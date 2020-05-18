По состоянию на 21:00 18 мая в мире зафиксировали более 4 миллионов 758,9 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 316,2 тысяч человек скончались, почти 1 миллион 754,9 тысяч выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 18 мая США, где коронавирусную инфекцию выявили у более чем 1 миллиона 491,5 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 89 636.

Второе место по числу заболевших занимает Россия, где выявлено почти 290,7 тысячи случаев заражения, более 2,7 тысяч (0,9%) из которых стали летальными.

Со смертностью ситуация хуже обстоит у следующей за РФ Великобритании. Там зафиксировано свыше 247,7 тысяч случаев заболевания COVID-19, 14,2% (34,7 тысячи) скончались.

Тяжелая ситуация наблюдается и в Бразилии, где заболели более 244,1 тысячи человек, а умерли свыше 16,2 тысячи (6,7%) пациентов.

Ситуация в России

Россия по числу заболевших занимает второе место в мире — 290 678 случаев заражения. По состоянию на 21:00 в стране зафиксировано 70 209 выздоровевших и 2722 скончавшихся.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что рост заболеваемости коронавирусом в России удалось остановить. По его словам, 27 регионов уже готовы к снятию ограничений, введенных из-за COVID-19. При этом в них остается обязательным ношение масок и соблюдение социальной дистанции, а для пожилых граждан — самоизоляция в полном объеме минимум до конца мая.

Глава правительства также высказался на тему невыплаченных обещанных доплат медикам. Он назвал злоупотреблением попытки рассчитать надбавки в зависимости от отработанных часов или смен. Мишустин потребовал устранить до завтра, то есть до 19 мая, все замечания по этому вопросу.

«Выполнение обязательств перед ними (медиками — ред.) — это абсолютный приоритет для федерального центра, для региональных и местных властей и, конечно, для руководителей медицинских учреждений. Задержки с дополнительными выплатами медикам просто недопустимы»,- заявил он.

В связи с этим правительство исключило из постановления о дополнительных выплатах медикам, работающим с заразившимися коронавирусом, фразу о «фактически отработанном времени». Завтра, 19 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по проблеме компенсаций.

Кроме того, в условиях пандемии правительство утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей. Утвержденная мера поддержки доступна тем, кто предоставил пользователю помещения отсрочку по арендной плате.

В то же время Сбербанк предложил разрешить расторгать без штрафных санкций договоры аренды только представителям малого и среднего бизнеса. Ранее против законопроекта о расторжении арендного договора в условиях коронавируса выступили владельцы крупнейших в стране торговых центров.

Тем временем совокупность мер, направленных во время пандемии на обеспечение безопасности, стабилизацию поставок и поддержание доступных цен на товары первой необходимости обходится для всех продовольственных торговых предприятий страны не менее чем в 65 миллиардов рублей ежемесячно. Об этом заявили в Ассоциации компаний розничной торговли, которая включает X5 Retail Group, «Магнит», «Ленту», Auchan, Metro и др.

К слову о продуктах, за время самоизоляции, по данным Исследовательского центра портала Superjob.ru, каждый пятый безработный (20%) россиянин прибавил в весе, похудели 14% незанятых россиян, а 48% не заметили изменений в весе.

Согласно другому опросу, проведенному ВЦИОМ, в условиях пандемии более половины россиян опасаются, что они или их родственники заболеют коронавирусом, а почти треть опрошенных больше всего боятся потерять работу и доход. Кроме того, 57% респондентов считают меры, принимаемые российскими властями для борьбы с COVID-19, достаточными, 27% опрошенных считают их недостаточными, 11% россиян назвали меры избыточными.

При этом большинство опрошенных (64%) считают коронавирус опаснее сезонного гриппа, а 22% полагают, что COVID-19 и сезонный грипп равнозначны.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 21:00 зафиксировано 18 616 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 535 стали летальными. В то же время 5276 пациентов выздоровели.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Тем временем правительство, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина. А Министерство здравоохранения обнародовало временные рекомендации для работы городского и междугороднего общественного автотранспорта.

Среди них:

— измерение температуры всем работникам перед началом смены;

— водитель, кондукторы должны постоянно находится в масках;

— пассажиров без масок перевозить запрещается;

— также запрещается перевозить пассажиров стоя, используются только сидячие места (если транспорт идет в область, в которой не действуют ослабления карантина, то разрешается использовать только 50% мест для сидения);

— перед каждым рейсом в транспорте проводится влажная уборка с обработкой поручней и сидений.

— в помещении автостанции может находится не больше одного человека на 10 кв. м;

— залы ожидания рейсов работать не будут;

— в очереди в кассы дистанция между ожидающими должна составлять 1,5 м;

— пассажиры и персонал должны быть в масках.

При этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что видел в соцсетях видео из ночных клубов столицы, и возмущен этими фактами. По его мнению, работу ночных клубов в период карантина можно сравнить «с пиром во время чумы».

Аналогичная ситуация наблюдается и в Одессе. Как сообщил градоначальник Геннадий Труханов, несмотря на коронавирусный карантин, в городе переполнены ночные клубы и рестораны.

Ситуация в мире

По данным гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса, большинство жителей планеты по-прежнему подвержены заражению COVID-19.

«Ранние серологические исследования [о выявлении источника инфекции и формировании антител] дают единую картину: даже в наиболее пострадавших регионах доля населения с контрольными антителами составляет не более 20%, а в большинстве мест — менее 10%. Другими словами, большинство населения мира по-прежнему подвержено этому вирусу. Риск остается высоким, и нам предстоит долгий путь»,- заявил он.

Тем временем председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай вовремя оповестил мир о вспышке коронавируса. Китайский лидер обещал направить $2 миллиарда на борьбу с COVID-19 пострадавшим от пандемии странам.

«Мы действовали открыто и ответственно. Мы передали информацию в ВОЗ и странам наиболее подходящим образом: мы сообщили о последовательности генома [вируса] настолько быстро, насколько было возможно, мы поделились с миром мерами сдерживания и методами лечения, мы сделали все, что в наших силах, чтобы поддержать и оказать содействие нуждающимся странам»,- сказал он в ходе Ассамблеи ВОЗ.

По словам китайского лидера, после победы над пандемией Китай «согласен на беспристрастное объективное международное рассмотрение того, как в мире отреагировали на вирус».

При этом стало известно, что на северо-востоке Китая 108 миллионов человек могут попасть под действие новых карантинных мер из-за возникновения нового очага заражения COVID-19 в этом регионе. По данным Bloomberg, некоторые города в провинции Цзилинь уже ввели меры, сходные с теми, что раньше вводились в Ухане,- запрещен въезд и выезд поездов и автобусов, закрыты школы, в некоторых жилых комплексах введен карантин.