Служба безопасности Украины поймала хакера, известного под псевдонимом Sanix, который похитил персональные данные жителей ЕС и США. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины

Отмечается, что он привлек внимание мировых специалистов по кибербезопасности, выложив на одном из форумов объявление о продаже базы с 773 млн адресов электронной почты и 21 млн уникальных паролей.

«Подобных баз похищенных и сломанных паролей у хакера было по меньшей мере семь, общий объем которых достигал почти терабайт. В них входили персональные, в том числе финансовые, данные жителей ЕС и США», — говорится в сообщении.

Неспящие в Сиэтле. Как шайка украинских хакеров кошмарила американских бизнесменов © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В ходе обысков по месту его жительства правоохранители изъяли компьютерную технику с двумя терабайтами украденной информации и наличные деньги от незаконных сделок в сумме почти 190 тыс. гривен и более 5 тыс. долларов.

Хакеру готовится сообщение о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и в несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в компьютерах.