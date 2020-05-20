Белорусско-российские отношения переживают сейчас один из самых глубоких системных кризисов за всю историю. Пандемия, увы, страны не сблизила. Государства взяли кардинально противоположный курс, причем не обошлось без шпилек в адрес друг друга. Дошло до закрытия границ. Это нормально, когда карантин, но на фоне общей ситуации было неприятным опытом

Каким Союзное государство выйдет из самоизоляции, увидим. В то же время Белоруссия времени не теряет: Минск взялся сделать свою сказку о «многовекторности» былью. И это строительство принимает порой причудливые формы.

«Большой скачок» воочию

Китай, с которого начался удивительный пируэт мировой истории начала ХХI века, сейчас находится в очень опасной точке. За последние десять лет Поднебесная, набрав потенциал, все-таки сделала «большой скачок», как завещал товарищ Мао.

Белорусский эксперт Дзермант: Без России нам не защититься от колониальной политики Польши © Facebook, Алексей Дзермант

«Путь в десять тысяч ли начинается с первого шага», — гласит китайская мудрость, которая в КНР — руководство к действию.

Стали частью истории насмешки над «дешевыми китайскими подделками», модные лет двадцать назад. Теперь сделанные в Китае мобильные телефоны и компьютеры — у каждого жителя Земли, а все покупки земляне делают на виртуальных рынках Китая, приобретая китайские же товары. Большинство из того, что нас окружает, носит маркировку «сделано в Китае».

И это грозное предупреждение всем скептикам, которые, оценивая китайские космические программы, снова утверждают, что они всего лишь «украденные советские технологии».

Во-первых, не украденные, а купленные. Чего греха таить! Наши страны после распада Советского Союза начали продавать с себя все, что могли украсть в закромах бывшей Родины. И Китай это покупал — почему нет? Трудно переоценить роль постсоветских стран в техническом прогрессе китайского космоса.

Со временем Россия и страны ЕАЭС пришли в себя, собрались и стали делать собственный «путь в тысячу ли». Вот только Украина продолжает сумасбродничать. Но сейчас всё-таки не о ней, а о Белоруссии.

«Ищем смыслы». Украина, Россия, Белоруссия: кто кому брат? © Скриншот из видео Украина.ру

Не стоит их недооценивать, потому что здесь налицо первый шаг на пути в тысячу ли. И Минск, и Пекин находятся в опасной точке перемен. Но если Белоруссия вошла «в контры» с Россией сама, будучи зависима от нее во всем, то КНР стоит перед реальной угрозой противостояния с Западом во главе с США. Налицо формирование коалиции, как это было в «холодной войне» против СССР.

Неожиданный ракурс

Когда речь идёт о белорусско-китайском сотрудничестве, люди недальновидные и легкомысленные отмахиваются банальными клише про «китайскую экспансию», «жадность/хитрость Лукашенко» и китайское же «воровство» всего, что плохо лежит. Как говорят украинцы, «это всё так, но немножечко не так».

Ось Минск-Пекин — это особые отношения, в чём-то уникальные. Особая форма уходит корнями в 2006-2007 годы, когда Лукашенко, оказавшись под угрозой санкций ЕС и США, в «боданиях» с Россией, находился в поисках опоры за пределами этих двух парадигм. Экспортно-ориентированный характер маленькой белорусской экономики, «советская» доля госсектора, «вертикаль власти» с директивным характером решений — это то, что видел Китай. Всё это для Пекина было очень важно, поскольку они видели надежность: «наказы» Лукашенко имеют силу приказа.

Минусом было то, что в Белоруссии, кроме геополитического положения, мало что есть. Однако решающим фактором стали не прагматические мотивы. Дело в том, что Белоруссия оказалась единственной постсоветской страной, которая не считала советское прошлое ошибкой, социализм — тупиковым путем, а 7 ноября там — День Октябрьской революции, с выходным. Игнорировать это все социалистический Китай не мог.

Идеология стала ключевой фишкой отношений тогда, когда с другими постсоветскими странами шёл в ход исключительно прагматизм. Начиная с 2006 года, когда товарооборот преодолел отметку в миллиард долларов, сотрудничество шло только по нарастающей, а крупных конфликтов отмечено не было. В 2008-м внешнеторговый оборот достиг двух миллиардов. В 2010-м — уже двух с половиной.

США готовы «залить» Белоруссию нефтью, но выдвигают условия © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Наконец, самая интересная страница — космос. Причём в неожиданном аспекте.

Первый шаг

После выхода из карантина Китай находится в опасном международном положении. США не скрывают, что намерены всем миром сдержать безудержный рост китайского дракона и обрубить ему лапы. А если и не обрубить, то поставить под контроль.

Задача эта для США сложна, Вашингтон не в лучшей форме. Но «развинтить» КНР на несколько враждующих государств Запад еще в состоянии. Что будет, не угадает никто. Но Пекин не склонен к рефлексиям и системно делает шаги на своём «пути в тысячу ли».

Объявлено о возобновлении всех космических программ. Одна из них — мобильные стартовые установки (МСУ) с использованием колесных шасси военного образца для коммерческих запусков легких ракет-носителей. Ставка на проект делается не только из-за дешевизны, но и потому, что это продукция двойного назначения. Однако не чтобы стрелять по врагу, а затем, чтобы в случае обострения нарастить боевую группировку военных спутников.

Основа этого парка — МСУ с ракетами Kuaizhou-1/1A (KZ-1/1A) со стартовой массой 30 т, которая способна вывести на орбиту 400 кг полезного груза. Стартовая платформа — колёсный тягач. В нем очень легко можно узнать знакомые контуры советского МА3-7912 или МАЗ-7917. Их разработали на Минском автозаводе для комплекса «Тополь» еще во времена СССР.

Белорусский эксперт назвал единственного политика, который на выборах составит конкуренцию Лукашенко © AP, Sergei Grits

На сегодня Китай смог локализовать до 70% производств, необходимых для выпуска собственных СКШТ, уже без Белоруссии.

В путь!

И снова схожесть мотивов для сотрудничества. Мало кто помнит, что разгон «майдана» в Пекине в 1989 году привёл к санкциям Запада и запрету на поставку вооружений, товаров и технологий военного и двойного назначения. Белорусский партнёр пришелся очень кстати. Но сегодня КНР улетела на третьей космической скорости далеко и высоко, так что теперь Минск сам ищет «зонтик». Таким обратным подарком и стали «Полонезы».

Китайским вкладом является технология производства управляемых ракет и пусковых устройств для них, белорусским — шасси для пусковой установки и транспортно-заряжающие машины. В ближайшее время выпуск большинства компонентов «Полонеза» должен быть локализован на территории Белоруссии. Но уже сегодня говорят о возможности эффектного продолжения белорусско-китайского сотрудничества в области ракетостроения на более высоком уровне.

Речь может идти о создании МСУ для запуска космических ракет-носителей лёгкого класса на основании компонентов, применяемых в мобильных ракетных комплексах. В бывшем СССР монополистом на космические запуски остаётся Россия, которая владеет всей необходимой для этого инфраструктурой. Альтернативой российскому варианту могут стать МСУ, позволяющие, как показывает китайский опыт, обходиться без дорогостоящих капитальных стартовых сооружений. Для них достаточно ровных площадок с твердым покрытием.

Экономическая диверсификация Белоруссии. Кто может помочь Лукашенко обыграть Россию © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

То, что в проекте отсутствует Россия, не должно создавать впечатления, что Москва не в курсе. Просто пока эта затея очень далека от реализации, а бизнес-план состоит из сплошных рисков. Для Белоруссии это повод быть нужным Китаю для более солидной переговорной позиции по кредитам. Ну а для Китая — тысячи стартовых площадок, с которых можно запускать что угодно, но отнюдь не фейерверки.

Хотя и это возможно, если подойти с китайским размахом.