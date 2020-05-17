По состоянию на 16:00 воскресенья, 17 мая, в мире зафиксировано более 4,6 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 312,1 тыс. человек, 1,7 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

Первое место по количеству зараженных занимают США: здесь коронавирус был диагностирован у более чем 1,4 млн человек. Заболевание забрало жизни 88,7 тыс. людей, 268,3 выздоровели.

На второй позиции разместилась Россия: 281,7 тыс. случаев инфицирования, 2631 погибший, 67 373 выздоровевших.

Третье место заняла Великобритания, где официально зарегистрировали 241,4 тыс. случаев заражения COVID-19. От заболевания скончались 34,5 тыс. человек, более тысячи выздоровели.

Сложной остается ситуация в Бразилии (233,5 тыс.), Испании (230,6 тыс.) и Италии (224,7 тыс.)

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине с начала пандемии зафиксировано 18 291 случай заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 514 украинцев, 5116 выздоровели.

За последние сутки в стране заразились 433 человека, среди них 32 ребенка и 57 медработников. В медучреждения были госпитализированы 119 человек, выздоровели — 210, скончались — 17.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что государство полностью покрывает стоимость лечения больных с коронавирусом в стационарных условиях.

«Утверждено четыре гарантированных государством пакета: стационарное лечение, экстренная медицинская помощь, мобильные бригады, стационарная помощь больным в апреле в больницах, которые не вошли в перечень опорных медучреждений для лечения больных коронавирусом», — говорится в сообщении ведомства.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 17 мая

Глава Минздрава в ходе онлайн-брифинга заявил, что закрытие метро помогло сдержать вспышку коронавируса на Украине. Он также отметил, что Украина была не единственной страной в мире, приостановившей работу метро на время пандемии — по его словам, к таким мерам прибегли в китайском Ухане, в Индии. Министр заявил, что метрополитен также на время закрывали и в Париже, но эту информацию в сети опровергли как пользователи Facebook, живущие во Франции, так и СМИ.

Стало известно, что на Украину прибыла партия одноразовых костюмов биозащиты. Начиная с понедельника их распределят по больницам и лабораторным центрам.

Ситуация в России

По данным на 17 мая в России зарегистрировано 281 752 случая заражения COVID-19. От осложнений, вызванных инфекцией, скончался 2631 пациент, 67 373 выздоровели. За последние сутки заболевание диагностировано у 9 709 человек.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, прирост числа заболевших коронавирусной инфекцией в стране остановился.

«День ко дню прироста уже практически нет. Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью», — заявила она.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

При этом, по словам врача и телеведущего Александра Мясникова, маски не смогут защитить от коронавируса, если не соблюдать социальную дистанцию и не избегать близких контактов. Он также отметил, что ношение перчаток во время пандемии необходимо для того, чтобы защитить кожу рук от частого применения антисептиков.

На Кубани правоохранители проверят видеоролик с вечеринки в ночном клубе, которая происходила во время режима самоизоляции. Отмечается, что на видео группа молодых людей танцевала в тесном помещении клуба и курила кальян. По факту появления в СМИ ролика полицейские проводят проверку.

Ситуация в мире

Китайский вирусолог Чжун Наньшань рассказал о том, что власти Уханя скрыли информацию о масштабах вспышки коронавируса в начале пандемии. По его словам, он прибыл в Ухань в середине января и подтвердил, что заболевание передается от человека к человеку, но местные власти отказывались это признавать, а позже умышленно занижали показатели.

Ответ на критику из-за коронавируса: Китай раскрывает усиление ядерного потенциала © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

При этом глава МВД Франции Кристоф Кастанер осудил решение властей Италии открыть границы. По его мнению, открытие границ внутри Шенгенского пространства необходимо было координировать на уровне ЕС.

На Мадагаскаре зафиксировали первый случай смерти от COVID-19. Речь идет о 57-летнем мужчине. Всего, по официальным данным, на острове зарегистрировано 304 случая заражения. При этом 114 человек уже полностью вылечились.