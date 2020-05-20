Если в Европе страны постепенно снимают карантин, то в Латинской Америке, похоже, все только начинается. Расслабляться нельзя никому – впереди вторая волна. Медики работают над вакциной, а экологи – над сохранением природы. Природа породила коронавирус, быть может, она нас от него и спасёт?

Цена недоверия

Немецкий журнал Der Spiegel описывает пугающие картины того, как пандемия коронавируса проявляет себя в странах Латинской Америки. До сих пор это был относительно благополучный регион в части показателей заражения. Однако последние недели демонстрируют резкий рост смертей. По данным ВОЗ, сообщается в статье, в Южной Америке на прошлой неделе было зафиксировано 96 тыс. новых случаев заражения и около 5,5 тыс. смертей — это прирост на 45% и 51% соответственно. Севернее, в Мексике, власти также сообщили о рекордном числе умерших за сутки. Западные СМИ считают, что Украину спасет Саакашвили, а нас — здоровый образ жизни © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Похоронная отрасль Южной Америки в период пандемии потерпела крах. Умерших хоронят в общих могилах, ставя гробы друг на друга. Люди теряют скончавшихся родственников и не могут найти места их захоронений.

«Вероятно, Латинская Америка станет новым эпицентром пандемии», — говорит Ана де Лемос, которая руководит бразильским подразделением «Врачи без границ».

12 мая медики Бразилии почтили память 109 врачей, которые скончались от заражения коронавирусом. Они вышли на демонстрацию в столице, надев маски и белые халаты. На спинах врачей были написаны имена умерших коллег.

Прежде всего, отмечает автор, официальные данные скорее всего не отражают масштаб кризиса в Латинской Америке. Издание The New York Times сравнило смертность в трех наиболее пострадавших города континента с показателями прошлых лет.

«В столице Перу Лиме умерло в два раза больше людей, чем обычно — этот показатель сопоставим с худшим месяцем в Париже, — отмечает Der Spiegel. — В расположенном в бразильском тропическом лесу городе Манаус с 2 млн. жителями количество умерших увеличилось втрое — ситуация похожа на Лондон и Мадрид. Ситуация в портовом городе Гуаякиль в Эквадоре, раннем очаге эпидемии в регионе, в апреле была сопоставима с пиком кризиса в Нью-Йорке: умерло как минимум в пять раз больше людей, чем в прошлые годы». Западные СМИ подсчитывают потери от пандемии: политические, экономические и моральные © AP, Rafiq Maqbool

Во всех этих странах количество проводимых тестов очень мало. Согласно некоторым эпидемиологическим расчетам, реальное число умерших от коронавируса там может в 15 раз превышать официальные данные.

Вполне вероятно, что причиной проблем Латинской Америки стало недоверие лидеров самых густонаселенных стран к предупреждениям эпидемиологов. Так президент Бразилии Жаир Болсонару называл коронавирус "маленьким гриппом". Недавнее обострение ситуации он прокомментировал словами: «Мне жаль. Что вы хотите, чтобы я сделал?».

Губернаторы не согласились с президентом, но ввели карантин только в нескольких городах и переложили ответственность на мэров. Теперь Болсонару требует ослабить ограничительные меры, считая, что экономический кризис важнее.

Его мексиканский коллега Андрес Мануэль Лопес Обрадор тоже не верил в опасность коронавируса и тоже требует смягчить введенные меры. Кроме того Обрадор испытывает сильнейшее давление с севера.

«Официальные лица США, — пишет издание, — недавно настаивали на открытии автомобильных заводов на границе между двумя государствами».

Теперь Обрадор объявил о победе над вирусом. Однако Алехандро Масиас, бывший главный вирусолог страны, считает, что заболеваемость все еще растет. Западные СМИ снова потрясены украинскими скандалами © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

«В сравнении со странами Европы и США страны Латинской Америки мало что могут противопоставить кризису. Многолетняя экономическая стагнация привела в ряде стран к сокращениям в системе здравоохранения. На мировом рынке средств защиты им приходится конкурировать с богатыми странами, — пишет автор. — В результате в регионе все чаще наблюдаются сцены нужды». Ситуация усугубляется внутренней миграцией. Десятки тысяч венесуэльцев вынуждены отправиться пешком домой, потому что в соседних странах нет работы. В Перу по той же причине люди бегут из столицы в регионы».

Там, где нет здоровья, нет экономики

Издание The Telegraph выражает беспокойство по поводу второй волны пандемии.

«В эксклюзивном интервью The Telegraph доктор Ханс Клюге, директор ВОЗ по Европе, сделал строгое предупреждение странам, начинающим ослаблять свои карантинные ограничения, заявив, что сейчас "время для подготовки, а не празднований"», — пишет автор Энн Галленд. — Доктор Клюге подчеркнул, что хотя число случаев Covid-19 в таких странах, как Великобритания, Франция и Италия, начинает падать, это не означает, что пандемия подходит к концу. Эпицентр европейской вспышки в настоящее время переместился на восток, и количество случаев заболевания растет в России, на Украине, в Белоруссии и Казахстане, предупредил он. Страны должны использовать это время с умом и начать укреплять системы общественного здравоохранения, а также наращивать мощности в больницах, отделениях первичной и интенсивной терапии, сказал он».

Клюге отмечает, что правильной может считаться реакция Сингапура, Японии и скандинавских стран, которые готовятся локализовать вторую волну. Эта волна может прийти осенью, когда обостряются заболевания сезонным гриппом и корью.

«Два года назад у нас было 500 тыс. детей, не имевших прививки от кори», — напомнил Клюге.

История предыдущих пандемий, например, испанки, оказывает, что вторая волна моет быть более опасной, чем первая.

«Из истории мы знаем, что в условиях пандемии по странам, которые не пострадали на ранней стадии, может ударить вторая волна, — сказал доктор Клюге. — Что нас ждет в Африке и Восточной Европе? Они находятся вне кривой — некоторые страны говорят: "У нас не так, как в Италии", а затем, через две недели — бум! К сожалению, по ним может ударить вторая волна, поэтому мы должны быть очень, очень осторожны». Мировые СМИ: почему в Восточной Европе меньше смертей от коронавируса, чем в Западной © REUTERS, /David W Cerny/File Photo

В последние дни многие европейский страны стали постепенно снимать карантинные меры. Но при отсутствии вакцины и эффективного лечения вируса любое ослабление карантина надо делать очень осторожно и сопровождать усиленной работой здравоохранения, включая проверку контактов заболевших и массовое тестирование.

«Пандемия показала, — пишет издание, — что теперь здоровье должно быть в первых строках политической повестки дня. "Мы всегда думали, что здоровье является движущей силой экономического процветания, но все серьезнее — там, где нет здоровья, нет экономики, — говорит Клюге. — Это урок, о котором нельзя забывать"».

Природа — лучший врач

Американское издание Project Syndicate рассказывает об инициативе Сейшельских островов (115 островов в Индийском океане), которые недавно объявили, что хотели бы защитить от коммерческого использования 30% своих прибрежных вод.

На Сейшелах живет менее 100 тысяч человек, но каждый год острова посещает более 350 тысяч туристов. Местные власти считают, что защита примерно 410 тысяч квадратных километров моря, включая 100 тысяч гигантских черепах и некоторые из последних нетронутых коралловых рифов в мире, принесёт пользу и суше, и морю, и местным жителям. Сейчас острова заблокированы пандемией. Но власти Сейшел считают, что природа — лучший способ борьбы с коронавирусом. Коронавирусная политика © REUTERS, Stringer

«Сейчас наши отношения с природой разрушены, — утверждает издание. — Мы вырубили леса, перегрузили пастбища, построили порты и дороги и быстро расширили наши города, уничтожив при этом бесчисленные естественные места обитания… мы торгуем дикими животными и растениями по всему миру, перемещая распространенные и исчезающие виды по миру, как если бы они были неодушевленными товарами. Все это приводит нас к более тесному и частому контакту с вирусами, которые могут распространяться от животных к людям, включая коронавирус COVID-19 и десятки других смертельных и изнурительных заболеваний, от ВИЧ до лихорадки Эбола… наше разрушение морских экосистем приводит к расцвету патогенных микроорганизмов, которые могут вызвать потенциально смертельные заболевания, такие как холера».

Руководство Сейшельских островов считает, что ради человеческого здоровья международные организации должны взять под свою защиту не менее 30% планеты (сейчас под охраной находятся 15% суши и 7% океана). В самом деле, многочисленные исследования показывают, что нарушение экосистем могут привести к тому, что природные ящики пандоры откроются и на человечество могут обрушиться тысячи болезней животных, которые в устойчивых условиях нам не передаются.

Это значит, что «здоровая окружающая среда является нашим лучшим противовирусным средством, — пишет издание, — а ее защита поможет нам выйти из этой пандемии и остановить следующую прежде, чем она начнется».