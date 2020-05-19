Отмечается, что он привлек внимание мировых специалистов по кибербезопасности, выложив на одном из форумов объявление о продаже базы с 773 млн адресов электронной почты и 21 млн уникальных паролей.
«Подобных баз похищенных и сломанных паролей у хакера было по меньшей мере семь, общий объем которых достигал почти терабайт. В них входили персональные, в том числе финансовые, данные жителей ЕС и США», — говорится в сообщении.
База данных, которую он выставил на продажу, была «крупнейшим за всю историю массивом похищенных данных».
В ходе обысков по месту его жительства правоохранители изъяли компьютерную технику с двумя терабайтами украденной информации и наличные деньги от незаконных сделок в сумме почти 190 тыс. гривен и более 5 тыс. долларов.
Хакеру готовится сообщение о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и в несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в компьютерах.