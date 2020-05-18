Несмотря на провалы новой власти, рейтинг Владимира Зеленского остаётся очень высоким на протяжении всего года. Это не слишком типично для Украины, в которой общественное мнение особенно переменчиво. Разумеется, причина этого феномена нуждается в отдельном исследовании, которое и провела Социологическая группа «Рейтинг» в апреле-мае 2020 года

Исследование проведено 12-13 апреля, опрошено 3 тысячи человек. Любителям конспирологии можно задуматься над тем, как так получилось, что украинские социологи освоили технологию CATI (телефонный опрос с использованием компьютера) как раз накануне эпидемии.

Уровень социального оптимизма

Группа «Рейтинг» дала возможность проследить динамику ответов на вопрос, в правильном или неправильном направлении идут дела в стране.

Итак, при Порошенко всё было грустно. Начиная с 2015 года свыше 70% опрошенных считало, что страна идёт в неправильном направлении. Но президент продолжал гнуть свою линию. Наихудший результат у Петра Алексеевича был в октябре 2019 года, когда считали, что страна идёт не туда 78%, а обратной точки зрения придерживалось лишь 12%.

Карантин на Украине. Социология © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Окончательный перелом произошёл в июне-июле, когда число оптимистов превысило число пессимистов (кстати, раньше такого никогда не было — разве что на волне победы первого Майдана). Наилучший результат был достигнут в сентябре, когда 55% опрошенных считали, что страна движется в правильном направлении, а 18% — что нет.

Потом последовал откат, в ноябре число пессимистов опять превысило число оптимистов, и такая ситуация сохраняется (хотя кривая скачет). По данным последнего исследования считают, что страна движется в неправильном направлении 51%, а 32% — в правильном.

Мы, собственно, зачем так много внимания уделили этой истории? А она просто поясняет, чем руководствуются граждане в своём выборе. Те, кто негативно настроен по отношению к власти, считают, что страна движется не туда. И по графику видны два обстоятельства.

Во-первых, рост оптимизма начался безотносительно каких-то действий Зеленского — на фоне только самой избирательной кампании. Позитив люди увидели уже просто в наличии альтернативы Порошенко (думаем, если бы главным оппонентом были Тимошенко или Бойко, такая тенденция тоже была бы, но менее ярко выраженная).

Так что можно сказать, что на протяжении первого года поддержка Зеленского определялась исключительно ожиданиями и самим фактом свершившейся справедливости, — к власти пришёл человек не из «обоймы».

Во-вторых, Зеленский, несмотря на отсутствие явных успехов, всё же не израсходовал своего кредита доверия. Его политику поддерживает примерно треть от общего числа избирателей, а это очень много.

Зеленский остаётся политиком с наибольшим уровнем доверия — в той или иной степени ему доверяют 57% опрошенных. И даже то, что уровень недоверия теперь довольно высок (37%), ситуацию не меняет. У ближайших конкурентов (Дмитрия Разумкова и Юрия Бойко) рейтинг доверия намного ниже — 25%.

Фесенко: Последняя социология Центра Разумкова разочаровала оппонентов Зеленского © wikipedia.org Выборы

Соответствующим образом отражается это и на политических рейтингах.

В частности, в случае парламентских выборов в Раду проходят четыре партии, и «Слуга народа» лидирует с более чем двухкратным перевесом над ближайшим соперником: 34% активных избирателей против 15% у «Оппозиционной платформы», 14% у «Европейской солидарности» и 9% у «Батькивщины».

Другое дело, что даже в случае проведения следующих выборов по чисто пропорциональной системе, СН однопартийного большинства, скорее всего, уже не получит (хотя будет к нему очень близка). В случае же смешанной системы ситуация будет ещё хуже. Как будет работать заложенная в Избирательном кодексе система с региональными списками, мы не знаем (как показывает опыт стран, где она реализована, она никак не работает).

Кстати, по сравнению с апрельскими рейтингами поддержка СН несколько просела — сказались многочисленные скандалы.

В случае проведения президентских выборов опять таки лидировать будет Владимир Зеленский с результатом 39% в первом туре (кстати, в первом туре выборов 2019 года он получил 30%).

Рейтинг Бойко — 14%, Порошенко — 13%, Тимошенко — 9%.

Отсутствие среди лидеров рейтинга несистемных политиков (правда, Сенцова в него не включили, но он в политическом пространстве практически не фигурирует) как бы намекает, что альтернативы Зеленскому по-прежнему нет и он с лёгкостью победит любого оппонента во втором туре. Что и демонстрирует соответствующий опрос: Зеленский повторяет результат 2019 года (около 73%) при любой конфигурации второго тура.

Общая оценка года президентства

«Хорошо» или «отлично» Зеленскому поставил 31% опрошенных, «удовлетворительно» — 37%, а «неуд» — 31%.

В общем, примерно сбалансированная картина, но с перевесом в сторону положительной оценки — надо, всё же, иметь в виду, что «удовлетворительно» имеет положительную коннотацию, в то время как тройка — это маленькая двойка.

Среди набольших успехов президента фигурируют обмены пленными и борьба с коронавирусом (кстати, треть опрошенных считала, что ситуация с вирусом улучшается, а ухудшается — только 17%).

Средняя оценка касается «объединения страны» (интересно, что это, если «прекращение огня» — отдельный пункт и дела там так себе?), международная политика, укрепление обороноспособности, социальная защита и обновление кадров.

Не удались Зеленскому «равноудаление» олигархов, реформирование медицины и земельной сферы.

Социологи успокаивают: Миф о Зеленском продолжает работать © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Резюме

Зеленского выбирали, чтобы изменить лицо украинской политики. Это, главное требование общества, Зеленский выполнил. Потому его рейтинг остаётся высоким.

Что касается конкретных направлений политики, то по их поводу нет единства и у самих избирателей, потому отсутствие определённого курса Зеленскому не сильно вредит.

Президент придерживается «линии политического равновесия» и эта линия, хотя не влечёт за собой явных и ярких успехов, позволяет оставаться при власти и лидировать в общественном мнении.

В общем, Владимир Александрович остаётся годным капитаном «Титаника». Общество, конечно, подозревает, что корабль немножко тонет, но никто не знает, что с этим делать. А раз так, зачем капитана менять?