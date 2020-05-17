По состоянию на 12:00 воскресенья, 17 мая, в мире зарегистрировано свыше 4,6 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 311,8 тысяч пациентов, более 1,6 млн человек выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

На первом месте по числу зараженных по-прежнему находятся Соединенные Штаты: здесь коронавирус диагностировали у 1,4 млн человек. Болезнь забрала жизни 88,7 тыс. людей, 268,3 тыс. выздоровели.

Вторую позицию в антирейтинге занимает Россия: 281,7 тыс. зараженных, 2,6 тыс. погибших, 67,3 тыс. выздоровевших.

На третьем месте с 241,4 тыс. зараженных расположилась Великобритания. От заболевания скончались 34,5 тыс. человек, более 1 тыс. выздоровели.

Ситуация остается сложной в Бразилии (233,5 тыс.), Испании (230,6 тыс.) и Италии (224,7 тыс.)

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине с начала пандемии зафиксировано 18 291 случай заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 514 украинцев, 5116 выздоровели.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 433 человек, что почти на сотню меньше, чем днем ранее.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в столице за последние сутки коронавирусом заразились 59 человек, из них 10 медиков и три ребенка. Он также отметил, что за этот период скончались трое киевлян с COVID-19.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте больше нет зараженных коронавирусом. Ранее, по его словам, COVID-19 были инфицированы около 10 депутатов, но их могло быть и больше, так как сообщали о болезни, вероятно, не все. Недавно стало известно, что один из зараженных депутатов, Сергей Вельможный из группы «Доверие», выздоровел и вернулся к работе.

В то же стало известно, что с коронавирусом госпитализировали вице-мэра Кременчуга Дмитрия Кравченко. Во вторник 12 мая чиновник получил положительный результат теста на COVID-19. Некоторое время он находился дома и продолжал работу удаленно, несмотря на повышенную температуру.

Минздрав опубликовал свод правил работы для парикмахерских и салонов красоты в период смягчения карантинных мер. Так, заведения смогут принимать посетителей только по предварительной записи с интервалом не менее 15 минут. Ждать своей очереди им придется на улице, а заходить в помещение только в средствах защиты. Также власти требуют проводить температурный скрининг сотрудников салонов перед началом каждого рабочего дня.

Мерами, принятыми в связи с распространением коронавируса, оказался недоволен телеведущий и врач Евгений Комаровский. По его словам, ношение перчаток в условиях пандемии не защищает от попадания вируса на слизистую человека, а также напомнил, что они необходимы в основном для защиты от болезней, которые передаются через кровь.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России официально зарегистрировано 281 752 случая заражения COVID-19. От осложнений, вызванных инфекцией, скончался 2631 пациент, 67 373 выздоровели. За последние сутки заболевание диагностировано у 9 709 человек.

Стоит отметить, что менее 10 тыс. новых случаев заражения фиксируется уже второй день подряд.

Стало известно, что от коронавируса скончался экс-сенатор Совета Федерации от Удмуртии и бывший руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Виктор Шудегов. Ему было 67 лет.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, летальность от COVID-19 в России в 7,5 раз меньше, чем в мире. Стоит отметить, что эту информацию пытаются оспорить американские СМИ, утверждающие, что реальная статистика в РФ занижена на 70%.

Украина против Китая и России. Киев выбрал свою сторону в «коронавирусных войнах» © AP, Mark Schiefelbein Михаил Мишустин.

Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к понедельнику в регионе могут быть частично сняты ограничения. Речь идет о возобновлении работы некоторых промышленных и перерабатывающих предприятий, а также строек.

В Москве стартовало массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, каждые три дня жителям столицы будет отправляться по 70 тысяч приглашений на бесплатное тестирование. Он отметил, что вскоре система выйдет на «большие мощности» и через две-три недели исследование будет доступно по электронной записи для всех желающих.

Ситуация в мире

Власти Италии с 3 июня откроют границы и разрешат поездки между регионами страны. При этом ограничения могут продолжать действовать для тех, кто приезжает из стран, где по-прежнему существует высокий риск заражения коронавирусом. Также с 18 мая прекращают действовать ограничения на поездки внутри регионов.

Австрия планирует с 15 июня открыть границы с Чехией, Словакией и Венгрией.

«Наша цель — иметь как можно больше свободы и как можно меньше ограничений. Эти послабления создают чуть больше нормальности для людей в приграничном регионе и облегчают жителям пригородной зоны более спокойную повседневную жизнь», — говорится в совместном заявлении министров этих стран.

Коронавирус в Европе: Вирус может не исчезнуть, постепенное открытие границ внутри ЕС, Еврокомиссия недовольна масками из Китая © REUTERS, IGA/FW1/Mike Collett-White

Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о том, что не зарегистрировала ни одного случая заражения коронавирусом от прикосновения к общедоступным поверхностям. В организации призывают относить к исследованиям о выживании вируса на различных поверхностях с осторожностью, так как они проводятся в лабораториях, а не в реальной жизни.