Если бы не пандемия и закрытые в связи с карантином границы, Украина и весь мир могли бы и не узнать о действующей в Киеве научно-коммерческой линии по производству жизней на вывоз. Но случилось так, что вывоз 46 младенцев, рождённых украинскими суррогатными матерями для иностранцев, оказался затруднён

Как сообщают украинские СМИ, в расположенном на окраине Киева отеле с романтическим названием «Венеция» ждут возможности для отправки за границу 46 младенцев (в СМИ называют и другую цифру — 51 ребёнок), рождённых украинскими матерями для иностранцев.

Другими словами, это младенцы «на экспорт».

Об этой истории стало известно из видеоролика, появившегося на сайте клиники и в соцсетях. Дети плачут, няни в медицинских масках пытаются их успокоить. Текст сопровождается переводом на английский.

Как Украина превратилась в мировой центр торговли младенцами — видео

«Возможно, они хотели заверить родителей, что с детьми всё ок: кричат — значит, живы, а может, наоборот, надавить на правительства стран, чтобы в порядке исключения открыли границу, чтобы подтолкнуть родителей обращаться, давить на свои службы? Если не через плач детей, то как переломить ситуацию?..» — говорится в сообщении на этой странице от 13 мая.

Также отмечается, что после публикации ролика наибольший интерес к сложившейся ситуации проявили не украинские, а итальянские СМИ (на тот момент «10 страниц ссылок против ни одной в украинских СМИ»). Возможно, такой интерес вызван тем, что в Италии суррогатное материнство преследуется законом.

Кстати, указывает «Родина на FB», итальянские СМИ считают, что более 500 суррогатных младенцев по всей Украине ждут окончания карантина для отправки за границу, «и эта цифра увеличивается».

На Украине статус суррогатных детей законом не урегулирован. Что с ними будет? Кажется, украинская власть не проявляет к этому интереса, ролик с кричащим «живым товаром» не вызвал скандала. Ну, плачут — на то они младенцы… Есть дела поважнее.

«Это ужасно, это говорит о том, какие у нас ценности. К сожалению, это деньги», — читаем в комментариях к посту.

Что ж, это факт. Какие ещё могут быть ценности при диком капитализме? Оставим за скобками предположения, каково женщине расставаться с рождённым ею ребёнком. А вот деньги действительно предлагаются немалые (как для Украины).

Торговля младенцами как зеркало украинских либертарианских «реформ» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Некоторое время никакой официальной реакции на ситуацию просто не было. Затем на видеоролик обратила внимание уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она отметила на своей странице в соцсети: обнародованное видео подтверждает, что ситуация по предоставлению услуг суррогатного материнства украинской клиникой является массовой и системной, а «Украина становится страной-донором рождения для иностранцев детей, судьбу которых она не может проконтролировать»…

Денисова побывала в отеле с «ничейными» младенцами. Как она сама сообщила в Telegram, чтобы проверить условия содержания детей. Условиями омбудсмен осталась довольна, по её мнению, они «действительно хорошие, все детки ухоженные».

«Мест там (в отеле. — Ред.) достаточно, думаю, что они могут содержать этих детей, но лучше, чтобы дети, которые здесь рождены, чтобы они попали к своим родителям», — сообщила Денисова журналистам после визита.

Омбудсмен обратилась в Минздрав, в Минсоцполитики и к Нацполиции с требованием немедленной реакции на ситуацию, что «возникла вокруг детей, рождённых с помощью суррогатного материнства…». Денисова призвала к объединению усилий «для немедленного усовершенствования законодательства в части применения репродуктивных технологий суррогатного материнства для иностранцев и недопущения бесконтрольного вывоза детей за границу».

«Дети в Украине не должны быть объектами торговли людьми!» — считает омбудсмен.

Елена Дьяченко: Украина становится центром суррогатного материнства © Facebook, Елена Дьяченко

Против коммерческого суррогатного материнства выступил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба. Он на своей странице в Facebook отметил, что «коммерциализация и разрешение получать такую «услугу» (суррогатное материнство. — Ред.) в Украине способствует бесконтрольной продаже украинских детей за границу».

По его словам, Украина становится просто «международным онлайн-магазином с младенцами», при этом никто не знает, сколько детей поставляют таким образом за границу.

Стоит вспомнить, что ранее (в 2018 году) с призывом к Верховной Раде урегулировать вопросы суррогатного материнства обращался занимавший тогда пост генпрокурора Юрий Луценко, тогда прокуратура расследовала факт продажи ребёнка в Италию. По его словам, в стране зафиксировано более тысячи таких случаев.

Уже тогда Луценко заявил, что после принятия властями Индии решения о запрете коммерческого суррогатного материнства центр такой деятельности переместился в Украину, которая стала одним их крупнейших операторов такого «мало урегулированного» бизнеса.

Социальная катастрофа суррогатного материнства в Украине © РИА Новости, Сергей Венявский | Перейти в фотобанк

У многих и многих украинцев просто нет иного пути обеспечить выживание своих семей, как путь за кордон — на заработки (да и этот путь в настоящее время точно так же затруднён глобальным карантином).

Украина давно является страной-донором рабочей силы, и это вполне увязывается с историей с младенцами «на экспорт». Представляется, что какими-то частными изменениями в законодательство проблему не решить.

Как говорил известный персонаж: «систему надо менять». И не только на Украине.