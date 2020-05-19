По состоянию на 21:00 19 мая в мире зафиксировано 4 млн 945,1 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 322 тыс. человек скончались, свыше одного миллиона 939 тыс. заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных.

На десятом месте — Иран с немногим более 124.6 тыс. заболевших. На девятом — Турция (151.6 тыс.).

Следом идут Германия (177.6 тыс.), Франция (179,9 тыс.), Италия (226,6 тыс.), Великобритания (246,4 тыс.), Бразилия (261,5 тыс.), Испания (278 тыс.) и Россия (300,1 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — в них обнаружено более 1 млн 557 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 92,4 тыс. человек, смертность 5,94%. Однако самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, во Франции — 15,7%, или более 28,2 тыс. человек.

В Италии — 32,1 тыс. умерших (14,2%), в Испании — 27,7 тыс. (9,97%), в Великобритании — 34,7 тыс. (14,13%).

Россия

В России по состоянию на 19 мая зафиксировано 300 161 случай заболевания, 2868 заразившихся умерло, 76 232 человека выздоровело. Смертность составляет 0,96%, что более чем в 15 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии и в 6 раз ниже, чем в США.

Наибольшее количество больных коронавирусом в РФ выявлены в Москве, и жителям столицы предстоит еще долго жить в существующих ограничениях, сказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Нужно не то что терпением запасаться, нужно отчетливо понимать страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными, особенно пожилыми людьми», — сказал градоначальник.

По-старому уже не будет. Коронавирус и национализация © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«Вы увидите десятки скорых машин, которые привозят людей. Зайдите в реанимационное отделение — и все станет ясно. Ситуация не так проста и далека еще от идеальной», — подчеркнул Собянин.

При этом он назвал существующие в Москве ограничения незначительными по сравнению с некоторыми другими странами, например, с Китаем, где обнаружили 45 зараженных коронавирусом и сто миллионов человек посадили на жесточайший карантин.

При этом половина москвичей свободно или более-менее свободно передвигаются, «знаете, это такой лайт, это карантином назвать невозможно», — утверждает Собянин.

Говоря о постепенном снятии ограничений, он отметил, что прогулки в столице разрешат после того, как число заболеваний и смертность от коронавируса начнут значительное снижение.

Проблемы, конечно, не только в Москве. Так, муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев призвал мусульман не выходить на улицу во время мусульманского праздника Ураз-байрам и не посещать кладбища.

«Настоятельная просьба: не выходить на праздник из дома, не посещать в этом году близких, соседей, друзей для праздничного застолья. Давайте отметим этот день в своих домах, со своими семьями и добрыми пожеланиями ко всем в этом мире», — сказал Абдулаев.

Он предложил верующим снимать видеопоздравления и отправлять их друг другу.

«Также категорически не рекомендую посещать в этом году кладбища. Для наших усопших достаточно, если мы прочитаем молитвы за них — каждый у себя дома — и сделаем дуа. У Всевышнего есть ангелы, которые, если Он позволит, оповестят наших покойных о том, что мы их помним и любим», — объяснил Ахмад Абдулаев.

Муфтий также поблагодарил верующих региона за помощь, которую они оказали местной больнице.

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева объяснила, почему люди с ожирением входят в группу риска во время пандемии коронавирусной инфекции. Она напомнила, что ожирение часто приводит к диабету и люди с этим заболеванием также особенно уязвимы перед COVID-19. По ее словам, у таких пациентов вирус часто протекает в тяжелой форме.

Врач пояснила, что жировые отложения становятся источником воспаления в организме. По ее словам, вирус «расселяется» именно в этих клетках.

«Люди с ожирением имеют вялотекущее воспаление, на которое садится коронавирус и начинает этих людей убивать», — отметила она.

Кроме того, у людей с лишним весом резко снижен иммунитет, добавила Малышева. Она пояснила, что у таких пациентов белые клетки крови не могут эффективно выполнять защитную функцию, а лишняя глюкоза «засахаривает» основные белки иммунитета. Именно из-за этого иммунная система не может справиться с коронавирусом, подчеркнула телеведущая.

«Поэтому люди с ожирением и диабетом страдают больше других. У них настолько тяжело течет инфекция, что сегодня в нашем федеральном эндокринологическом центре создано специальное отделение, куда со всей Москвы собирают этих тяжелейших пациентов», — заявила она.

Малышева отметила важность сознательного потребления пищи, так как при переедании люди «роют себе могилу ложкой и вилкой».

«Вам придется поговорить с собой и сказать себе простую вещь: "Я должен остановиться"», — обратилась она к подписчикам.

По словам Малышевой, во время изоляции женщинам нужно потреблять не более 1200 калорий, а мужчинам не более 1500.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 19 мая зафиксировано 18 876 случаев заболевания, 548 заразившихся умерли (смертность 2.91%), 5632 выздоровели. При этом на Украине проведено всего 239 961 тестов на COVID-19, что более чем в 30 раз меньше, чем в России.

Как сказал политолог Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру, никто в мире не знает, как на самом деле развивается эпидемия коронавируса в этой стране.

«Украина по-прежнему остается страной с наименьшими показателями по количеству тестируемых. Поэтому мы с вами не можем даже примерно представить уровень пандемии там и не можем знать, насколько эффективно там все решено и решено ли», — отметил Корнилов.

По его мнению, если все останется на таком уровне, как сейчас, когда тестирование по сути на нуле, а больницы в плачевном состоянии, то Украину может ждать эпидемический взрыв.

Несмотря на это, украинские власти готовятся открывать авиасообщение со странами Европейского союза. МИД страны уже начал соответствующие переговоры с государствами ЕС, пишут украинские СМИ.

«Мы должны инициативно открывать авиасообщение, в том числе со странами ЕС, с учетом решений другой страны о снятии ограничений», — приводит «Украинская правда» слова источника в МИДе, знакомого с ситуацией.

По его мнению, смысл возобновлять авиарейсы есть тогда, когда граждане «могут въехать в соответствующее государство и иметь возможность вернуться в Украину регулярными авиарейсами».

По словам собеседника издания, Украина не будет ждать запросов других государств, а сама начинает переговоры по поводу возобновления регулярного авиасообщения.

При этом на Украине к пандемии серьезно относятся далеко не все. Так, ночные клубы открываются и проводят вечеринки.

На одной из них в клубе Park Residence в Одессе принесли живого львенка, с которым фотографировались другие посетители. Как сообщается, 15 и 16 мая в заведении состоялось открытие музыкального сезона.

Администрация клуба открестилась от зверя. По их словам, животное, у которого был усталый и измученный вид, принес с собой один из гостей заведения.

Между тем известно, что крупные кошачьи также как и люди могут заразиться коронавирусом: ранее сообщалось, что заразу подхватила тигрица.

Следует отметить, что заведения открываются вопреки запретам городских властей. Однако непонятно, почему эти заведения городские власти не закрывают, позволяя им работать.

В мире

Соединенные Штаты стали мировым эпицентром коронавируса, однако в ближайшее время главный очаг пандемии может сместиться. Им рискует стать Латинская Америка, считают эксперты, опрошенные немецким изданием Der Spiegel.

По словам руководителя бразильского подразделения «Врачей без границ» Аны де Лемос, за последние недели в странах Латинской Америки зафиксирован рекордный рост заболеваемости и смертности от коронавируса.

В некоторых городах ситуация сравнима с пиком эпидемии в США и Европе. Отмечается, что показатели в столице Перу Лиме сопоставимы с худшим месяцем эпидемии в Париже. В бразильском городе Манаус, где проживают два миллиона человек, смертность увеличилась в два раза — такая статистика была характерна для Лондона и Мадрида.

Коронавирус расколол мир. Австралия против Китая, Трамп выдвинул ультиматум ВОЗ © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

По мнению врачей из Сан-Паулу, Бразилия может приблизиться к 100 тыс. смертей от коронавируса, и «худшее еще впереди». Такие прогнозы вызваны недостаточно жесткими карантинными мерами и несерьезным отношением к пандемии президента Бразилии Жаира Болсонару.

За месяц в Латинской Америке число зараженных коронавирусом увеличилось в 7 раз — до 542,6 тыс., число умерших в 8,5 раз — до 30,3 тыс. Половина всех заболевших приходится на Бразилию (254,2 тыс.), за ней идет Перу (94,3 тыс.), на третьем месте Мексика (51,6 тыс.).

Тем временем Генсек ООН Антониу Гутерреш из-за коронавируса предложил рассмотреть возможность проведения Генассамблеи ООН в сентябре без личного участия лидеров, глав правительств и министров стран, которые запишут заранее свои выступления, следует из его письма.

Копию письма, направленного Гутеррешем председателю Генассамблеи, разместил у себя в Twitter постпред Нидерландов при ООН Карел Ван Остером.

Генсек пишет, что ввиду возможного сохранения карантинных мер и ограничений на поездки ряд лидеров могут попросту не приехать в Нью-Йорк в сентябре.

«Таким образом, вы могли бы порекомендовать, чтобы Генассамблея рассмотрела возможность проведения общих прений 75-й сессии в другом формате — таком, как использование записанных заранее выступлений глав государств и правительств или министров», — сказано в письме.

При этом, по словам Гутерреша, в зале Генеральной Ассамблеи присутствовали бы только по одному представителю от каждой делегации, расположенной в Нью-Йорке.

«Такой вариант позволил бы провести общие прения при участии всех стран-членов на максимально высоком уровне при физическом присутствии стран-членов в зале Генеральной Ассамблеи», — отмечается в документе.

Это вполне актуальные меры, так как заражение коронавирусом не только может вызвать общее ухудшение самочувствие, но и помутнение рассудка — а это для государственных деятелей недопустимо.

У пациентов с COVID-19 во время острого периода могут развиваться спутанность сознания и делирий, а в долгосрочном плане — депрессия, тревожные расстройства и ПТСР, следует из исследования британских ученых, опубликованного в журнале Lancet.

"Предыдущие пандемии гриппа были связаны с долгосрочными психоневрологическими последствиями, поэтому вполне возможно, что другие вирусные инфекции в больших масштабах могут вызвать устойчивые заболевания психики. <…> Нашей целью было изучить две предыдущие эпидемии коронавируса, SARS и MERS, чтобы выявить возможные психиатрические и психоневрологические последствия для текущей пандемии. Мы также изучили ранние данные о COVID-19", — пишут авторы исследования.

Ученые проанализировали 72 исследования, посвященные вспышке тяжелого острого респираторного синдрома, известного также как атипичная пневмония, ближневосточному респираторному синдрому и новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Cистематический обзор показал, что во время острого периода заболевания общие симптомы у пациентов с SARS и MERS включали спутанность сознания (36 из 129 пациентов), подавленное настроение (42 из 129), тревожность (46 из 129), нарушение памяти (44 из 129) и бессонницу (54 из 129). После выписки из больницы у пациентов часто отмечались депрессия, бессонница, тревожность, раздражительность, ухудшение памяти, усталость и расстройство сна. Метаанализ исследований показал, что на стадии после болезни частота посттравматического стрессового расстройства составляла 32,2 процента, депрессии — 14,9, тревожных расстройств — 14,8.

Данные по пациентам с тяжелой формой COVID-19 говорят о развитии делирия, или психического расстройства, сопровождающегося помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций. Так, одно исследование показало, что спутанность сознания возникала у 26 из 40 (65 процентов) пациентов отделения интенсивной терапии, а возбужденное состояние — у 40 из 58 (69 процентов). В другом исследовании спутанность сознания наблюдалась у 17 из 82 (21 процент) смертельно больных.

При этом авторы отметили, что количество подобных исследований о пациентах с COVID-19 ограниченно, поэтому более подробное описание возможных психических расстройств пока что невозможно.