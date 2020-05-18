«Арт-Донбасс»: искусство прошлого и настоящего. К Международному дню музеев

Сегодня, когда ковид правит бал и музеи закрыты, мы вспоминаем прошлое, которое, надеюсь, скоро снова станет будущим. Странно говорить о Дне музеев, когда в музей не попасть. Международный день музеев празднуется 18 мая. Его начали праздновать в 1977 году, но впервые за 43 года это происходит в условиях карантина. Впрочем, у нас всё теперь впервые

Музей, о котором я расскажу, широко известен в культурной среде Донбасса и за её пределами. «Арт-Донбасс» был открыт 26 августа 2011 года. Основное направление деятельности — популяризация культуры Донбасса. За почти 9 лет было организовано более 250 стационарных, передвижных выставок и художественных проектов, проведенных совместно с посольствами Греции, Германии, Польши, Чехии, Франции.

В межмузейной деятельности «Арт-Донбасса» особое место занимает сотрудничество с коллегами из России. Активно укрепляются культурные связи между музеями, возникают новые формы сотрудничества.

Истоки

Руководит «Арт-Донбассом» с первого дня его открытия выпускница Донецкого Гуманитарного института, член ассоциации искусствоведов России, член музейного совета при Министерстве культуры ДНР Екатерина Калиниченко. Её я знаю, кажется, тысячу лет. О том, как изменилась жизнь музея в военные годы, что дал новый восточный интеграционный вектор, о великих донбасских мастерах мы поговорили с Екатериной накануне Дня музеев. Вирусные хроники - 1: «Спасти и сохранить» © РИА Новости, Джорди Бойшареу | Перейти в фотобанк

«Благодаря слаженной работе коллектива и помощи российских коллег двери нашего музея были открыты даже в самые тяжёлые дни 2014 года, — говорит Екатерина о событиях шестилетней давности. — В декабре того страшного года частный музей Санкт-Петербурга «Старый новый год» передал оригинальные экспонаты на выставку «Улыбка новогоднего чуда» и стал первым музеем Северной столицы, который проложил тропинки культурных связей между нашими городами. Мы до сих пор благодарны коллегам за их помощь в те непростые дни».

Сегодня художественный музей «Арт-Донбасс» ведёт активную межмузейную деятельность. Донецкие художники имеют возможность представлять свои картины на разных культурных площадках России.

«Первым шагом на пути к сотрудничеству стало открытие 5 июня 2015 года выставки «Ветры Донбасса» в Сочинском художественном музее, — говорит Екатерина, — это было настоящее выдающееся событие в культурной жизни нашего края! Было представлено 83 картины 37 художников Донбасса!»

Работы донбасских художников были высоко оценены российскими знатоками искусства. Могло ли быть иначе? В июле того же года эта передвижная выставка была открыта в Ростовском областном музее изобразительных искусств. После большого количества тёплых отзывов Калиниченко поняла, что просто обязана и дальше давать возможность российским ценителям знакомиться с работами донецких художников.

«Пейзажи Донбасса в акварелях»

Благодаря обменно-выставочному проекту «Пейзажи Донбасса в акварелях», проходившему в 2018 году в рамках программы интеграции «Россия-Донбасс», потрясающие работы наших художников смогли увидеть жители четырёх городов России. Картины донецких мастеров экспонировалась в Оренбургском областном музее изобразительных искусств, Ульяновском историко-мемориальном центре-музее И.А. Гончарова, Губернаторском доме Пензенской картинной галереи К.А. Савицкого и Мордовском республиканском музее изобразительных искусств С.Д. Эрьзи. (Саранск). Программа оболванивания: эти никчёмные русские погубили наш любимый европейский Донбасс © Скриншот из видео

Коллеги из России также предоставляют свои работы для экспонирования в стенах «Арт-Донбасса».

«К нашей радости, картины мастеров из России довольно часто экспонируются в нашем музее, — говорит Екатерина, — в апреле 2017 года в «Арт-Донбассе» открылась персональная выставка заслуженного художника России, доцента ВГИК им. С.А. Герасимова Игоря Тихонова. Это была первая персональная выставка в Республике, представленная столь именитым мэтром живописи из России».

Выставка работ заслуженного художника России Андрея Преснова «Капитанская дочка» из Оренбурга стала настоящим прорывом. В декабре 2018 года состоялось открытие экспозиции «Имя Рериха — на века!» из фондов Санкт-Петербургского института-музея семьи Рерихов, на открытие которой приезжали музейные работники из Северной столицы. А в феврале 2020 года открылась выставка репродукций из фондов Государственного историко-художественного и литературного Музея-заповедника «Абрамцево» (Московская область) «Савва Мамонтов — предприниматель и меценат», которую торжественно открыли представители музея-заповедника.

Хотелось бы этот список продолжать, но, к сожалению, со 2 апреля 2020 года в «Арт-Донбассе» было приостановлено проведение выставок. Сотрудники музея подготовили для своих гостей видеоэкскурсии по действующим выставкам, арт-игры и конкурсы.

От сердца к сердцу через объектив

Часто в «Арт-Донбассе» представляют свои работы не только художники, но и фотографы. В 2019 году «Арт-Донбасс» сотрудничал с Российским этнографическим музеем Санкт-Петербурга.

Донбассцы могли полюбоваться уникальными фотографиями, которые были сделаны этнографами на протяжении 19 — начала 20 века и ознакомиться с бытом и культурой многих народов в рамках выставочного проекта «Многонациональный Петербург». А в 2019 и 2020 году посетителей «Арт-Донбасса» порадовала фотовыставка Александры Благининой «Благоверные князья Пётр и Феврония» и «Простые святые», где были представлены на современный лад образы библейских святых. Культура, которой мы достойны: хроники одной европейской нации © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Донецкие фотохудожники также рады поделиться творчеством с российским зрителем. В 2018 году состоялось торжественное открытие фотовыставки «Объектив. Полифония Донбасса» в Ярославском Концертно-зрелищном центре, приуроченном к открытию пятого творческого сезона центра. «Арт-Донбасс» совместно с народным фотоклубом «Объектив» подготовил 50 фотоснимков, снятых донецкими фотографами в период с 2014 по 2018 годы.

В 2020 году экспозиция «Объектив. Полифония Донбасса» была представлена в Русском музее фотографии в Нижнем Новгороде. В планах «Арт-Донбасса» было этим летом представить фотографии из фондов этого музея, но вмешался ковид.

Наше всё

«Арт-Донбасс» сотрудничает со старейшим музеем России, в котором хранятся памятные реликвии, связанные с именем Александра Пушкина. В 2015 году руководство музея решило представить выставочный проект «Наш Пушкин». Тогда же было принято решение обратиться к различным российским музеям, с просьбой дополнить донецкую экспозицию копиями различных работ, связанных с именем великого поэта. Единственный музей России, который откликнулся и стал постоянным партнёром этого проекта — Всероссийский музей А.С. Пушкина.

На выставке тогда «Арт-Донбасс» представил около 700 экспонатов. За организацию проекта в 2016 году директор музея Екатерина Калиниченко была награждена медалью «М.В. Ломоносов 300 лет. За заслуги» в Москве, в Доме литераторов.

В апреле 2018 года Калиниченко решила сделать сотрудничество постоянным, было подписано «Соглашение о партнёрском сотрудничестве», благодаря которому в Донецке были проведены выставки «Очаровательные франты» и «Крымское путешествие Пушкина». Теперь «Арт-Донбасс» на постоянной основе обменивается библиотечным фондом, а ВМП является партнёром культурно-образовательного проекта «Пушкинский день в музее», который проходит ежемесячно с октября 2017 года. Сотрудники «Арт-Донбасса» регулярно принимают участие в семинарах «Имя Пушкина — имя России», которые медиацентр ВМП проводит в разных городах России. Коронавирус и классики литературы. Пушкин об украинском Пугачеве © РИА Новости, Игнатович | Перейти в фотобанк

Донецкие художники также изображают на своих картинах моменты из жизни и творчества великого русского поэта. В 2019 году картины из фондов музея, посвящённые Александру Сергеевичу, экспонировались в Литературном музее «Дом Языковых» в Ульяновске в рамках выставки «Посвящение Пушкину», а в 2020 году в выставочном зале ГБУК Нижегородской области «Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино» открылась выставка «Образы Пушкина в произведениях художников Донбасса».

В экспозицию вошли 25 репродукций работ из собрания «Арт-Донбасса» и частных коллекций донецких художников. К юбилею поэта был издан художественный альбом «Посвящение Пушкину».

Наше будущее

«Арт-Донбасс» активно поддерживает творческую молодёжь. В 2018 году в Орловском объединённом государственном литературном музее И.С. Тургенева состоялось торжественное открытие выставочного проекта «Капля жизни» (Донецк-Орел-Москва), посвящённого 200-летию со дня рождения писателя.

На открытие выставки из Донбасса в Орёл приехали 13 ребят-победителей конкурса, среди которых были учащиеся художественных отделений школ Донецка, Тореза, Енакиево и Снежного. Для ребят это была незабываемая поездка!

Потом с выставкой познакомились жители Москвы, она была представлена в библиотеке-читальне Тургенева, в 2019 в рамках фестиваля «Читающий мир» в Рязанской библиотеке им. Горького. А в 2020 году «Капля жизни» была представлена в Литературном музее Пензы.

К празднованию 75-ой годовщины Победы 6 мая 2020 года была открыта выставка детских работ «Наследники Великой Победы», представленная Карсунской детской школой искусств имени Аркадия Пластова. Серия из 27 графических работ выполнена детьми в возрасте от 12 до 17 лет.

Подвиг русского солдата в первые дни Великой Отечественной войны вдохновил ребят как можно больше узнать об истории и представить героев в своих работах. Дети всей душой прочувствовали то, о чём рисовали. Победную весну, когда на каждом вокзале героев-фронтовиков осыпали цветами. Или дом, где солдата встречает семья. Изображали смертельный бой или военную технику.

Наверное, только так и должны дети изображать войну: через толщу лет, а не на расстоянии вытянутой руки, как рисуют сегодняшнюю войну юные художники Донбасса.

На рисунки юных донбассовцев без слёз смотреть невозможно. А пока что в мире идёт война гораздо более обширная и смертельная, чем та, что по сей день так и не закончилась на Донбассе. Только донбасская не щадит никого, а сегодняшняя ковидная нацелила своё смертельное жало на стариков. И кто-то скажет, что стариков не так жаль, как молодых, ведь они уже достаточно пожили, а я возражу. Ведь каждый старик — это индивидуальный музей, их надо беречь!