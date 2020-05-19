На фоне пандемии коронавируса все чаще слышны призывы вести здоровый образ жизни. Западные журналисты читают, что Украине в этом поможет Михаил Саакашвили, известный борец с коррупцией и отличный переговорщик с международными фондами. Впрочем, сами врачи советуют всем бросить курить

Саакашвили нам поможет

Американское издание The National Interest (США) считает, что новый президент Украины сделал своей приоритетной задачей выполнение предвыборного обещания по реформированию страны. Такой вывод автор Кристина Пушоу делает из того факта, что Владимир Зеленский хотел назначить Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам. «Это уже не первое родео Саакашвили на Украине, — замечает автор, — Тем не менее, есть причины полагать, что в этот раз все пройдет лучше, чем в прошлый». Западные СМИ подсчитывают потери от пандемии: политические, экономические и моральные © AP, Rafiq Maqbool

Первая попытка Саакашвили провести реформы на Украине состоялась в 2015 году, когда Петр Порошенко назначил Саакашвили губернатором Одесской области. Авторитет Саакашвили опирался на успехи его политики в Грузии в период его президентства. Однако, по всей видимости, реальных действий со стороны опального грузина в Одессе никто не ждал. Первые же попытки Саакашвили обуздать коррупцию, долгое время подрывавшую экономический потенциал местного порта, вызвала гнев одесских властей, которые давно привыкли кормиться со стола госбюджета. Киев в этот момент промолчал, а Саакашвили подал в отставку и перешел на сторону оппозиции.

Для Порошенко оппозиционер Саакашвили представлял угрозу. В результате его лишили гражданства и выдворили из страны. Новый президент вернул Саакашвили паспорт и свое расположение. И вот спустя год Зеленский снова приглашает Саакашвили в украинскую политику главным по реформам. Целые овцы и сытые волки. Зеленский решил проблему Саакашвили, но только временно © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Почему это произошло сейчас?— задается вопросом автор. Во-первых, по экономическим причинам. Ожидается, что ВВП Украины из-за коронавируса в этом году сократится на 7,7%, а уровень безработицы резко возрастет. Зеленскому катастрофически не хватает денег и с этим надо что-то делать. Обещания МВФ недостаточны, и они пока еще остаются обещаниями. «И тут на сцене появляется Саакашвили», — радуется Пушоу. Получив образование в Колумбийском университете, он умеет успешно вести переговоры с международными кредиторами. Напомним, что за время президентства Саакашвили объемы иностранных инвестиций в Грузии резко выросли, а ВВП страны увеличился в четыре раза.

«Украина отчаянно нуждается в точно таком же чуде, — считает автор, — Саакашвили уже призвал МВФ увеличить в два раза сумму в 4 миллиарда долларов, которую предварительно предложили Украине в этом году, и он вполне способен убедить МВФ в том, что Украине нужно больше денег для того, чтобы восстановить ее пострадавшую от коронавируса экономику. Международные инвесторы с радостью встретили новости о назначении Саакашвили. Глава Американской торговой палаты на Украине выразил надежду на то, что Саакашвили сумеет «встряхнуть» систему и «подстегнуть экономический рост». И эксперт по Украине Андерс Аслунд согласился с этой точкой зрения». Парламент Украины внеочередной раз собирается, чтобы воевать. Но без Саакашвили © rada.gov.ru

Во-вторых, возвращение Саакашвили на Украину это еще один способ поддержать разочарованных избирателей. Грузинский политик известен своей нетерпимостью к коррупции и громогласно поддерживает Зеленского. Автор статьи считает, возвращение Саакашвили «в очередной раз подтвердило его (Зеленского — ред.) стремление к реальным переменам. Назначив Саакашвили, Зеленский воспользовался переломным моментом, чтобы ускорить реализацию своей программы реформ».

К сожалению, американский журналист, описывая действия Саакашвили в Украине, не удосужилась побывать на месте этих самых действий, то есть в Одессе, где местные жители считают Саакашвили прожектером и обвиняют в… создании теневых схем по котрабанде и уходу от налогов. Возможно, в новой ипостаси, руководителя комитета по реформам, он докажет, что это — не правильное мнение.

Заболели не все, но иммунитет будет

Американское издание Gizmodо решило проанализировать новые научные данные по коронавирусу. Среди научных новостей, которые собрал журналист Эд Кара, есть и хорошие и плохие. Плохие поступили из Австралии. Местные ученые считают, «что в результате пандемии у небольшого процента людей, вероятнее всего, могут возникнуть серьезные психические расстройства, вплоть до психоза». Они ссылаются на исторический опыт. Все эпидемии гриппа в прошлом приводили к всплескам острого психоза. Кроме того, стероиды, которые применяются для лечения тяжелых форм коронавируса, повышают риск развития психотических расстройств. Западные СМИ подсчитывают потери от пандемии: политические, экономические и моральные © AP, Rafiq Maqbool

«Основной вывод нашего быстрого обзора заключается в следующем: умеренное количество данных указывает на то, что у небольшого, но все же значимого числа пациентов может развиться связанный с коронавирусом психоз, что, скорее всего, будет обусловлено лечением стероидами, воздействием самого вируса, имеющейся склонностью или психосоциальным стрессом», — пишут авторы исследования.

Еще одно исследование было опубликовано 13 мая в журнале Science. Ученые разработали модель заражения вирусом, используя данные, собранные на круизном судне Diamond Princess. Там было выявлено более 700 случаев заражения и скончалось 14 человек. «Сравнив эти данные с данными о развитии эпидемии во Франции, — пишет автор, — ученые пришли к выводу, что к 7 мая примерно 4,4% населения Франции контактировали с коронавирусом. По оценкам ученых, общий уровень смертности составляет примерно 0,7%, однако в группе людей старше 80 лет он достигает 10%».

В тот же день, 13 мая, правительство Испании опубликовало предварительные данные, полученные в ходе продолжающегося исследования населения на наличие антител. В исследовании приняли участие 60 тысяч испанцев. Выяснилось, что только 5% населения страны переболели covid-19. Исключение составляет только Мадрид. Там переболело примерно 11% жителей.

«Эти данные, если они окажутся точными, не сулят ничего хорошего населению планеты в целом, — пишет Кара, — вполне вероятно, что ни одна страна в мире пока не испытала на себе максимальное воздействие вируса и что масштабы пандемии могут существенно вырасти, особенно если страны начнут отменять локдауны, не имея четких планов по предотвращению повторных волн заболеваемости. Другими словами, в ближайшее время коллективный иммунитет нам не поможет, и, если власти сделают выбор в пользу этой стратегии, жертв коронавируса будет гораздо больше». Западные СМИ: Расовые противоречия в США и «научиться понимать, как действует смерть» © REUTERS, Eduardo Munoz

Впрочем, есть и хорошие новости. Авторы нового исследования, опубликованного на этой неделе в журнале Cell, считают, что «большинство людей способны с легкостью вырабатывать иммунитет к коронавирусу. Однако пока неясно, как долго будет сохраняться этот иммунитет и есть ли значимые исключения из правила». Это значит, что надежда все-таки есть.

Бросайте курить!

Турецкая Milliyet публикует страстное обращение врача Джихата Олджая Динчеля к тем, кто считает, что курение спасает от заражения коронавирусом. В последние месяцы подобные тезисы выдвигались в США и Китае. Никаких научных исследований за такими утверждениями не стоит. Стоят ли за ними табачное или фармацевтическое лобби, никто не знает.

Однако врач напоминает, что «ежегодно в мире семь миллионов человек умирают непосредственно от курения и еще 1,2 миллиона — от пассивного курения». Врачи постоянно говорят пациентам: «Бросайте курить». И нынешние необоснованные заявления в защиту курения, как утверждает Динчель, «нас, медиков, глубоко ранят. «Курение опасно для здоровья, даже более опасно, чем коронавирус, — настаивает он, — Поэтому говорить о пользе того, что опаснее коронавируса, для защиты от него, нелепо». Не пора ли воспользоваться шансом и во время карантина бросить курить?