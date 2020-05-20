Ровно год назад, 20 мая 2019, президент Владимир Зеленский вступил в должность. Тогда с новым президентом многие связывали надежды на улучшение жизни, прекращение гражданского конфликта, вседозволенности ультраправых и коррупции в высших эшелонах власти. Что же изменилось в Украине за этот год?

Почти три четверти украинских избирателей, отдавших свои голоса Зеленскому, надеялись на смену надоевшего им курса Порошенко с его тремя постулатами «Армия, язык, вера». Молодой, не лишенный таланта политик в ходе предвыборной кампании щедро раздавал обещания и критиковал политику экс-президента. Какие же из своих обещаний новый президент выполнил за прошедший год? Капитан «Титаника». Год Зеленского в зеркале социологии © president.gov.ua

Особенно запомнился украинским избирателям кандидат Зеленский своими обещаниями посадить Порошенко и его окружение, замешанное в коррупции. «Я ваш приговор», — смело заявлял экс-президенту вчерашний актер-комик. «Весна придет — сажать будем», — кричали предвыборные плакаты Зеленского. С тех пор уже почти закончилась вторая весна, но топ-чиновники из окружения Порошенко, обвиняемые в коррупции и использовании служебного положения в личных целях, по-прежнему на свободе, а все уголовные дела, возбужденные против экс-президента юристом Андреем Портновым (около 15), зависли без какой-либо перспективы обещанных «посадок». На днях Портнов заявил в интервью, что власть просто боится расследовать эти дела.

В середине мая истекал трехлетний срок блокировки на Украине сервисов «Яндекса», а также соцсетей «Одноклассники» и «Вконтакте». Год назад Зеленский критиковал Петра Порошенко за этот запрет, подчеркивая его бессмысленность. «И чего мы добились (запретом)? Наши начали обходить запрет. Вы это знаете прекрасно. Украинцы обходят», — говорил Зеленский весной 2019 года, а 15 мая 2020 года он же продлил этот запрет. Беглый депутат Онищенко: Порошенко и Зеленский спелись и помогают Байдену выиграть выборы в США © Facebook, Александр Онищенко

Зимой 2019 года кандидат Зеленский неоднократно обещал снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей. В августе того же года он внес законопроект «Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)». Однако такая инициатива не предусматривает снятие неприкосновенности с президента, поэтому после его принятия статья 105 Конституции Украины осталась неизменной: «Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий». Что касается снятия неприкосновенности с депутатов, то в мае 2019 действительно был внесен такой законопроект, а затем статья №80 Конституции, гарантирующая депутатскую неприкосновенность, была изменена.

Тем не менее, осенью прошлого года в его партии «Слуга народа» разразился скандал, когда выяснилось, что у депутата Романа Иванисова есть судимость за изнасилование. Зеленский тогда обещал выгнать его из партии и лишить мандата. Из партии его действительно выгнали, но мандата никто не лишал. Иванисов продолжает голосовать синхронно со своей бывшей партией, но уже как внефракционный депутат.

Кандидат Зеленский, критикуя кумовство окружения Порошенко, официально обещал не назначать родственников, людей без профессиональных качеств или же «товарищей» в органы государственной власти. Однако одними из первых назначены на государственные должности были именно его друзья по «Кварталу-95», а друг детства Иван Баканов возглавил СБУ. Власть Зеленского окуклилась до Порошенко. Как полиция в Запорожье воевала против Дня Победы © Полк Победы

Обещал Владимир Зеленский и назначить новых глав правоохранительных органов. Тем не менее, как мы видим, МВД по-прежнему возглавляет бессменный Арсен Аваков, а обещанная президентом «чистка» правоохранительных органов свелась к перетасовке одних и тех же лиц. Например, полицию Львовской области возглавил бывший начальник полиции Хмельницкой области, а полицию Запорожской области — бывший начальник полиции Сумской области.

По поводу урегулирования конфликта на Донбассе позиция Зеленского сместилась за год на позицию Порошенко. Если в прошлом году он утверждал, что на Донбассе достаточно лишь просто прекратить стрелять, то сейчас требует в первую очередь передать Киеву контроль над границей республик Донбасса с РФ. И, следует отметить, Зеленский лишь продолжил традицию обещать скоро закончить войну. Его предшественник летом 2014 года обещал закончить войну за две недели. Как признала 17 мая депутат от «Слуги народа» Марина Бардина, Зеленский продолжает в этом вопросе линию Порошенко. «Сейчас Зеленский попытался двигаться тем путем, который был раньше, но стратегия продуманная пятым президентом Порошенко, не сработала в течение шести лет», — признает Бардина.

Обещал кандидат Зеленский не вести никаких кулуарных переговоров с олигархами. «Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в Офис президента и скрытых от общества договоренностей», — говорил Зеленский во время предвыборной кампании. С тех пор он не единожды встречался в своем офисе с Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком и Валерием Хорошковским. Обида олигархов, тупик по Донбассу и кадровая беда Зеленского. Главное на неделе с 8.05 по 15.05 от экспертов © пресс-служба президента Украины

На фоне усилившегося в этом году сокращения промышленного производства на Украине можно вспомнить и об обещании Зеленского поднять экономику. Год назад он обещал принять законопроект о народовластии (референдуме) и выносить на голосование все важные вопросы. Пока что законопроект находится на стадии подготовки, поэтому выполнение этого обещания нельзя поставить в заслугу Зеленскому. Из выполненных обещаний ему можно записать в актив лишь открытие рынка земли и отказ пустить воду по Северо-Крымскому каналу.

Украинский политолог Евгений Булавка утверждает, что неисполнение обещаний заложено уже в самом типе характера Зеленского или, по крайней мере, той роли, которую он сейчас играет. «По своему типу Зеленский — так называемый трикстер, — настаивает Булавка. — Это персонаж, который присутствует и в древней мифологии, и в аналитической психологии, то есть это человек, который живет по "хайпу", пытается привлечь к себе внимание (и умеет его держать, что следует признать), пытается развлечь публику, но в результате своих действий является деструктивной личностью, даже не желая этого. В кино и книгах немало подобных образов — от Джека-Воробья до Карлсона и нашего Лиса Никиты. Это персонаж, который является разрушителем, но сам этого не осознает и от этого страдает. Отсюда и постоянные невыполненные обещания, и распространение недостоверной информации», — считает политолог. Имитация движения к миру. Команда Зеленского вновь спровоцировала ситуацию невыполнения Минских соглашений © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Тем не менее, особого разочарования у украинцев из-за невыполненных президентских обещаний не наблюдается, судя по последним опросам. Связано это в первую очередь с тем, что люди уже не воспринимают обещания всерьез, так как привыкли к тому, что кандидаты обещают всё и всем. Владимир Зеленский — представитель шоу-бизнеса, и за него голосовали, как голосуют на песенном конкурсе «Евровидение». Многие украинские избиратели уже не связывают политические или экономические изменения с какой-либо избираемой ими политической фигурой, включая президента. Социологические исследования говорят, что больше половины украинцев доверяют Зеленскому, но при этом больше половины считают, что страна движется не туда. Происходит это отчасти из осознания того, что вектор развития страны уже не определяется избранными политическими фигурами, — его задают банды радикальных националистов, посольство США или внешние кредиторы, а президент — лишь шоумен, человек с приятным тембром голоса, который должен успокаивать, что-то обещать и хотя бы уметь шутить.