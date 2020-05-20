Во вторник, 19 мая, в Украине разразился очередной скандал: народный депутат Андрей Деркач опубликовал записи телефонных переговоров экс-президента Петра Порошенко и куратора Украины в США — вице-президента Джо Байдена. Из них прямо следует, что страна находится под абсолютным внешним управлением Вашингтона

При этом стало ясно, что глава украинского государства находился в полной зависимости от своих американских кураторов, фактически диктовавших ему свою волю. В связи с этим новую актуальность во внутри- и внешнеполитическом аспекте получило пресловутое «дело Бурисмы».

Как Порошенко менял Шокина на Луценко по требованию Байдена

Аудиозапись, обнародованная Деркачем, охватывает много аспектов внутриполитических решений, которые принимались Порошенко под диктовку американского вице-президента. Увольнение бывшего генерального прокурора Виктора Шокина состоялось по требованию Байдена: еще 3 сентября 2015 года тогдашний госсекретарь США Джон Керри передал Порошенко требование отправить в отставку неугодного ему руководителя ГПУ. Сам бывший гарант Конституции признавал, что никаких законных оснований увольнять Шокина или принуждать его написать заявление по собственному желанию не было, но воля Вашингтона оказалась выше любых украинских законов. «Плёнки Деркача»: три варианта появления © Facebook, Андрей Деркач

«Я встретился с генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным. Несмотря на отсутствие каких-либо обвинений в коррупции и данных относительно его каких-либо неправомерных действий, я специально попросил его уйти в отставку. По итогам нашей встречи он, несмотря на поддержку в парламенте, пообещал мне подать заявление об отставке, проявив его государственную позицию. И час назад он принес письменное заявление об отставке», — отчитывался Порошенко 16 февраля 2016 г.

Что касается назначения на его место Юрия Луценко, то оно происходило в полном согласовании с Байденом. 22 марта того же года Порошенко предложил его кандидатуру, а нынешний кандидат на пост президента США в ответ на это попросил время, чтоб обговорить этот вопрос со своей командой. Уже через 4 дня парламент снимает Шокина, меняя законодательство специально под кума экс-президента Луценко. Интересно, что 13 мая 2016 г. предметом обсуждения стали дальнейшая деятельность ГПУ. «Большой Джо» дал ясно понять, что нужно ликвидировать ущерб, нанесенный предшественником Луценко, а Порошенко, в свою очередь, пообещал проведение реформы ведомства в соответствии с договоренностями с США. Попросив назначить куратора из Вашингтона, бывший гарант Конституции организовывал иностранное вмешательство в деятельность правоохранительного органа.

«Мы не просто голосовали за нового генпрокурора, но и за то, что заняло короткий промежуток времени, один день, за внесение изменений в закон. Кстати, в этом законе мы представили новую структуру ГПУ, включая Генеральную инспекцию, как мы согласовали с вами. Далее я срочно пригласил Луценко и сказал, что он должен связаться с вашим посольством. Я буду доволен, если у него будет конкретный человек или из Вашингтона, или из другой страны», — говорил Порошенко.

Дело «Burisma Group». Чем Шокин был опасен Байдену

«Ущерб», о котором упоминает Байден, связан с расследованием «дела Бурисмы» — нефтегазовой компании, принадлежавшей бывшему министру экологии времен Януковича Николаю Злочевскому. Будучи у власти в 2010-2013 гг., последний создал холдинг «Burisma Group», который превратился в единственный в Украине холдинг, осуществляющий разведку, добычу и продажу углеводородов. В результате этого он быстро разбогател: в рейтинге самых богатых украинцев, по версии журнала «Новое время», в 2018 г. Злочевский занимал 11 место с состоянием 636 млн долларов.

После государственного переворота 2014 г. Злочевский, опасаясь уголовного преследования новой власти, бежал в Лондон. Став президентом, Петр Порошенко надеялся отобрать активы Злочевского с тем, чтобы переписать их на своих надежных людей. Но для этого нужно было провести следствие, что и было поручено Виктору Шокину. Следствие по делу о незаконном обогащении и неуплате налогов Злочевским проводилось тщательно. ГПУ имела достаточно доказательств для посадки экс-министра за решетку и конфискации его активов. Наговорил на срок. Как Порошенко узурпировал власть и признался в этом американцам © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В свою очередь, Злочевский создал мощную защиту для своего бизнеса. Почти сразу после госпереворота, поняв, что легко может лишиться незаконно приобретенной собственности, он обзавелся группой влиятельных лоббистов на Западе, пригласив еще в 2014 г. в совет директоров «Burisma» экс-президента Польши Александра Квасьневского, сына вице-президента США Джозефа Байдена адвоката Хантера Байдена и инвестиционного банкира Алана Аптера. А в начале 2016 г. к ним присоединился бывший руководитель Антитеррористического Центра ЦРУ Джозеф Кофер Блэк. Все эти люди получали от Злочевского баснословные зарплаты, фактически не выполняя никакой работы, предоставляя ему крышу на родине — в Украине, в Европе и США. Согласно расследованию журналиста американского издания The Hill Джона Соломона, американская фирма Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners LLC получала регулярные переводы с весны 2014 года по осень 2015 года на общую сумму 3,1 млн долларов за политическое покровительство Злочевскому.

Расследование Шокина грозило выйти на Байдена-старшего, что, конечно, нанесло бы по его политической репутации серьезный удар. Он сработал на опережение, потребовав уволить нелояльного генпрокурора, шантажируя руководство Украины непредоставлением кредита от МВФ в размере 1 млрд долларов. Именно закрытие уголовных дел против Злочевского и «Бурисмы» и являлось условием назначения Луценко. Тот передал расследование в созданное Западом НАБУ, где оно было успешно «похоронено». Так, за целых 2 года НАБУ не смогло доказать злоупотребление чиновников Министерства экологии и природных ресурсов своим служебным положением при выдаче лицензий на пользование недрами в пользу «Burisma». Позже Высший административный суд Украины отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) в отмене лицензий на добычу газа, выданной «Burisma». И фирма, незаконно разрабатывающая украинские недра, продолжает заниматься этим и по сей день, хотя все покровители ее в США и Европе вроде как уже не при делах.

Все здесь оказались повязаны одной паутиной Злочевский, который незаконно приобрел лицензии на разработку газовых месторождений, Порошенко, который незаконно хотел прибрать бизнес Злочевского себе, и экс-генпрокурор Шокин, который хотя и на законных основаниях, но с незаконными целями кошмарил бизнес Злочевского. А остановил этот беспредел Байден, сам ставший в этой истории коррупционером, поскольку получал через сына деньги Злочевского, нажитые нечестным путем и коррупцией.

Влияние дела на предвыборное противостояние республиканцев и демократов

В 2018 г. создалось впечатление, что Злочевскому и Байдену ничего не угрожает. Но ситуация изменилась весной 2019 г., поскольку после вышеупомянутой публикации The Hill в США стал активно раскручиваться «Украинагейт» — скандал, связанный с политической коррупцией семейства Байдена в Украине и вмешательством украинской элиты в выборы в США. После избрания президентом Зеленского Украину посетил личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, который попытался наладить сотрудничество с украинской элитой и собрать компрометирующие Байдена материалы. В ответ Демократическая партия попыталась прейти в контрнаступление, инициировав импичмент действующему президенту Трампу, утверждая, что тот давил на Зеленского с целью ускорить расследование дело Burisma. Впрочем, оно ожидаемо провалились, ибо республиканское большинство Сената встало на сторону главы Белого дома. Байден в отличие от Трампа пойдет по протоптанной стезе и будет обвинять Россию – политолог Сихарулидзе © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Бывший генпрокурор Шокин с августа 2019 года стал активно сотрудничать с людьми Трампа, охотно делясь с ними имеющейся у него информацией по «делу Бурисмы». Однако появились люди, которые явно хотели помешать Шокину рассказать правду. Как утверждает экс-генпрокурор Украины, в феврале 2020 года его во время отдыха в Греции пытались отравить, как предполагает Шокин, люди экс-вице-президента США Байдена. Однако Демократическая партия США сумела существенно затормозить расследование грязных дел Байдена с помощью первого генерального прокурора времен Зеленского Руслана Рябошапки. Он мог попытаться замести следы преступления и, возможно, уничтожить какие-то бумаги, о чем свидетельствуют его слова, сказанные в ноябре прошлого года об отсутствии «дела Бурисмы».

«Нет дела «Бурисмы». Оно существует в мозгу того, кто его придумал. Просто, может быть, какое-то производство, в котором может фигурировать слово «Бурисма». Может, таких производств есть несколько», — утверждал Рябошапка. И это его заявление явно противоречило заявлениям одного из его предшественников, Шокина, который сам вел дело "Бурисмы".

И хотя в марте 2020 г. Рябошапка должности лишился, шумиха вокруг данного дела поутихла, но теперь оно вновь даст о себе знать.

«Дело Бурисмы» — яркое свидетельство того, как в Украине происходит систематическое разграбление страны олигархическими группировками, которые периодически устраивают между собой войны за передел собственности. Это наглядная демонстрация лицемерия США, которые на словах декларируют приверженность демократии, открытости и прозрачности, а на деле американские должностные лица поощряют самые гнусные проявления коррупции и злоупотреблений в других странах, оказавшихся в чрезмерной зависимости от Вашингтона.

Обнародованные Деркачом пленки, безусловно, должны стать объектом тщательного расследования со стороны правоохранителей, ибо имеются все основания для привлечения пятого президента Украины Петра Порошенко к ответственности за государственную измену и нарушение Конституции, клятву выполнять и защищать которую он принес на инаугурации в июне 2014 года.

Впрочем, учитывая полную беззубость нынешней власти, которая заискивает перед националистами и устраивает с тем же Порошенко «договорняки», вряд ли он будет серьезно опасаться за свою свободу. С другой стороны, «украинский кейс» превращается в весомый фактор на выборы в США. Если Трамп и его люди смогут им воспользоваться должным образом, то ситуация может измениться, став гораздо менее благоприятной для Порошенко и Ко.