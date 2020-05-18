По состоянию на 16:00 18 мая в мире зафиксировали почти 4 миллиона 732 тыс. случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 315,4 тыс. человек, более 1,7 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Соединённые Штаты: там коронавирус диагностировали у 1 миллиона 486,7 тыс. человек. Болезнь забрала жизни 89,5 тыс. людей, 272,2 тыс. выздоровели.

На втором месте Россия: 290,6 тыс. случаев инфицирования, 2,7 тыс. погибших, 70,2 тыс. выздоровевших.

Третье место с 244,9 тыс. случаями заражения занимает Великобритания. От коронавируса здесь умерли 34,7 тыс. человек, 1 тыс. выздоровели.

Сложной остается ситуация в Бразилии (больше 241 тыс.), Испании (230,6 тыс.) и Италии (225,4 тыс.).

Коронавирус и Россия

За последние сутки в 81 российском регионе подтвердили ещё 8 тысяч 926 случаев заражения COVID-19.

Всего в стране зарегистрировано 290 тысяч 678 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Выздоровели за последние сутки 2 тысячи 836 человек. Число выздоровевших от коронавируса в России превысило 70 тысяч.

Количество летальных случаев, зафиксированных за последние сутки, — 91 человек, за все время — 2 тысячи 722.

Патриарх Кирилл призвал не забывать о силе духа. Он отметил, что ученые откроют пути для борьбы с этой болезнью, но остальным нужно задуматься о том, «почему же мы не обладаем уже сегодня способностью немедленно прекратить пандемию».

К ответу на этот вопрос близки сотрудники Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США). Они заявили, что «ирано-европейский» штамм коронавируса, который попал в Россию, «злее», чем другие виды, так как быстрее распространяется и образует больше бессимптомных носителей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал провокаторами работников гудермесской ЦРБ, которые жаловались на нехватку средств защиты от коронавируса, и потребовал их уволить. Ранее власти Чечни уже уволили главврача больницы Ильяса Энганоева, обвинив его в «утаивании» информации о наличии всех средств защиты.

В Минкульте считают, что в стране уже можно открывать кинотеатры. Министерство обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению их работы.

Самоизоляция населения пошла на пользу экологии. За время пандемии качество воздуха улучшилось в Магнитогорске, Медногорске, Братске, Липецке, Норильске, Череповце и Чите. В Росприроднадзоре рассказали, что воздух стал чище из-за уменьшения влияния промышленных предприятий, а также снижения выбросов загрязняющих веществ от транспорта и объектов теплоэнергетики.

Инсульт может стать симптомом коронавирусной инфекции. Об этом заявила профессор Анча Баранова. По её словам, в организме при коронавирусе происходит гиперкоагуляция — повышается свертываемость крови, а это часто «единственный признак COVID-19, особенно у бессимптомных и малосимптомных пациентов».

В Москве приостановили финансирование проектов по благоустройству улиц. На паузе находятся проекты на сумму 350 млрд руб. Часть этих средств пойдёт на перепрофилирование больниц под прием пациентов с коронавирусом и закупку дезинфицирующих средств.

«Коронавирус — это только предлог». Кость Бондаренко объяснил «телодвижения» украинских мэров © Екатерина Чеснокова

Власти разрешили иностранным спортсменам приехать в Россию при пандемии. Вернуться смогут спортсмены и тренеры, у которых есть действующий договор, заключенный с российской спортивной организацией. Запрет на въезд иностранцам в страну действует с 18 марта.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин констатировал улучшение ситуации с распространением COVID-19 в стране. Он добавил, что к ослаблению ограничений, связанных с коронавирусом, готовы 27 регионов России.

На фоне коронавируса в России резко выросли зарплаты некоторых специалистов. Больше всех от пандемии выиграли повара и упаковщики — им готовы предложить вдвое больше прежнего. С февраля по середину апреля средняя зарплата упаковщика выросла до 62 000 рублей, сообщили в сервисе поиска работы hh.ru. Поварам готовы платить по 68 400 рублей — на 90% больше, чем в конце зимы. При этом некоторые компании зовут специалистов на зарплату более 80 000 рублей.

Ситуация на Украине

За истекшие сутки на Украине подтвердили 325 новых случаев коронавирусной болезни. Общее число инфицированных достигло 18 616.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано за прошлый день во Львовской области (47 человек). Ни одного нового случая не подтверждено в Черкасской, Черниговской, Луганской и Полтавской областях.

С начала эпидемии от осложнений коронавируса скончалось 535 пациентов (21 летальный случай за сутки).

С 18 мая в стране ввели государственное регулирование цен на несколько групп социальных продуктов и товаров противоэпидемиологического назначения. Постановление Кабмина касается только розничных цен и будет действовать до окончания карантина. В список товаров входят: гречка, сахар, мука пшеничная, макаронные изделия, молоко 2,5%, хлеб ржано-пшеничный, яйца куриные С1, птица (тушка куриная), вода минеральная без газа, сливочное масло 72,5%.

Также госрегулирование цен предусмотрено для медицинских препаратов (парацетамол, антисептики и дезинфицирующие средства, медицинские маски, халаты и другие средства индивидуальной защиты.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что на Украину прибыла партия биозащитных костюмов для медработников. С 18 мая начинается их распределение по региональным учреждениям здравоохранения. На прошлой неделе костюмы для защиты медиков были доставлены в 98 украинских больниц.

Общее число заразившихся коронавирусом медработников достигло 3650, из них 27 умерли, побороть болезнь удалось 1355 пациентам.

Глава Минздрава отметил, что стационарное лечение для пациентов с диагнозом СOVID-19 полностью покрывается государством. Всего действует четыре гарантированных пакета, в частности, стационарная и экстренная помощь, мобильные бригады, лечение пациентов в больницах, которые на апрель не вошли в перечень учреждений по оказанию медицинской помощи заболевшим коронавирусом.

В рамках ослабления карантина украинские стоматологии начали прием пациентов в обычном режиме. При этом персонал и клиенты должны придерживаться санитарных требований безопасности. Так, обязательна предварительная запись, интервал между посетителями в 15 минут, ожидание в очереди за пределами клиники, регулярная уборка с дезинфекцией. Работники стоматологий должны быть обеспечены респираторами без клапана, защитными экранами для лица, перчатками, герметичными очками, шапочками. Коронавирус в Европе: Словения и Эстония заявили о победе над эпидемией, европейцы на пляжах, митингах протеста и матчах «Бундеслиги» © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Из-за пандемии коронавируса МАУ закрыла продажу билетов на международные авиарейсы до 1 июля. В компании заявили, что такое решение связано с неутешительным прогнозом развития ситуации с СOVID-19.

Из-за коронавируса бедными могут стать 43,6% украинцев, считают в ЮНИСЕФ.

Опрос социологической группой «Рейтинг» показал, что треть респондентов считают, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается. Примерно столько же считают, что она не изменилась.

Дистанцию между продавцами на украинских рынках разрешили сократить с 3 до 1,5 метра.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что следующие шаги по смягчению карантина после 22 мая будут, в том числе, и для представителей СМИ в парламенте.

В мэрии Одессы готовят заседание комиссии в связи с переполненными ресторанами и ночными клубами.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве большие торговые центры нужно открывать после восстановления работы метро.

Ситуация в мире

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном снижении новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в США. По его словам, эта информация является для него «хорошей новостью».

Ранее Трамп озвучил возможные сроки появления вакцины от коронавируса в США. По его словам, вакцину могут разработать до конца текущего года или раньше. Говоря о ходе разработки вакцины, американский президент заявил, что «дела идут очень хорошо».

США ищет новые доказательства вины Китая в распространении вируса. Советник президента США Питер Наварро заявил, что власти Китая скрыли достоверную информацию о COVID-19 и позволили своим туристам распространить коронавирус по всему миру. Он отметил, что власти КНР уже знали о вспышке эпидемии в Ухане, но все равно отправили сотни тысяч китайцев на самолетах «в Милан, Нью-Йорк и по всему миру, чтобы посеять его [вирус]».

Польша собирается открыть границы с 15 июня.

В Литве заработали детсады, фитнес-клубы и рестораны.

Папа Римский провёл первую с марта мессу в Соборе Святого Петра.

В Баку и других крупных городах Азербайджана отменяется система получения СМС-разрешений на выход из дома, открывается вход на бульвары, в парки, аллеи и зоны отдыха, возобновят работу рестораны, кафе, чайные и все другие объекты общепита, которые, однако, пока будут действовать без использования кальянов.

В бывшем эпицентре пандемии, Италии, с понедельника существенно ослабляются карантинные ограничения, открываются бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты. Также разрешается свободное перемещение внутри страны. С 3 июня итальянские власти намерены открыть границы для граждан ЕС и стран Шенгенской зоны.

В Израиле протестировали на грызунах вакцину против коронавируса. Сообщается, что успешно.

Власти Китая еще в феврале провели проверку лаборатории Уханьского института вирусологии и не нашли никаких свидетельств того, что коронавирус начал распространяться оттуда. Об этом сообщил ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань. По его словам, сотрудники лаборатории заявляют, что ни их оборудование, ни квалификация состава не позволили бы создать искусственный вирус. Вместе с тем он еще раз подтвердил, что на начальных этапах местные власти в Ухане занижали показатели заболеваемости.

Обвиняя Россию в распространении фейков о коронавирусе, Европа создает образ внешнего врага и таким образом пытается усилить внутреннее единство стран Евросоюза, считает исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, политолог Станислав Бышок. Его слова стали реакцией на заявление западных политиков о том, что официальные и поддерживаемые государством российские источники распространяют ложную информацию о коронавирусе в Европе. Они полагают, что таким образом Россия пытается подорвать доверие европейцев к властям и показать, что страны Европы не могут справиться с кризисом.

В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьеру страны Софи Вильмес, когда она прибыла в больницу с визитом. Врачи недовольны выплатами государства в период эпидемии, а также распоряжением, согласно которому сверхурочная работа стала обязательной.

Опасаясь неблагоприятного развития эпидемии в своей стране, власти Эстонии решили запретить авиакомпаниям летать в страны, где высок риск заражения коронавирусом. К таким государствам отнесена и Россия.

Турция откроет границы для иностранных туристов, включая россиян, в среду, 20 мая.

Египет усиливает карантин на шесть дней, в связи с мусульманским праздником Аль ад-Фитр. С 24 мая по всей стране закроются торговые центры, магазины, кафе, парки и пляжи. Прекратит работу общественный транспорт. Также до 30 мая ежедневно с 17:00 будет действовать комендантский час.

Распыление дезинфицирующих средств в закрытых помещениях является неэффективным в борьбе с коронавирусом, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Специалисты подчеркнули, что дезинфекция может вызвать повреждение органов дыхательной системы, глаз, раздражение кожных покровов, а также тошноту и рвоту.

Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса.