По состоянию на 12:00 16 мая в мире зафиксировали более 4,5 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. Заболевание забрало жизни 307,7 тыс. человек, свыше 1,6 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Соединённые Штаты, где коронавирус диагностировали у 1 миллиона 443,3 тыс. человек. Скончались 87,5 тыс. человек, 250,7 тыс. выздоровели.

Вторую позицию занимает Россия: 262,8 тыс. зараженных, 2,4 тыс. погибших, 58,2 тыс. выздоровевших.

На третьем месте Великобритания, где у 238 тыс. людей выявили коронавирус. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 34 тыс. человек.

Сложной остаётся ситуация в Испании (230,1 тыс.), Италии (223,8 тыс.) и Бразилии (220,2 тыс.).

Коронавирус и Россия

В России выявили 262 тысячи 843 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны.

За последние сутки зарегистрировали 10 тысяч 598 новых случаев инфицирования. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 58 тысяч 226 человек. За весь период скончались 2 тысячи 418 человек.

В минувшие сутки в Москве зафиксировали рекордное число смертей: скончались 74 пациента, у которых был подтвержден положительный результат.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова назвала причину выздоровления от СОVID-19 пожилых пациентов. По ее словам, результат лечения зависит от состояния иммунной системы.

Доля детей в общем количестве заразившихся коронавирусом в России увеличивается. Как отметила руководитель отдела ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, защитить детей от заражения можно с помощью строгого соблюдения всех рекомендованных мер.

Доктор Мясников развеял слухи о сокрытии смертей от COVID-19. По его словам, журналисты Financial Times и The New York Times использовали некорректную методику подсчета смертности в России, когда утверждали, что реальная летальность от коронавируса в стране на 70% выше официальной статистики.

Президент РФ Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с распространением коронавируса в стране. В списке — помощь регионам, повышение детских пособий и массовое тестирование россиян на COVID-19.

Путин также поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, он распорядился повысить выплаты медработникам, в том числе непосредственно работающим с заразившимися COVID-19.

Он раскритиковал чиновников за задержки с обещанными выплатами медикам. Президент подчеркнул, что поручал доплачивать врачам за сам факт работы с больными COVID-19, а не считать часы или минуты, которые они потратили на работу.

Глава СК РФ России Александр Бастрыкин, в свою очередь, попросил обеспечить проверку сведений о невыплатах денежных компенсаций медицинским работникам, которые работают с пациентами с COVID-19. Он потребовал от следователей незамедлительного возбуждения уголовных дел при выявлении нарушений.

За отказ пройти тестирование при подозрении на коронавирус россиянам грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. руб., указали в МВД. Его могут заплатить и те, кто не сообщит о своем месте пребывания после возвращения из-за границы.

Коронавирус в Европе: Вирус может не исчезнуть, постепенное открытие границ внутри ЕС, Еврокомиссия недовольна масками из Китая © REUTERS, IGA/FW1/Mike Collett-White

Российские туроператоры в связи пандемией COVID-19 начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с вылетом в июне. Такое решение уже приняли крупные туроператоры ANEX Tour, Coral Travel, PEGAS Touristik. Компании предлагают клиентам перенести поездки и использовать уже внесенную оплату для приобретения туров на более поздние даты вплоть до конца 2021 года.

Россияне, которые находятся за границей, продолжают возвращаться на родину. Сегодня ночью в Екатеринбурге приземлился самолет с туристами, эвакуированными с Гоа.

В России до августа этого года может закрыться порядка миллиона компаний из сектора малого и среднего бизнеса. Такие потери на рынке спровоцированы убытками бизнеса из-за эпидемии коронавируса.

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил вероятность заражения COVID-19 на улице. По его словам, человек, находясь один на улице, не может заразиться COVID-19, потому что вирус быстро разрушается в окружающей среде.

Ситуация на Украине

На Украине зафиксировали 17 тысяч 858 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки — 528 новых случаев заражения.

Всего с начала пандемии на Украине погибли 497 заболевших, 4 тысячи 906 пациентов выздоровели.

В стране провели рекордное количество ПЦР-тестов за сутки.

«Сделано 8996 исследований методом ПЦР. Это самое большое количество ПЦР-тестов за все время пандемии», — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также он отметил, что новые этапы ослабления карантина будут происходить каждые 10 дней, если не ухудшится ситуация с заболеваемостью.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в стране вводится обязательное тестирование пациентов с признаками коронавируса и контактных лиц. Также обязаны регулярно делать ПЦР-тесты медицинские работники, сотрудники полиции, Национальной гвардии и все остальные, кто привлечен к борьбе с COVID-19 в стране.

Два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрировали в Вооруженных силах Украины. Двое работников ВС Украины (Черновицкой и Винницкой области) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Всего в Вооруженных силах Украины 38 заболевших COVID-19.

В Киеве в Дарницком женском доме-интернате зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом. Заразились 80 воспитанниц в возрасте от 7 до 35 лет. По словам мэра столицы Виталия Кличко, вирус проник в интернат вместе с медсестрой одной из групп. Здание закрыто на карантин. Власти планируют провести массовое тестирование в других интернатах, домах престарелых и спецучреждениях для женщин и мужчин города.

В связи со сложной транспортной ситуацией в Киеве ограничивается въезд грузовых автомобилей. С 18 мая в столицу запрещен въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. По словам Кличко, это необходимо для стабилизации трафика в городе во время пиковых нагрузок из-за неработающего метро.

Во Львове власти города ликвидировали карантинные блокпосты и разрешили практически все виды деятельности, не связанные с массовыми мероприятиями. То есть под запретом остались общественный транспорт, работа ресторанов, развлекательных заведений культуры, фитнес- и других оздоровительных центров. Главным требованием для жителей является соблюдение масочного режима в общественных местах и наличие удостоверяющих документов.

С 18 мая на Украине вводится государственное регулирование цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость, а также товары противоэпидемического назначения. Для торговых организаций предусматривается обязательное декларирование изменения цен на сайте Госпотребслужбы в случае повышения выше 5% от текущей розничной цены товара. Если изменения превышают 10% и 15%, то они могут осуществляться только через 14 и 30 дней соответственно после декларирования.

Минфин подписал соглашение со Всемирным банком на 135 млн долларов о финансировании проекта по улучшению системы здравоохранения Украины. Деньги планируют потратить на усиление защиты населения от коронавируса и закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи.

Немецкая авиакомпания Lufthansa возобновляет полеты на Украину с 1 июня. Согласно заявлению компании, в первые две недели авиарейсы из Франкфурта в Киев будут происходить с частотой три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Тем не менее, в Украине власти еще не назвали дату возобновления международного авиасообщения с другими странами мира.

Ситуация в мире

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал врачей обращать особое внимание на новый воспалительный синдром у детей, который может быть связан с коронавирусом. Он призвал срочно и тщательно изучить заболевание, понять причинно-следственную связь и описать лечение.

Аргентинские ученые разработали тест на определение коронавируса, который выдает результаты менее чем за два часа, а его точность не уступает тестам ПЦР. Новая разработка позволяет анализировать образцы РНК и не требует сложного оборудования. Первые 10 тысяч тестов будут произведены в течение десяти дней, в ближайшем будущем предполагается разрабатывать до 100 тысяч в неделю.

Коронавирус и классики литературы. Децентрализация украинских альфа-самцов и «Мертвые души» © РИА Новости, Давид Шоломович | Перейти в фотобанк Япония и ЕС намерены предложить провести независимое расследование действий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с распространением коронавируса в мире. Как заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ, соответствующее предложение стороны намерены огласить на ежегодной сессии ВОЗ, которая пройдет с 18 по 19 мая в формате видеоконференции.

Исследование зарубежных ученых показало, что у пациентов, перенесших атипичную пневмонию в 2002-2003 годах, через 12 лет после выздоровления появился диабет первого или второго типа. Специалисты опасаются, что COVID-19 может повлечь такие же последствия, поскольку оба вируса похожи по своей структуре.

Китайские ученые испытали на 2 тысячах 575 добровольцах пять различных вакцин от коронавирусной инфекции. Все они сейчас проходят клинические испытания на первой и второй фазе. Из них на 539 уже проведены испытания первой стадии и получены данные о выработке антител и о безопасности препарата. На второй стадии испытаний были привиты 2036 человек, сейчас идет процесс оценки эффективности. Если все пройдет удачно, то вторая стадия испытаний всех прототипов вакцин завершится к июлю этого года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна работает над созданием вакцины от коронавируса COVID-19 совместно со специалистами из Индии. В случае успеха она будет доступна в свободной продаже во второй половине 2021 года.

В Словении власти объявили о завершении эпидемии коронавируса в стране. Это было сделано после того, как медики зафиксировали менее 7 случаев заражения в сутки в течение последних двух недель. С настоящего момента самоизоляция применятся только в отношении иностранцев не из ЕС.

Правительство Италии в связи с улучшением ситуации с заболеваемостью планирует с 3 июня разрешить свободное передвижение по стране. С 18 мая разрешаются поездки гражданам во все регионы и открываются бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты. А в Чехии подобные карантинные ослабления вводятся с 25 мая, единственным условием является соблюдение масочного режима.

Американская компания Uber вводит обязательный масочный режим для всех пассажиров и водителей со следующей недели минимум до июня. В США, Канаде, Индии, в странах Европы и Латинской Америки водители не смогут подключиться к системе Uber без маски на лице. Также компания запретит перевозить пассажиров на переднем сиденье автомобиля. Uber уже закупил 23 млн масок для водителей и курьеров по всему миру.