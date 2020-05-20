Украинцы устали от карантина, а литературный обозреватель издания Украина.ру Али Серенадин не устаёт перечитывать классику. Трижды он примерял приключения Незнайки пера Николая Носова на современную украинскую действительность. А где три, там и четыре. Тем более повод есть отличный: пришла пора подвести итоги года президенства Владимира Зеленского

В «Незнайке и его друзьях» Николая Носова описана и такая пора. Художественно выражаясь, весь тот надуваемый перед избранием шар собственной значимости Зеленского грозит вот-вот лопнуть. Политика «мелких порезов», которую избрали его недоброжелатели, выпускала эту значимость изо всех дырок. Но что-то еще осталось. И вот с этим чем-то президент Украины пытается приподняться над действительностью, воспарить за облака, откуда люди кажутся как мыши… пардон, крысы.

Коронавирус и классики литературы. Незнайка-художник и портрет Гуньки в сказочном интерьере © Сказки на ночь Голохвастов. Но и из уст юбиляра эти слова могут звучать вполне органично: он ведь погнался и за левым, и за правым электоратом, то есть за двумя зайцами. Рассчитывая на отсутствующие компетенции своих «квартальских» знаек на посту глав ведомств, фракций и офисов президента.

«Наконец наполнение шара теплым воздухом было окончено. Знайка велел убрать котел и собственноручно завязал веревочкой резиновую трубку, чтобы теплый воздух не выходил из шара. После этого он приказал всем садиться в корзину. Первым залез Торопыжка, за ним полез Пончик и чуть не свалился на головы остальным коротышкам. Он был толстенький, все карманы были у него набиты всякой всячиной: где сахарок лежал, где печеньице. К тому же он надел на всякий случай калоши, а в руках держал зонтик. Общими усилиями Пончика посадили в корзину, а за ним стали карабкаться остальные коротышки. Сахарин Сахариныч Сиропчик суетился вокруг корзины и всех подсаживал».

Торопыжка — это, конечно, собирательный образ всех «списочных» нардепов от партии «Слуга народа». Все помнят, с какой суетливостью пополняли ими ряды несуществующей партии. А вот по поводу Сахарина Сахариныча давно никаких сомнений нет: способность Петра Порошенко подсаживать и подсиживать соратников известна со времен его членства в СДПУ(о), в Партии регионов и в партии Виктора Ющенко «Наша Украина».

«- Садитесь, пожалуйста, — говорил он, — устраивайтесь поудобнее. Места на воздушном шаре всем хватит.

- Ты тоже садись, — отвечали ему.

- Успею, — отвечал Сиропчик. — Главное, чтобы вы сели».

Уже год все украинские избиратели наблюдают за тем, как Петр Алексеевич Порошенко только остальных подсаживает, а сам садиться не хочет. Скромничает, наверное, считает, что не за что ему садиться. Хотя Андрей Портнов другого мнения, но его пока самого в гондолу не берут. Зато попыток затянуть туда Сиропчика-Порошенко не оставляют.

«Он услужливо поддерживал всех под руки, подталкивал снизу.

Наконец все залезли в корзину. Один Сиропчик остался внизу.

- Почему же ты не садишься?— спросили его.

- Может быть, мне лучше не надо?— ответил Сиропчик. — Я очень толстенький. Вам там и без меня тесно. Боюсь, что перегрузка получится.

- Не бойся, никакой перегрузки не будет.

- Нет, братцы, летите без меня. Я вас тут подожду. Зачем мне стеснять вас!

- Никого ты не стеснишь, — ответил Знайка. — Садись. Раз все решили лететь, то и полетим вместе.

Сиропчик нехотя полез в корзину, и тут вдруг случилось непредвиденное обстоятельство: корзина вместе с шаром сразу опустилась на землю».

Коронавирус и классики литературы: Президент НеЗЕзнайка и фальшивые ноты © "Приключения Незнайки и его друзей"

«- Вот так полетели! — засмеялся на заборе Микроша.

- А ты чего смеешься?— прикрикнул на него Топик. — Тут несчастье, а он смеется!

- Никакого несчастья нет, — ответил Стекляшкин. — Просто этот воздушный шар рассчитан на пятнадцать коротышек. Шестнадцать он не может поднять.

- Значит, не полетят?— спросил Топик.

- Придется кого-нибудь одного оставить, тогда полетят, — сказал Стекляшкин.

- Наверно, Незнайку оставят, — сказала Мушка.

Сиропчик, который боялся лететь на воздушном шаре, обрадовался и сказал:

- Ну вот, я ведь говорил, что перегрузка получится! Лучше я вылезу.

Он уже задрал ногу, чтобы вылезти, но тут Знайка взял один мешок с песком и выбросил из корзины. Шар сразу стал легче и снова поднялся вверх. Тут только все поняли, для чего Знайка велел положить в корзину мешки с песком».

Сколько уже выбросили из «потребительской корзины украинской власти» за этот год для облегчения политического веса — и не сосчитать: тут и глава Офиса президента Андрей Богдан, и министр культуры, молодежи, спорта и информации Владимир Бородянский, и премьер-министр Алексей Гончарук, и еще несколько фигур полегче.И это, пожалуй, нравится всем, кого не взяли.

«Все захлопали в ладоши, а Знайка поднял кверху руку и обратился к коротышкам с речью.

- До свиданья, братцы! — закричал он. — Мы улетим в далекие края. Через недельку вернемся обратно. До свиданья!

- До свиданья! До свиданья! Счастливого пути! — закричали коротышки и стали махать руками и шляпами.

Знайка достал из кармана перочинный нож и перерезал веревку, которой корзина была привязана к кусту. Шар плавно поднялся кверху, зацепился боком за ветку куста, но тут же отцепился и быстро взмыл ввысь.

- Ура! — закричали коротышки. — Да здравствуют Знайка и его товарищи! Ура-а!

Все захлопали в ладоши, стали подбрасывать кверху шляпы. Малышки обнимались от радости. Мушка и Кнопочка даже поцеловались, а Маргаритка заплакала».

Коронавирус и классики литературы. Незнайка Зеленский и его слуги народа из Цветочного города © Facebook, Yuriy Kostyuk Елена Бондаренко, Елена Лукаш и Наталья Королевская: уж кому, как не им, знать, что так быстро из-за облаков не возвращаются.

«Наши отважные путешественники даже не почувствовали, как шар поднялся в воздух, настолько плавно он отделился от земли. Только через минуту они выглянули из корзины и увидели внизу толпу друзей, которые махали им на прощание руками и подбрасывали кверху шляпы. Снизу доносились крики "ура"».

Толпа друзей, которая осталась на грешной земле — это, конечно, украинский народ на самоизоляции. Ему не велено, его не пущают, стращают и увещевают. Но это только сверху кажется, что он подбрасывает шляпы. На самом деле он их протягивает, в расчёте на подачки. То народу посулят троекратное вознаграждение за усердие на медицинском посту в период пандемии. То малому и бывшему среднему бизнесу — послабление от налогов. То пенсионерам — что-то несущественное. Сверху кажется, что существенное, но это все законы перспективы. А она у народа и власти сильно отличается.

«- Смотрите, братцы, — закричал вдруг Незнайка, — наш домик остался внизу!

Все засмеялись, а Ворчун сказал:

- А ты, должно быть, думал, что и домик полетит с нами?

- Ничего я такого не думал! — обиделся Незнайка. — Просто я увидел, что наш домик стоит, вот и сказал. Раньше мы все время в домике жили, а теперь на воздушном шаре летим.

- Вот и летим, — проворчал Ворчун. — Куда-то еще залетим!

- Ты, Ворчун, все ворчишь, — ответил Незнайка. — От тебя и на воздушном шаре покою нету.

- Ну и уходи, раз тебе не нравится!

- Куда же я тут уйду?

- Ну, довольно! — прикрикнул на спорщиков Знайка. — Что это еще за споры на воздушном шаре?».

Коронавирус и классики литературы. Децентрализация украинских альфа-самцов и «Мертвые души» © РИА Новости, Давид Шоломович | Перейти в фотобанк

«Что это меняет?» — может поинтересоваться политически озабоченный гражданин. Ровным счетом ничего, конечно. Не приняли сейчас, этим составом, так примут другим, позже. Если ветер наверху, конечно, не переменится.

«Воздушный шар поднялся еще выше, и весь Цветочный город был виден как на ладони. Дома казались совсем крошечными, а коротышек уж и совсем нельзя было разглядеть. Воздушный шар относило ветром, и скоро весь город виднелся далеко позади. Знайка достал из кармана компас и стал определять направление, в котором летел шар. Компас — это такая маленькая металлическая коробочка с магнитной стрелкой. Магнитная стрелка всегда указывает на север. Если следить за стрелкой компаса, то всегда можно найти дорогу назад. Для этого Знайка и взял с собой компас».

Надо не забывать, что «Незнайка и его друзья» — произведение художественное. Значит, никакая образность ему не чужда. Компас, как давно известно, — это перст указующий из посольства США, а то и из самого Госдепа. Об этом наглядно свидетельствует обнародованная информация об общении бывшего президента с Джозефом Байденом. Куда скажут повелители ветров — туда и несёт воздушный шар Украины.

«- Ветер несет нас прямо на север, — объявил Знайка. — Значит, обратно надо будет возвращаться на юг.

Воздушный шар поднялся уже совсем высоко и несся над полем. Город исчез вдали. Вдруг Пончик заметил внизу небольшое темное пятнышко. Оно быстро двигалось по земле, словно бежало за воздушным шаром.

- Смотрите, братцы, кто-то бежит за нами! — закричал Пончик.

Все стали смотреть на пятнышко.

- Смотрите, через реку перескочило! — закричал Растеряйка.

- Что же это может быть?— спросил Торопыжка. — Смотрите, через деревья прыгает!

Воздушный шар полетел над лесом. Пятнышко двигалось по верхушкам деревьев. Пилюлькин нацепил на нос свое пенсне, но все равно не мог разглядеть, что это такое.

- Знаю! — закричал вдруг Незнайка. — Первый понял! Это наш Булька. Мы забыли взять Бульку, вот он теперь и бежит за нами.

- Что ты! — ответил Пулька. — Булька здесь. Вот он сидит, у меня под лавкой.

- Что же это такое? Может быть, ты отгадаешь, Знайка?— спросил Авоська.

Знайка спрятал компас и поглядел вниз.

- Да это ведь наша тень! — засмеялся он.

- Как — наша тень?— удивился Незнайка.

- Очень просто. Это тень от воздушного шара. Мы летим по воздуху, а тень по земле бежит.

Коронавирус и классики литературы. Борись, Неогодунов, с украинским выбором! © РИА Новости, Лев Иванов | Перейти в фотобанк

- Куда же пропала тень?— забеспокоились все.

- Мы слишком высоко поднялись, — объяснил Знайка. — Теперь уже нельзя разглядеть тень».

Чтобы немного отвлечься от политических аллюзий, следует обратить внимание на другие события первого года каденции последнего президента Украины. Вроде бы история с участием в Венецианской биеннале современного искусства прошлого года не при нем началась, но при нем продолжилась. Страна выступила там с проектом, которого не было. «Тінь Мрії над садами Джардіні» («Тень Мечты над садами Джардини»). «Мрия» здесь — самый большой в мире грузовой самолет, спроектированный и построенный еще совместными усилиями советских КБ и авиазаводов, но вот присваивать чужое наследие настоящим патриотам не привыкать. «Мрия», конечно, никуда не полетела — не хватало ей еще над Венецией (памяткой ЮНЕСКО) судьбу испытывать.

«- Безобразие! — ворчал про себя Ворчун. — Сидишь вот и даже собственной тени не видишь.

В это время воздушный шар очутился в каком-то дыму или тумане. Земля исчезла внизу. Вокруг была как будто белая завеса. Незнайка выглянул из корзины и увидел внизу облака, которые закрывали землю.

- Батюшки, — закричал Незнайка, — небо внизу! Мы летим вверх ногами!

- Почему вверх ногами?— удивились все.

- А вот посмотрите: у нас под ногами небо — значит, мы вверх ногами.

- Это мы над облаками летим, — объяснил Знайка. — Мы поднялись выше облаков, поэтому теперь облака не над нами, а под нами».

Был ли это дым от пожаров в Чернобыльской зоне, или депутаты покурили чего — не важно. Важно то, что видимость у них сильно испортилась. Иначе бы видели, что надо нагревать воздух и наполнять шар, иначе далеко не улетишь. А для этого надо поставить заплатки на прохудившиеся отношения между Украиной и Россией, увеличить товарооборот, то есть налогооблагаемую базу, разогреть экономику и вообще… Но политика пошла нынче бросовая. Вот и бросают последнее на головы тех, кто внизу пищевой цепочки — на авось.

Коронавирус и классики литературы. Пушкин об украинском Пугачеве © РИА Новости, Игнатович | Перейти в фотобанк

- Что ты делаешь?— закричал Знайка. — Разве можно целый мешок бросать? Ведь он может кого-нибудь по голове ударить.

- Авось не ударит, — ответил Авоська.

- "Авось не ударит"! — передразнил его Знайка. — Мешок надо развязать и высыпать песок.

- Сейчас я высыплю, — сказал Небоська.

Он развязал другой мешок и высыпал песок прямо в корзину.

- Один толковее другого! — покачал головой Знайка. — Какой же толк будет, если песок в корзине останется? От этого шар легче не станет.

- А я небось песок высыплю, — ответил Небоська и стал высыпать песок из корзины горстью.

- Осторожней! — закричал Растеряйка. — Ты мне глаза запорошить можешь.

- Небось не запорошу, — сказал Небоська и тут же запорошил ему песком глаза.

Все стали ругать Небоську, а Авоська взял ножик и прорезал в дне корзины большую дырку, чтобы через нее высыпался песок. Знайка увидел и закричал:

- Стой! Что ты делаешь? Из-за тебя корзина развалится и мы все высыплемся из нее.

- Авось не развалится, — ответил Авоська.

- У вас обоих только и слов, что "авось" да "небось"! — сказал Знайка и отнял у Авоськи нож.

Песок в дыру высыпался, шар сделался легче и снова понесся ввысь. Малыши с довольным видом выглядывали из корзины. Все были рады, что шар снова полетел вверх».

Временное облегчение способно только отсрочить катастрофу. Но говорить при этом можно об отсрочке, а не о катастрофе. Законы политического пиара диктуют свое, а такие актеры, как Владимир Зеленский, служат им, пока не зазвучат аплодисменты или не полетят помидоры.

«Только Ворчун, который вечно был чем-нибудь недоволен, продолжал ворчать:

- Что это такое: то вверх, то вниз! Разве так шары летают?

Коронавирус и классики литературы. Как Беня Крик делал это в Одессе, а Беня Коломойский — в Украине © РИА Новости, Свет | Перейти в фотобанк

- А ты тут еще что грызешь?

- У меня сахарок в кармане, вот я достаю его и грызу.

- Нашел время грызть сахар! Вот опустимся, тогда и грызи.

- Зачем же мне лишнюю тяжесть таскать?— сказал Пончик. — Я съем сахар — шар станет легче и поднимется еще выше.

- Ну, грызи! Посмотрим, до чего ты догрызешься, — ответил Ворчун».

Сколько еще осталось «грызть» гаранту Конституции — время покажет. Пока можно сказать так: первый год полёта ненормальный.