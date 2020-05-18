Над правительством Молдавии сгущаются тучи — оппозиция грозит отправить Кабмин в отставку и пойти на союз с участниками «кражи века», а премьером сделать прозападную Майю Санду

Чудны дела твои, Молдавия! Не успела страна выйти из чрезвычайного положения, вызванного распространением коронавируса, как новый кризис стучится в двери. Теперь политический. Аннулировав соглашение о выделении кредита Россией, оппозиция так осмелела, что партии-карлики, представленные в парламенте незначительным количеством депутатов, стали перекупать народных избранников.

Молдавия такого еще не видела, чтобы депутаты начали массовый исход в оппозицию. Особенность ситуации заключается в том, что союзники крайне неоднородны: это депутаты из Демпартии Влада Плахотнюка, который бежал из страны, представители «Партии Шор» (олигарх и главный фигурант дела о краже миллиарда из банков Молдавии Илан Шор, бежавший в Израиль) и сторонники Майи Санду. Они всегда друг друга яростно критиковали, и было за что: коррупцию, кражу миллиарда, антисоциальные законопроекты.

Хватит ли голосов у оппозиции

Тут еще один нюанс. Для вынесения вотума недоверия правительству Иона Кику оппозиционные партии 25 голосов найдут, а вот для формирования своего Кабинета министров — пока нет. Но даже если депутатов из партий власти простимулируют на выход, и в общей сложности у оппозиции будет простое большинство (а именно 51 голос), то здесь есть серьезные репутационные издержки для всех участников союза.

И прежде всего для лидера «Пас» Майи Санду, которая метит на пост премьер-министра. Именно ей как главному конкуренту действующего президента Молдавии Игоря Додона очень нужен административный ресурс в виде кресла премьер-министра. Не будет ли эта ситуативная коалиция и мгновенный результат слишком большой ценой, которую в итоге она заплатит, проиграв Додону? Пока западные политтехнологи разыгрывают эту карту и просчитывают успешность дальнейших политических действий на правом фланге, Маяй Санду раздает «программные интервью». В частности, она очень подробно побеседовала с украинскими журналистами. И очень многое стало ясно. Карантин и оптимизм. Как Молдавия прожила месяц в режиме ЧП © Пресс-служба Минобороны РФ | Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в фотобанк

Кто эта Майя Санду, которая может стать премьером

Майя Санду — политик, была министром пяти правительств: сначала входила в Кабмин, когда прошла приватизация главного государственного банка страны «Banca de Economii», потом — когда произошла кража миллиарда. Голосовала за секретное решение правительства о выделении финансовой помощи банкам Илана Шора (сейчас находится в бегах). В те годы правительство дважды выделяло деньги из Нацбанка на покрытие кражи миллиарда долларов из трех проблемных банков. Решения принимались кабинетами министров Юрия Лянкэ и Кирилла Габурича, куда входила Санду.

Ей принадлежат скандальные высказывания и слова поддержки румынскому фашистскому диктатору маршалу Иону Антонеску. Как-то в интервью она не осудила его преступления, а заметила, что это "историческая личность, о которой можно сказать как хорошее, так и плохое". Госдеповский продукт молдавского разлива, выращенная на грантах, относится к палачу Иону Антонеску не просто лояльно, она даже готова рассмотреть "хорошие" черты убийцы сотен тысяч ни в чем неповинных людей. Корейба объяснил, почему Украина, Белоруссия и Молдавия до сих пор не развалились © из личного архива Якуба Корейбы

Для справки: более 300 тысяч человек, преимущественно евреев и цыган, были уничтожены по приказу Антонеску. Только в одной Одессе в октябре 1941 года были расстреляны 25 тысяч жителей! На территории Бессарабии по личному приказу Антонеску было создано 49 лагерей и гетто. Крупнейшими из них были лагерь в Вертюжанах, куда загнали 23 тысячи человек, 20 тысяч обитали в лагере в Секуренах, в Единцах — 13 тысяч человек. Вместе с евреями в эти лагеря ссылались цыгане, всего 36 тысяч человек, в том числе из Румынии и оккупированных областей современной Украины.

Как «правая фурия» сравнивает Молдавию с Украиной

События последних лет в Украине имели реальное влияние на Молдавию. Это действительно так, хотя бы потому что обе страны находятся в одной геополитической связке. И, по мнению Санду, Украина не всегда играла конструктивную роль в приднестровском вопросе.

«Для некоторых людей в регионе приднестровский конфликт стал источником обогащения. Но отношение официального Киева изменилось после того, как стало понятно: Донбасс, как и Приднестровье, пытаются использовать для превращения стран в буферную зону между Западом и Россией. Если бы так называемый проект "Новороссия" (включавший в себя и Одесскую область) состоялся, это бы дошло и до Молдавии. При коммунистах представители молдавских властей пригласили Козака, чтобы вместе искать решение приднестровского конфликта. Тогдашний президент Воронин думал, что для окончания конфликта достаточно просто договориться с Россией — и все», — Санду дала понять, что будет всячески отодвигать пророссийское направление в молдавской политике. Вопреки санкциям. Куратор Украины Козак летал в Германию обсуждать Донбасс © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

По ее словам, Кремль не откажется от своих изначальных планов, цель одна — контролировать Молдавию и Украину, чтобы страны остались в серой зоне между Европой и Россией, подконтрольной Москве.

Судя по тону высказываний, Санду поддерживает кровопролитие на Донбассе, более того — этот же сценарий она считает приемлемым для Приднестровья, проводя аналогии между Украиной и Молдавией. И там, и там есть ненавидимое Санду «российское влияние».

«Это длится уже 30 лет. Очень много молдавских политиков и чиновников не хотели решать вопрос Приднестровья, поскольку делали там огромные деньги. Молдавская власть буквально позволила России выступать в роли посредника-"миротворца", а не стороны конфликта», — считает Санду.

Между тем, позволим себе ремарку: именно благодаря миротворческой операции на Днестре в Приднестровье не звучат выстрелы и не проливается человеческая кровь. Оперативная группа российских войск (ОГРВ) выполняет две основные задачи: осуществляет миротворческую миссию совместно с приднестровскими и молдавскими миротворцами, а также охраняет военные склады в районе населённого пункта Колбасна. И с этими задачами справляется более чем успешно. «Корабль с крысами». Премьер Санду рассказала, в каком состоянии ей досталась Молдавия © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сегодня Приднестровье является, пожалуй, одним из ярких примеров сотрудничества международных партнеров в решении замороженных конфликтов. Люди с обоих берегов Днестра ездят друг к другу, студенты из Приднестровья учатся в Кишиневе, а языковые проблемы отходят на второй план при межличностном общении.

«Цивилизация Майи»

Если оппозиции удастся провернуть спецоперацию по переманиванию депутатов, отставке правительства и формированию своего Кабмина, исполнительная власть может оказаться в руках Майи Санду. А это означает полный разворот в сторону Запада.

Она, к слову, уже «рулила» правительством несколько месяцев, и за все это время не провела ни одной встречи на пророссийском направлении, зато успела посетить несколько западных стран, США и Украину. Что говорит о явной геополитической предвзятости.

Впрочем, она ведет себя так, как может вести политик, воспитанный на западных грантах и большую часть своего профессионального опыта получивший в американских структурах.