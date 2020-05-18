По состоянию на 12:00 18 мая в мире зафиксировали более 4 миллионов 718,2 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Почти 315,3 тысячи человек скончались, свыше 1 миллиона 735,5 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 17 мая © бюллетень США, где коронавирусную инфекцию выявили у более чем 1 миллиона 486,7 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 89 564.

Второе место по числу заболевших занимает Россия, где выявлено свыше 281,7 тысячи случаев заражения, более 2,6 тысячи (0,9%) из которых стали летальными.

Со смертностью ситуация хуже обстоит у следующей за РФ Великобритании. Там зафиксировано почти 245 тысяч случаев заболевания COVID-19, 14,2% (34,7 тысячи) скончались.

Тяжелая ситуация наблюдается и в Бразилии, где заболели более 241 тысячи человек, а умерли свыше 16,1 тысячи (6,7%) пациентов.

Ситуация в России

Россия по числу заболевших занимает второе место в мире — 290 678 случаев заражения. По состоянию на 12:00 в стране зафиксировано 70 209 выздоровевших и 2722 скончавшихся.

За сутки в России от COVID-19 умер 91 пациент, при этом 77 из них — в Москве, что стало рекордом для столицы.

В связи с этим власти по-прежнему призывают граждан соблюдать режим самоизоляции, за нарушение которого полагается штраф. Муниципальный депутат Виктор Котов намерен обжаловать это решение Мосгордумы. Депутат требует отменить ст. 3.18.1 КоАП Москвы, по которой автовладельцев автоматически наказывают за вождение без пропуска на 5 тысяч рублей, а больных коронавирусом — за отсутствие отчетности в приложении «Социальный мониторинг» на 4 тысячи. Котов считает, что в этих случаях должна применяться норма КоАП РФ 20.6.1 о нарушении режима повышенной готовности, а граждане имеют право на судебное разбирательство и защиту.

При этом за период самоизоляции доходы москвичей упали почти на 8%. По словам вице-мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, мэрия закладывала рост на 8%, и сейчас недополучено почти 16%, что составляет 140 миллиардов рублей.

Самыми пострадавшими от кризиса, связанного с последствиями распространения коронавируса, отраслями были названы ресторанная отрасль, индустрия моды и красоты и производственная сфера. По данным опроса разработчика ПО для управления бизнесом «Мегаплан», более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.

Так, в Москве было приостановлено финансирование проектов по благоустройству улиц. Сейчас на паузе находятся проекты на сумму 350 миллиардов рублей. Часть этих средств пойдет на перепрофилирование больниц под прием пациентов с коронавирусом и закупку дезинфицирующих средств.

В то же время остаётся открытым вопрос доплат медикам. Регионы должны были начислить суммы к 15 мая, но в середине месяца врачи по всей стране начали жаловаться на несправедливую систему расчета выплат. Как оказалось, руководители больниц и местные чиновники попытались «высчитывать» проведенное с пациентом время буквально по минутам, и в результате специалисты получали вместо обещанных 25-50 тысяч рублей около 2 тысяч.

По данным замглавы Минздрава Татьяны Семеновой, выплаты должны получить медики, которые непосредственно работают с пациентами с COVID-19. Это работники стационаров, выездных бригад скорой помощи и их водители. Список структурных подразделений, работа в которых дает право на компенсацию, будут устанавливать сами медицинские учреждения. Деньги должны быть выплачены единовременно в полном размере вне зависимости от количества смен или часов, если сотрудник работал согласно графику.

А в Чечне медики оказались и вовсе под угрозой сокращения. Глава республики Рамзан Кадыров назвал провокаторами работников гудермесской ЦРБ, которые жаловались на нехватку средств защиты от коронавируса, и потребовал их уволить. Ранее власти Чечни уже уволили главврача больницы Ильяса Энганоева, обвинив его в «утаивании» информации о наличии всех средств защиты.

Угроза увольнения нависла над одним из медиков в Краснодарском крае. Сотрудники городской больницы в Армавире попросили вернуть главного врача Сергея Смирнова, которого решили уволить после жалоб из-за отсутствия выплат за работу с больными COVID-19. Они записали видеообращение, в котором поддержали руководителя.

Тем временем стало известно, что за период пандемии качество воздуха улучшилось в семи городах программы «Чистый воздух», куда входят 12 промышленных центров России с неблагополучной экологической обстановкой. Как сообщает Росприроднадзор, лучше воздух стал в Братске, Липецке, Магниторгорске, Медногорске, Норильске, Череповце и Чите.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 12:00 зафиксировано 18 616 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 535 стали летальными. В то же время 5276 пациентов выздоровели.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Глава Минздрава Максим Степанов напомнил, что стационарное лечение для пациентов с диагнозом СOVID-19 полностью покрывается государством. Всего действуют четыре гарантированных пакета, в частности, стационарная и экстренная помощь, мобильные бригады, лечение пациентов в больницах, которые на апрель не вошли в перечень учреждений по оказанию медицинской помощи заболевшим коронавирусом.

Степанов также сообщил, что сегодня будет подписан указ о начале в стране ИФА-тестирования на антитела к коронавирусу. Прежде всего будут тестировать людей с симптомами COVID-19, а также всех без исключения контактировавших с пациентами, у которых коронавирус подтвержден. Будут тестировать и группы риска — в частности, сотрудников Нацполиции и Нацгвардии.

Также министр рассказал, что на Украину прибыла партия биозащитных костюмов для медработников. С сегодняшнего дня начинается их распределение по региональным учреждениям здравоохранения. На прошлой неделе костюмы для защиты медиков были доставлены в 98 украинских больниц.

Стоит отметить, что общее число заразившихся коронавирусом медработников достигло 3650, из которых 27 умерли. Побороть болезнь удалось 1355 пациентам.

В рамках ослабления карантина прием пациентов в обычном режиме начали и украинские стоматологии. Персонал и клиенты должны придерживаться санитарных требований безопасности.

Также с сегодняшнего дня на Украине введено государственное регулирование цен на несколько групп социальных продуктов и товаров противоэпидемиологического назначения. Это касается только розничных цен и будет действовать до окончания карантина. В список товаров входят: гречка, сахар, мука пшеничная, макаронные изделия, молоко 2,5%, хлеб ржано-пшеничный, яйца куриные С1, птица (тушка куриная), вода минеральная без газа, сливочное масло 72,5%.

Предусмотрено госрегулирование цен и для медицинских препаратов: парацетамола, антисептиков и дезинфицирующих средств, медицинских масок, халатов и других средств индивидуальной защиты.

При этом ЮНИСЕФ прогнозирует значительный рост бедности на Украине. Согласно менее озвученному сценарию, число украинцев, живущих в бедности, может увеличиться на 6,3 миллиона человек, включая 1,4 миллиона детей.

Ситуация в мире

Инициативу Австралии о независимом расследовании причин и обстоятельств пандемии коронавируса поддержало более 120 стран. Как передает The Guardian, к предложению присоединились 54 страны Африки, государства Евросоюза, Россия, Великобритания, Канада, Бразилия, Южная Корея, Мексика, Турция и Новая Зеландия. Китай и США предложение не поддержали.

Как сообщил ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань, власти Китая еще в феврале провели проверку лаборатории Уханьского института вирусологии и не нашли никаких свидетельств того, что коронавирус начал распространяться оттуда. По его словам, сотрудники лаборатории заявляют, что ни их оборудование, ни квалификация состава не позволили бы создать искусственный вирус. Вместе с тем он еще раз подтвердил, что на начальных этапах местные власти в Ухане занижали показатели заболеваемости.

А обвинения в дезинформации о коронавирусе теперь адресовали и России. Так, официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что источники из России якобы распространяют в Евросоюзе теории заговора и дезинформацию о COVID-19. По его словам, ложную информацию распространяют официальные и поддерживаемые российским государством источники.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео считает, что Москва и Вашингтон могут вместе работать по ряду направлений, несмотря на разногласия. Среди них — пандемия коронавируса и терроризм. Он напомнил о планах США помочь РФ с оборудованием для тестирования COVID-19. По словам госсекретаря, «оно уже в пути».

Что касается ситуации в самих США, то президент Дональд Трамп заявил о значительном снижении новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Тем не менее стоит напомнить, что США находятся на первом месте по числу заболевших в мире.

О положительных тенденциях сообщили и в Испании, где был зафиксирован самый низкий показатель смертности от коронавирусной инфекции за сутки впервые с 12 марта. Председатель правительства Испании Педро Санчес объявил, что в стране за сутки скончались 87 человек с ранее подтвержденным COVID-19. Глава Кабмина добавил, что всего в Испании был выявлен 421 новый случай коронавируса, что на 21% выше показателя за 16 мая.