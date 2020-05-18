В Киеве Сергея Стерненко признали потерпевшим в деле об умышленном убийстве. В 2018 году в Одессе от ножевых ранений националиста скончался молодой парень - Иван Кузнецов. Под стенами СБУ прошла акция в поддержку Стерненко. Как в социальных сетях отреагировали на происходящее в правосудии - в обзоре Украина. ру

Политолог Владимир Корнилов написал, что Зеленский окончательно трансформировался в Порошенко: «Праворадикал Стерненко, демонстративно зарезавший человека, только что вышел после "допроса" в СБУ и заявил, что он признан… потерпевшим! Порошенко верен своему курсу. Ой, или это уже Зеленский верен курсу Порошенко?»

Журналист Вячеслав Чечило обобщил, что на Украине ситуация с законом не вызывает оптимизма: «Допустим, государство вдруг напряжется, признает Стерненко убийцей и даже влепит ему какой-то реальный срок. Поменяет ли это что-либо в Украине? Нет? Тогда п…й, кем его там сегодня признали. В стране можно безнаказанно воровать лекарства у больных раком детей, сжигать людей заживо, требовать проведения этнических чисток и учить детей тому, что французы и евреи вышли из Галичины. Вселенская справедливость в одном конкретном случае далеко не самая большая наша проблема». Ну очень искусственный интеллект. Скандал с Facebook 9 мая и его последствия © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Бывший министр юстиции Елена Лукаш написала, что власти своими руками похоронили очередное резонансное дело: «Не понимаю истерики «патриотов», «активистов», соросятников и других патогенных простейших… по поводу Стерненко. Считаю такую истерику обыкновенным камуфляжем договоренностей. Дело Стерненко хоронится властью. И с ним, и с другими, чьим приговором обещал стать Зеленский, все будет хорошо пока Зеленский на главной сцене. Вы и так пока побеждаете и размножаетесь. За счет трусости и глупости власти».

Журналист Наташа Влащенко прокомментировала акцию в поддержку националиста: «Посмотрела видео акции по Стерненко «Аваков- черт!». Арсен Аваков, а ведь я еще с 2016-го начала предупреждать, что этот бумеранг прилетит назад. Не может быть безобидной создание силовой альтернативы — против государственной. Как не может быть безобидным наплевательское отношение на свое здравоохранение по причине того, что в Австрии и в Израиле есть отличные клиники. Право и безопасность (наука, образование, здравоохранение и т д) должны быть здесь. Точка». Война с коронавирусом грозит Украине тотальным поражением. Главные темы социальных сетей 23-27 марта © REUTERS, Stringer | REUTERS, Stringer | Перейти в фотобанк

Журналист Дмитрий Василец возмущен тем, что потерпевшего и подозреваемого поменяли местами: «Позорники при власти признали убийцу Стерненко потерпевшим, а им убитого видимо виновным в своем же убийстве. От СБУ я в принципе другого не ожидал. Все в стиле "они сами себя сожгли".

Другой журналист, Юрий Бутусов, который выступал в защиту Стерненко, изложил свою позицию: «СБУ через полчаса после начала многолюдной акции против вручения подозрения Сергею Стерненко выступила с заявлением, что вручать подозрение ему никто и не собирался. Просто допрос. Таким образом, вопреки заявлениям всех пророссийских деятелей в Украине, Стерненко остается на свободе. Более того, подозрение предъявлено нападавшим на него, один из которых был убит в ходе нападения, другой сбежал, еще один нападавший по другому эпизоду сидит в тюрьме под следствием. В результате оголтелой пропагандистской кампании против Стерненко со стороны медведчуков, портновых и так далее, дело превратилось в символ сопротивления против нападения различных провокаторов на граждан. В условиях пророссийского реванша и угроз проукраинским активистам, дело Стерненко стало прецедентом защиты права на вооруженное сопротивление. Акции протеста показывают, что доверие к судам и правоохранительным органам на нуле, никакого авторитета у власти нет, и в случае принятия решений, которые не поддерживает гражданское общество, сопротивление будет жестким, и конфликта не избежать».

Упомянутый не раз юрист Андрей Портнов убежден, что СБУ после сегодняшних событий нужно очистить: «Сегодняшнее поведение властей по одесскому убийце — трусость и легкомысленность. Дешевые позорные морды. Он рано или поздно сядет, а вы из образа мокрой курицы уже не выйдете. Службу безопасности Украины, причастную к сокрытию резонансных убийств и сращиванию с бандами радикалов, нужно полностью перезагрузить. Ей уже ничего не поможет — воинская часть, подвергшаяся позору, всегда расформировывалась».