Вашингтон в ручном режиме управляет Украиной. Это стало очевидно после того, как во вторник, 19 мая, внефракционный народный депутат Андрей Деркач опубликовал записи разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом

Среди прочих тем переговоров между пятым президентом Украины Петром Порошенко и занимавшим в 2016 году пост вице-президента США Джозефом Байденом была и тема «ПриватБанка».

«Позвольте спросить еще одну вещь, пока я не забыл. «ПриватБанк». Я понимаю, что глава НБУ пытается определиться касательно конкретной даты, когда нужно начать процесс изменений. Мне говорили, и я разделяю эту позицию, что она не определится с датой, пока не согласует ее с вами», — заявил Байден в ноябре 2016 года тогда еще президенту Украины Петру Порошенко. «Госизмена на высшем уровне». На Украине обнародовали запись переговоров Порошенко и Байдена © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Как рассказал американский политик, он сам заявил бывшей тогда главе Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, что касательно этой даты сам Байден будет говорить с Порошенко.

Для американцев это был принципиальный вопрос. Причина — победа на выборах Дональда Трампа.

Собственно, об этом сказал сам Байден.

«Я не хочу, чтобы Трамп оказался в положении, где кажется, он будет готов обойти нашу политику, где финансовая система может развалиться, и где он соберётся заблокировать выделение денег Украине», — отметил он при разговоре с украинским «гарантом» в 2016 году.

В общем, Байден переживал за то, что напоследок его украинские друзья не получат деньги, оттянув решение по «ПриватБанку» до того момента, когда у США появится новый президент.

С учетом того, что дело «ПриватБанка» до сих пор является довольно болезненным для Украины, да и затронуты в нем интересы одного из влиятельнейших олигархов страны Игоря Коломойского, этот разговор уже вызвал скандал в украинском обществе.

Под внешним управлением

Народный депутат из фракции «Слуги народа» Александр Дубинский, которого недоброжелатели обвиняют в связях с Коломойским, уверен, что своим решением национализировать «ПриватБанк» Порошенко предал интересы страны. Наговорил на срок. Как Порошенко узурпировал власть и признался в этом американцам © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Сегодня парламент окончательно открыл путь для подписания президентом антибанковского законопроекта 2571-д, которым с чиновников НБУ времён Порошенко и с самого экс-президента снимается ответственность за национализацию «ПриватБанка». И сегодня же народный депутат Андрей Деркач публикует записи переговоров экс-президента Порошенко с вице-президентом США Байденом. В этих переговорах Байден ставит Порошенко задачу в короткие сроки национализировать «ПриватБанк» и поддержать в этом намерении Гонтареву. Госизмена и внешнее управление в чистом виде», — написал Дубинский в Facebook.

Тот факт, что Порошенко не то что согласовывал свои действия с США, но выполнял указания из Вашингтона, действительно доказывает, что Украина находилась под прямым управлением.

При этом Байден позволял себе нелестные характеристики некоторых игроков на украинской политической арене.

«Я знаю, что сложно. Коломойский — заноза в заднице и проблема для всех. Но это действительно критически важно», — заявил он Порошенко, поторапливая того с национализацией банка.

Обнародование этого разговора играет на руку Игорю Коломойскому в его спорах с властью по поводу «ПриватБанка». Украинский олигарх получил подтверждение политического характера этого процесса.

Однако отголоски нынешнего скандала будут слышны не только на Украине.

Скандал под выборы

Связанные с бывшими властями США украинские политики судорожно пытаются если не замять скандал, то вбросить в информационное пространство новые темы, отвлечь от скандала с прослушкой Порошенко внимание.

«Ловушка за Игорем Коломойским закрывается. Сегодня несколько американских медиа сообщили, что против Коломойского в США ведется расследование на предмет отмывания денег. Сайт Bloomberg пишет о том, что дело против Коломойского ведет ФБР в Кливленде. Другое издание BuzzFeed уточняет, что материалы вывода Коломойским денег из Украины и покупки на них активов в США изучает уже «гранд жури» в Кливленде. Это особо тревожно для Коломойского, потому как именно «гранд жури» уполномочено выносить обвинение на своем секретном заседании на основании переданных ФБР доказательств, после чего выдаётся ордер на арест по всему миру. Именно так были в свое время задержаны Дмитрий Фирташ в Вене и подельники Джулиани Фруман и Парнас при попытке вылететь в США — они не знали о выданном жури обвинении (indictment) до своего ареста», — сообщил 19 мая бывший народный депутат Сергей Лещенко у себя в Telegram-канале. Поклонская: Майдан был огромным всеукраинским обманом украинцев © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Лещенко — один из тех, кого на Украине называют «грантоедами» и «соросятами» — т.е. активистами, связанными с США. После Майдана он — тогда журналист — попал в парламент, где вместе с другими — такими же молодыми и прозападными политиками — сформировал группу, известную как «еврооптимисты». Эту группу украинские СМИ связывали с Демократической партией США. «Еврооптимисты» были обласканы и американским посольством, и американскими медиа.

Поэтому многие восприняли эту его запись как желание отвлечь общественность от скандала с влиянием США на украинскую политику.

«Американские кураторы грантоедов наконец-то покушали, приехали на работу и разослали методички по поводу того, как отбивать скандал с Байденом и Порошенко. Решение простое: перевести внимание на Коломойского. Не получится, парни. Я не имею ни одной причины желать Коломойскому каких-либо успехов и, честно вам скажу, порадуюсь, если его прилюдно посадят на кол. Но это никак не снимает вопросов к Порошенко и курировавшей его администрации США», — прокомментировал заявление Лещенко главный редактор одесского «Таймера» Юрий Ткачёв.

В целом же нужно отметить, что внимание американских СМИ к Украине будет и дальше оставаться повышенным. Сегодня украинскую повестку перебивает лишь COVID-19. Трамп не упустит такой замечательный шанс «сбить» своего конкурента на грядущих выборах — Джо Байдена. Демократы и связанные с ними СМИ, в свою очередь, будут указывать в том числе и на коррупционность и опасность Коломойского.

Всё это может неожиданно ударить по Майдану — точнее, по отношению властей США к произошедшему. Ведь Коломойский до 2015 года был вполне себе другом Порошенко. Более того, после Майдана он стал губернатором Днепропетровской области. И если демократы будут и дальше усердствовать, рассказывая о том, какой Коломойский коррупционер, то республиканцы могут внезапно «прозреть» и пересмотреть свое отношение к происходившему на Украине в 2014 году. Беглый депутат Онищенко: Порошенко и Зеленский спелись и помогают Байдену выиграть выборы в США © Facebook, Александр Онищенко

Они могут взять пример с Франции, где 16 мая задержали спонсора геноцида тутси в Руанде Фелисьена Кабугу. Кабуга подозревается в создании формирований «Интерахамве» — вооруженных отрядов хуту, на которые возлагается главная ответственность за истребление народа тутси в 1994 году. А еще его знают как руководителя печально известного государственного телерадио «Тысяча холмов».

В отношении Кабуги был выдан международный ордер на арест, но он спокойно проживал в окрестностях Парижа. Официальная версия гласит, что скрываться ему помогло то, что он находился во Франции под чужим именем. Однако есть и другая версия: в преддверии выборов президенту Франции Эммануэлю Макрону не помешает компромат на социалистов. При последних Франция поддерживала хуту. Это ей припомнили спустя десять лет.

В 2004 году президент Руанды Поль Кагаме заявил, что именно французские инструкторы подготовили военных из племени хуту, которые потом развязали резню тутси. При этом Кагаме подчеркнул, что французы не только тренировали, но и вооружали хуту. Спустя 15 лет — в августе 2019 года — Макрон объявил о «создании комиссии историков и исследователей, которым поручена фундаментальная работа по изучению всех французских архивов, касающихся Руанды, за 1990-94 годы». Комиссия получила доступ ко всем необходимым документам в архивах МИД, Минобороны, спецслужб, в том числе и внешней разведки, а также к личному архиву президента Франсуа Миттерана.

Нельзя исключать того, что нынешние власти США пойдут по проторенному французами пути и вдруг обратят внимание и на то, что на самом деле происходило на Майдане. И на то, что происходило после — в том числе и на события в Одессе 2 мая 2014 года. И тут украинским политикам стоит знать, что если Кабугу арестовали, то некоторые другие из непосредственных участников происходившего погибли при весьма странных обстоятельствах.