нибудь одного оставить, тогда полетят, — сказал Стекляшкин.
- Наверно, Незнайку оставят, — сказала Мушка.
Сиропчик, который боялся лететь на воздушном шаре, обрадовался и сказал:
- Ну вот, я ведь говорил, что перегрузка получится! Лучше я вылезу.
Он уже задрал ногу, чтобы вылезти, но тут Знайка взял один мешок с песком и выбросил из корзины. Шар сразу стал легче и снова поднялся вверх. Тут только все поняли, для чего Знайка велел положить в корзину мешки с песком».
Сколько уже выбросили из «потребительской корзины украинской власти» за этот год для облегчения политического веса — и не сосчитать: тут и глава Офиса президента Андрей Богдан, и министр культуры, молодежи, спорта и информации Владимир Бородянский, и премьер-министр Алексей Гончарук, и еще несколько фигур полегче.И это, пожалуй, нравится всем, кого не взяли.
«Все захлопали в ладоши, а Знайка поднял кверху руку и обратился к коротышкам с речью.
- До свиданья, братцы! — закричал он. — Мы улетим в далекие края. Через недельку вернемся обратно. До свиданья!
- До свиданья! До свиданья! Счастливого пути! — закричали коротышки и стали махать руками и шляпами.
Знайка достал из кармана перочинный нож и перерезал веревку, которой корзина была привязана к кусту. Шар плавно поднялся кверху, зацепился боком за ветку куста, но тут же отцепился и быстро взмыл ввысь.
- Ура! — закричали коротышки. — Да здравствуют Знайка и его товарищи! Ура-а!
Все захлопали в ладоши, стали подбрасывать кверху шляпы. Малышки обнимались от радости. Мушка и Кнопочка даже поцеловались, а Маргаритка заплакала».
Мушка, Кнопочка и Маргаритка — это, конечно, Елена Бондаренко, Елена Лукаш и Наталья Королевская: уж кому, как не им, знать, что так быстро из-за облаков не возвращаются.
«Наши отважные путешественники даже не почувствовали, как шар поднялся в воздух, настолько плавно он отделился от земли. Только через минуту они выглянули из корзины и увидели внизу толпу друзей, которые махали им на прощание руками и подбрасывали кверху шляпы. Снизу доносились крики "ура"».
Толпа друзей, которая осталась на грешной земле — это, конечно, украинский народ на самоизоляции. Ему не велено, его не пущают, стращают и увещевают. Но это только сверху кажется, что он подбрасывает шляпы. На самом деле он их протягивает, в расчёте на подачки. То народу посулят троекратное вознаграждение за усердие на медицинском посту в период пандемии. То малому и бывшему среднему бизнесу — послабление от налогов. То пенсионерам — что-то несущественное. Сверху кажется, что существенное, но это все законы перспективы. А она у народа и власти сильно отличается.
«- Смотрите, братцы, — закричал вдруг Незнайка, — наш домик остался внизу!
Все засмеялись, а Ворчун сказал:
- А ты, должно быть, думал, что и домик полетит с нами?
- Ничего я такого не думал! — обиделся Незнайка. — Просто я увидел, что наш домик стоит, вот и сказал. Раньше мы все время в домике жили, а теперь на воздушном шаре летим.
- Вот и летим, — проворчал Ворчун. — Куда-то еще залетим!
- Ты, Ворчун, все ворчишь, — ответил Незнайка. — От тебя и на воздушном шаре покою нету.
- Ну и уходи, раз тебе не нравится!
- Куда же я тут уйду?
- Ну, довольно! — прикрикнул на спорщиков Знайка. — Что это еще за споры на воздушном шаре?».
Свары и распри провластного парламентского большинства уже даже не удивляют. Эпические, надо сказать, случаются разногласия! Вот хоть взять одно из последних, когда так и не нашлось голосов за постановление о том, что Вторую мировую войну начали Германия и СССР.
«Что это меняет?» — может поинтересоваться политически озабоченный гражданин. Ровным счетом ничего, конечно. Не приняли сейчас, этим составом, так примут другим, позже. Если ветер наверху, конечно, не переменится.
«Воздушный шар поднялся еще выше, и весь Цветочный город был виден как на ладони. Дома казались совсем крошечными, а коротышек уж и совсем нельзя было разглядеть. Воздушный шар относило ветром, и скоро весь город виднелся далеко позади. Знайка достал из кармана компас и стал определять направление, в котором летел шар. Компас — это такая маленькая металлическая коробочка с магнитной стрелкой. Магнитная стрелка всегда указывает на север. Если следить за стрелкой компаса, то всегда можно найти дорогу назад. Для этого Знайка и взял с собой компас».
Надо не забывать, что «Незнайка и его друзья» — произведение художественное. Значит, никакая образность ему не чужда. Компас, как давно известно, — это перст указующий из посольства США, а то и из самого Госдепа. Об этом наглядно свидетельствует обнародованная информация об общении бывшего президента с Джозефом Байденом. Куда скажут повелители ветров — туда и несёт воздушный шар Украины.
«- Ветер несет нас прямо на север, — объявил Знайка. — Значит, обратно надо будет возвращаться на юг.
Воздушный шар поднялся уже совсем высоко и несся над полем. Город исчез вдали. Вдруг Пончик заметил внизу небольшое темное пятнышко. Оно быстро двигалось по земле, словно бежало за воздушным шаром.
- Смотрите, братцы, кто-то бежит за нами! — закричал Пончик.
Все стали смотреть на пятнышко.
- Смотрите, через реку перескочило! — закричал Растеряйка.
- Что же это может быть?— спросил Торопыжка. — Смотрите, через деревья прыгает!
Воздушный шар полетел над лесом. Пятнышко двигалось по верхушкам деревьев. Пилюлькин нацепил на нос свое пенсне, но все равно не мог разглядеть, что это такое.
- Знаю! — закричал вдруг Незнайка. — Первый понял! Это наш Булька. Мы забыли взять Бульку, вот он теперь и бежит за нами.
- Что ты! — ответил Пулька. — Булька здесь. Вот он сидит, у меня под лавкой.
- Что же это такое? Может быть, ты отгадаешь, Знайка?— спросил Авоська.
Знайка спрятал компас и поглядел вниз.
- Да это ведь наша тень! — засмеялся он.
- Как — наша тень?— удивился Незнайка.
- Очень просто. Это тень от воздушного шара. Мы летим по воздуху, а тень по земле бежит.
Коротышки долго следили за тенью, а она становилась все меньше и меньше. Наконец совсем пропала.
- Куда же пропала тень?— забеспокоились все.
- Мы слишком высоко поднялись, — объяснил Знайка. — Теперь уже нельзя разглядеть тень».
Чтобы немного отвлечься от политических аллюзий, следует обратить внимание на другие события первого года каденции последнего президента Украины. Вроде бы история с участием в Венецианской биеннале современного искусства прошлого года не при нем началась, но при нем продолжилась. Страна выступила там с проектом, которого не было. «Тінь Мрії над садами Джардіні» («Тень Мечты над садами Джардини»). «Мрия» здесь — самый большой в мире грузовой самолет, спроектированный и построенный еще совместными усилиями советских КБ и авиазаводов, но вот присваивать чужое наследие настоящим патриотам не привыкать. «Мрия», конечно, никуда не полетела — не хватало ей еще над Венецией (памяткой ЮНЕСКО) судьбу испытывать.
«- Безобразие! — ворчал про себя Ворчун. — Сидишь вот и даже собственной тени не видишь.
В это время воздушный шар очутился в каком-то дыму или тумане. Земля исчезла внизу. Вокруг была как будто белая завеса. Незнайка выглянул из корзины и увидел внизу облака, которые закрывали землю.
- Батюшки, — закричал Незнайка, — небо внизу! Мы летим вверх ногами!
- Почему вверх ногами?— удивились все.
- А вот посмотрите: у нас под ногами небо — значит, мы вверх ногами.
- Это мы над облаками летим, — объяснил Знайка. — Мы поднялись выше облаков, поэтому теперь облака не над нами, а под нами».
Был ли это дым от пожаров в Чернобыльской зоне, или депутаты покурили чего — не важно. Важно то, что видимость у них сильно испортилась. Иначе бы видели, что надо нагревать воздух и наполнять шар, иначе далеко не улетишь. А для этого надо поставить заплатки на прохудившиеся отношения между Украиной и Россией, увеличить товарооборот, то есть налогооблагаемую базу, разогреть экономику и вообще… Но политика пошла нынче бросовая. Вот и бросают последнее на головы тех, кто внизу пищевой цепочки — на авось.
«Авоська быстро схватил мешок с песком и бросил вниз.
- Что ты делаешь?— закричал Знайка. — Разве можно целый мешок бросать? Ведь он может кого-нибудь по голове ударить.
- Авось не ударит, — ответил Авоська.
- "Авось не ударит"! — передразнил его Знайка. — Мешок надо развязать и высыпать песок.
- Сейчас я высыплю, — сказал Небоська.
Он развязал другой мешок и высыпал песок прямо в корзину.
- Один толковее другого! — покачал головой Знайка. — Какой же толк будет, если песок в корзине останется? От этого шар легче не станет.
- А я небось песок высыплю, — ответил Небоська и стал высыпать песок из корзины горстью.
- Осторожней! — закричал Растеряйка. — Ты мне глаза запорошить можешь.
- Небось не запорошу, — сказал Небоська и тут же запорошил ему песком глаза.
Все стали ругать Небоську, а Авоська взял ножик и прорезал в дне корзины большую дырку, чтобы через нее высыпался песок. Знайка увидел и закричал:
- Стой! Что ты делаешь? Из-за тебя корзина развалится и мы все высыплемся из нее.
- Авось не развалится, — ответил Авоська.
- У вас обоих только и слов, что "авось" да "небось"! — сказал Знайка и отнял у Авоськи нож.
Песок в дыру высыпался, шар сделался легче и снова понесся ввысь. Малыши с довольным видом выглядывали из корзины. Все были рады, что шар снова полетел вверх».
Временное облегчение способно только отсрочить катастрофу. Но говорить при этом можно об отсрочке, а не о катастрофе. Законы политического пиара диктуют свое, а такие актеры, как Владимир Зеленский, служат им, пока не зазвучат аплодисменты или не полетят помидоры.
«Только Ворчун, который вечно был чем-нибудь недоволен, продолжал ворчать:
- Что это такое: то вверх, то вниз! Разве так шары летают?
Не зная, что еще сказать, он посмотрел на Пончика, который молча грыз сахар:
- А ты тут еще что грызешь?
- У меня сахарок в кармане, вот я достаю его и грызу.
- Нашел время грызть сахар! Вот опустимся, тогда и грызи.
- Зачем же мне лишнюю тяжесть таскать?— сказал Пончик. — Я съем сахар — шар станет легче и поднимется еще выше.
- Ну, грызи! Посмотрим, до чего ты догрызешься, — ответил Ворчун».
Сколько еще осталось «грызть» гаранту Конституции — время покажет. Пока можно сказать так: первый год полёта ненормальный.