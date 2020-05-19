Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) обнародовал 19 мая открытое письмо парламентариям, в котором призвал приостановить рассмотрение законопроектов, направленных на усиление регулирования в сфере СМИ. А вместо этого поддержать медиа, терпящие бедствие в условиях кризиса и карантина

Входящие на этой неделе в нормальный режим работы депутаты Верховной Рады готовят украинцам новые сюрпризы. Пока граждане послушно сидели по домам, нардепы не теряли времени и успели, например, принять закон о продаже земли. Массовых протестов по понятным причинам не было: карантин! Теперь же в повестке может появиться законопроект «О медиа», который в журналистской среде вызывает не меньше споров. Любимые «сукины сыны» американцев на Украине. Анатомия проекта StopFake © скриншот видео Телеканал ДОМ

Ещё в феврале текущего года этот законопроект был одобрен парламентским комитетом по свободе слова.

О чём речь? Как отмечала глава подкомитета по вопросам права граждан на информацию и одна из авторов законопроекта Татьяна Цыба, «это системный закон, и он давно актуален, поскольку регулирует вопросы, которые до сих пор не были урегулированы, например онлайн- и интернет-медиа».

«В том числе он расширяет полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, предоставляя возможность больше влиять на информационную политику государства и наказывать нарушителей. Также законопроект решает вопрос прозрачности медиа, поскольку предполагает раскрытие всех конечных бенефициаров», — сообщила Цыба.

Именно возможные (и, скорее всего, неизбежные) ограничения в работе интернет-СМИ и непомерное (как считают многие) расширение полномочий Нацсовета, чьи предпочтения хорошо известны, и вызывают дискуссии. Как скупо сообщает сайт Рады, уже на заседании комитета «представители журналистских объединений выражали предостережение относительно возможных угроз свободе слова и цензуры в случае принятия законопроекта». Ну очень искусственный интеллект. Скандал с Facebook 9 мая и его последствия © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Угрозы свободе слова на Украине и без того серьёзные. Лишь несколько фактов. Четвёртый год продолжают преследовать за публикации в российских СМИ журналиста Василия Муравицкого, который, по версии обвинения, якобы способен в одиночку подорвать всю информационную безопасность Украины. В понедельник суд в очередной раз продлил для журналиста меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

После серии расследований, проведённых журналистами телеканала «КРТ», Нацсовет назначил внеплановую проверку канала. Как отметил в интервью изданию Украина.ру адвокат и правозащитник Андрей Гожый, полномочия Нацсовета действительно значительно возрастут в случае, если «вступит в действие закон о ликвидации свободы слова на Украине» (т.е. закон «О медиа». — Ред.), хотя есть надежда, что олигархи именно по этому вопросу не смогут договориться.

По мнению правозащитника, усиление Нацсовета, как и давление на «КРТ» — это инициатива президента.

«Зеленский привык быть любимцем публики, а тут, видите ли, какая ситуация: оказывается, что нести чушь, когда ты становишься президентом, — это уже не смешно. Отсюда и давление на СМИ, которые это замечают», — сказал Гожый.

Что ж, если вспомнить, что Зеленский, став президентом, резко изменил своё мнение относительно запрета российских соцсетей и интернет-сервисов, продлив санкции, то предположение правозащитника не выглядит неправдоподобным. 12+1. Кто в «списке Вышинского» © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Ранее (в начале февраля текущего года. — Авт.) Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ), обобщив отзывы и предложения региональных организаций, предлагал не распространять действие законопроекта на сферу печатных и онлайн-медиа, но разработать для них отдельный законопроект.

Как отмечали в НСЖУ, законопроект «О медиа» наделяет чрезвычайно широкими полномочиями Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

«В медиапространстве создается сверхмощный государственный регулятор, который, по замыслу авторов документа, будет иметь влияние на все без исключения СМИ. Мы обеспокоены тем, что в законопроекте недостаточно определены противовесы для таких широких полномочий. Убеждены, что закон должен предусмотреть эффективные предохранители от коррупции или политического давления на членов Национального совета. Кроме того, нужно установить механизм эффективного общественного контроля над действиями регулятора», — отмечал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Соглашаясь с необходимостью законодательного урегулирования медиарынка, НСЖУ тогда призывал парламентариев «прилагать усилия для действенной защиты прав журналистов и борьбы с безнаказанностью, развития климата экономической независимости СМИ». А пока, говорится в сообщении, «очевидным приоритетом власти является регулирование, а не поддержка и защита украинских медиа». Атака на свободу слова. Как в Украине будут контролировать СМИ и журналистов © Facebook, Sergiy Tomilenko

Эпидемия коронавируса и карантинные меры на Украине естественным путём отодвинули вопрос о свободе или несвободе медиа на второй план, но «очевидного приоритета власти» никак не отменили. Кризис уже поставил на грань выживания многие СМИ. Как отмечают в НСЖУ, проведённое исследование показало, что в настоящее время 82% украинских редакций столкнулись с экономическими трудностями, в частности, с утратой рекламодателей. Редакции вынуждены приостанавливать реализацию новых проектов, сокращать объёмы производства, а то и вовсе сворачивать деятельность на период карантина.

В связи с этим НСЖУ обратился 19 мая к профильному комитету Верховной Рады по гуманитарно-информационной политике с призывом «приостановить рассмотрение законопроектов, направленных на усиление регулирования в сфере СМИ» и дорабатывать их «только после эффективной государственной поддержки украинских СМИ».

В НСЖУ также считают необходимым «сфокусировать усилия парламентского комитета на выработку законодательных решений для немедленной поддержки средств массовой информации во время карантина и экономического кризиса».

Наконец, союз предлагает «в сотрудничестве с журналистским сообществом подготовить законопроект, в котором будут содержаться механизмы обеспечения экономической стабильности и финансовой независимости СМИ.

«Во времена кризиса спасают, а не регулируют», — написал на своей странице в Facebook глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Прислушаются ли к этому призыву парламентарии?