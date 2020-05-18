Созданные после Майдана на Украине проекты, столь полюбившиеся западным грантодателям, спустя шесть лет деятельности окончательно скомпрометировали себя

В прошлый понедельник, 11 мая, народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что один из видных украинских борцов с коррупцией имеет уголовное прошлое.

«Оказалось, у «Центра противодействия коррупции» есть два учредителя, друзья. Кроме Виталия Шабунина, есть Дмитрий Шерембей. Вам это имя ни о чем не говорит, в отличие от Шабунина, о котором вы где-то слышали. А вот о Шерембее вы не слышали. И очень зря. Но, может, вы и слышали, но тогда только из кругов криминальных: это авторитетный человек, три ходки, шутка ли, суммарно больше восьми лет отсидел на зоне. Друзья, да, трижды судимый за квартирные кражи человек, бывший грантоман, ныне — грантоман, я так понимаю», — заявил Гончаренко.

Впрочем, то, что рассказал Гончаренко, к тому времени было известно многим. Да и сам Шерембей признавался: детство и молодость у него были безрадостными: он принимал наркотики, которые впервые попробовал в 13-летнем возрасте. Опиаты и толкнули Шерембея на воровство.

«Я вынес золото у депутата. Две жмени золотых украшений. Его не было дома, мы просто зашли, взяли и ушли. Он потом следователю все в деталях описал — там было 16 листов украшений. И никого не интересовало, где депутат их взял. Рядом со мной сидели люди, которые украли одну курицу. Им давали три года за одну курицу. И я точно знаю, чем занималась вся власть в этой стране и все правоохранительные органы, и им ничего за это не было. Так что фактор справедливости здесь довольно условный», — описывал он в 2015 году в интервью изданию «Новое время» то, как его прошлое заставило его встать на путь борьбы с коррупцией.

Тем не менее, это парадоксальным образом сыграло с Национальным агентством по борьбе с коррупцией — органом, созданным на Украине благодаря давлению США — весьма злую шутку.

Перед законом не все равны

Информация о судимостях Шерембея всплыла еще в 2016 году. Оказалось, что Шерембей не сообщил о своем прошлом во время выборов в состав Совета общественного контроля при НАБУ.

Впрочем, не он один — его соратник Виталий Шабунин тоже указал недостоверные сведения в анкете. Он «забыл» о земельном участке, который приобрел в 2014 году.

Согласно подпункту 4 пункта 8 положения о Совете общественного контроля при НАБУ, в случае предоставления недостоверной информации полномочия члена совета должны были быть досрочно прекращены. Но Шерембей и Шабунин спокойно досидели в Совете до истечения срока полномочий.

Более того, Шерембей, согласно информации издания «Страна», опубликованной 11 мая, был замешан и в ряде других скандалов. Так, он руководил одной из живущих на гранты Запада организаций, призванной помогать живущим с ВИЧ/СПИДом, в отношении которой в 2015 году начали расследовать дело о хищении средств Глобального фонда ООН для борьбы со СПИДом. В хищении, как утверждали правоохранители, кроме чиновников Минздрава участвовала и благотворительная организация «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД».

Спустя два года — в 2017 году — было открыто уголовное производство по хищению средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом в период 2014-2016 годов должностными лицами фондов «Пациенты Украины» и «Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД». При этом фонд «Пациенты Украины» было создан в 2011 году Шерембеем и Ольгой Стефанишиной, которая позже его возглавила, а еще позже — стала заместительницей и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

Остается лишь добавить, что правоохранители расследовали дело и в отношении «Центра противодействия коррупции», который мог быть причастен к расхищению $4,4 млн западной помощи. Однако позже они вынуждены были прекратить расследование — из-за давления посла США Мари Йованович, о чем позже — в 2019 году — рассказал генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому журналисту Джону Соломону.

«Список включал основателя группы «Центр противодействия коррупции» и двух членов парламента, которые на словах поддерживали антикоррупционную повестку группы, рассказал источник, напрямую связанный со встречей (Йованович и Луценко. — Ред.). Оказывается, что организация, против которой проводилось расследование в правоохранительных органах Украины, была софинансирована администрацией Обамы и либеральным мегадонором Джорджем Соросом. Она также сотрудничала с агентами ФБР, расследуя деловую активность с пророссийскими фигурами на Украине тогдашнего руководителя кампании Трампа Пола Манафорта», — писал в марте 2019 года в своей колонке в The Hill Соломон.

В общем, «Центр противодействия коррупции» из организации, призванной с коррупцией бороться, превратился в организацию, которая эту коррупцию плодит и руководство которой имеет весьма долгий шлейф коррупционных дел.

Однако борьба с коррупцией — не единственный провал Запада на Украине.

Борьба с фейками при помощи фейков

Проект StopFake заработал в марте 2014 года. Призванный бороться с «кремлевской пропагандой» проект существовал на западные гранты. А, как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. В конечном итоге борцы с фейками сами стали плодить фейки.

Так, в 2017 году историк и политолог Владимир Корнилов заявил, что получивший тогда же премию Американского национального демократического института проект сам плодит фейки.

«Иногда Stopfake грозно объявляет «российским фейком» реальную новость, затем забрасывает ее всевозможными ссылками, с тем чтобы в конце скромно… подтвердить информацию. Но чаще всего данная структура поступает еще примитивнее: выдает за «российскую пропаганду» сообщения украинских СМИ и фальшивки, штампуемые украинскими же производителями фейков. Если проанализировать большинство сообщений грантоедской структуры, получается, что практически все СМИ Украины — самые настоящие рупоры «кремлевской пропаганды», — описывал Корнилов механизм работы проекта.

Развенчивали фейки от StopFake и другие эксперты. Так, блогер, медиаэксперт и журналист Анатолий Шарий не раз ловил этот украинский проект на вранье.

«Люди, выделяющие деньги на такие проекты, которые, по идее, должны бороться с вражеской пропагандой. Таких проектов немало. И деньги, я так понимаю, выделяются немалые. Господа, пожалуйста, давайте выделять деньги на детей, стариков, инвалидов, на тех, кому эти деньги действительно нужны. А не зарывать их в информационное болото, в которое превратились и превращаются постепенно все ваши проекты», — призвал Шарий спонсоров проекта в 2015 году.

В своем ролике он рассказал, как специалисты StopFake «не заметили» новость агентства AFP, обвинив во вранье российские СМИ, хотя те ссылались именно на AFP.

У него есть и другие видеоролики, посвященные тому, как StopFake плодит фейки.

В общем, деятельность финансируемых Западом структур с самого начала вместо конструктивной была деструктивной. И нынешние скандалы об этом красноречиво свидетельствуют. Тут, пожалуй, можно вспомнить и о сайте «Миротворец», который хоть и не финансировался Западом напрямую, но долгое время не замечался западными правозащитниками. Это было до тех пор, пока под прицел «Миротворца» не попали западные журналисты, а потом и политики. Но это уже совсем другая история.

В сущности все эти уже перечисленные и многие неназванные в этой статье организации выполняют в Украине узко утилитарную задачу — направлены прежде всего против России, российского влияния на постсоветском пространстве. А то, что все эти грантоеды грабят американского налогоплательщика, разворовывая выделяемые гранты и фонды, обманывая и плодя фейки, нарушая, как это делает "Миротворец" частную жизнь граждан, в США рассматривают как побочный эффект от которого никуда не деться. Именно таких в США называют "наши сукины сыны", имея в виду, что знают про их нечистоплотность, вороватость и лживость, но предпочитают с этим мириться ради достижения политических целей.