Западные СМИ в очередной раз заявили об исчезновении лидера КНДР. Предыдущие сообщения о пропаже Ким Чен Ына сопровождались предположениями о его смерти. Сейчас же массмедиа стран Запада действуют аккуратнее

Лидер КНДР Ким Чен Ын в очередной раз пропал. Западные СМИ обратили внимание, что он уже около двух недель после приснопамятного открытия одного из заводов в КНДР не появляется на публике.

Позже New York Post, которая имеет славу желтой газеты, сообщила, что в последние несколько недель около закрытого северокорейского курорта Вонсан-Кальма были замечены несколько яхт. Одна из них стоит около здания, которое считается резиденцией северокорейского лидера. В марте эта яхта прошла модернизацию в закрытом доке. Дама с ядерным оружием. Кто возглавит КНДР после Ким Чен Ына © REUTERS, Jorge Silva/Pool/File Photo

По мнению издания нахождение яхты у резиденции свидетельствует, что Ким Чен Ын уже находится в Вонсан-Кальма или прибудет туда в ближайшее время.

В то же время, издание отмечает, что в соцсетях и ряде СМИ ширятся предположения, будто Ким Чен Ын не открывал в конце мая завод по производству удобрений. За него это якобы делал его двойник. Масла в огонь подлило и заявление некоторых американских экспертов.

«Возможно, он действительно перерезает ленты на фабриках <…>, но мы не можем проверить, настоящие ли это фотографии», — заявил в комментарии Bloomberg советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен.

Как бы то ни было, но нынешнее «исчезновение» лидера КНДР меньше тревожит западные СМИ, чем то, что происходило около двух недель тому назад. И тому есть объяснение.

Чудо-точка

Предыдущее исчезновение Ким Чен Ына, когда он не принял участия даже в праздновании 15 апреля дня рождения своего деда — основателя КНДР Ким Ир Сена, переполошило мир не на шутку. Неучастие в таком празднике могло свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем лидера КНДР — одного из ядерных государств, имеющих весьма непростые отношения с ближайшими соседями и таким глобальным лидером, как США.

А позже поползли слухи о смерти Ким Чен Ына. В субботу, 25 апреля, сразу несколько источников японских и западных изданий сообщили о том, что северокорейский лидер впал в кому после операции на сердце.

И в самом деле, у Ким Чен Ына были проблемы со здоровьем, о которых знали и до его «исчезновения».

«Мы не можем исключать того, что в один прекрасный или не очень прекрасный день мы столкнемся с северокорейской революцией. Она может быть вызвана чем угодно: дракой на базаре, как в Тунисе, неудачным переворотом, инсультом у Ким Чен Ына, который ведет очень застрессованную жизнь: переедает, очень активно курит, а по некоторым слухам, еще и сильно пьет», — рассказывал кореевед Андрей Ланьков на своей февральской лекции в Москве.

Неудивительно, что после вестей о предполагаемой коме и даже смерти лидера КНДР многие издания начали гадать, кто возглавит Северную Корею после Ким Чен Ына. В преемники прочили даже его сестру Ким Ё Чжон.

Но 1 мая Ким Чен Ын появился на открытии завода по производству удобрений в Сунчхоне, чем посрамил всех тех, кто распространял информацию о его смерти. Индексы падают. Гонконг и Южная Корея в панике ждут торговой войны Китая и США © РИА Новости, Роман Галкин | Перейти в фотобанк

Но это же появление косвенно подтвердило информацию о серьезных проблемах со здоровьем, которые перенес лидер КНДР. Дотошные журналисты на видео рассмотрели точку на правой руке политика. Она была похожа на прокол или родинку. Причем во время предыдущего появления Ким Чен Ына на публике этой точки на его руке не было.

«Медицинские эксперты оценили видео и считают, что прокол раны связан с сердечно-сосудистой процедурой», — сообщило американское издание NK News, специализирующееся на аналитических материалах о КНДР.

В пользу этой версии говорило и то, что передвигался по заводу Ким Чен Ын при помощи специальной тележки.

При этом, как отмечало издание, обычно такая точка исчезает спустя 20 дней после операции.

А позже Ким Чен Ын опять «пропал». Но на этот раз СМИ не стали делать из длительного отсутствия лидера КНДР такую сенсацию, как в апреле.

Как Ким всех переиграл

Нынешнее «исчезновение» Ким Чен Ына может быть использовано КНДР себе на пользу, считает Мортен Тровик — автор книги «Предатель в Северной Корее. Гид по самой зловещей стране планеты».

«Самое удивительное в этом случае — уровень ажитации по всему миру из-за временной пропажи Ким Чен Ына из виду. Полагаю, произошедшее значительно поднимет статус пропагандистской машины КНДР благодаря неоспоримому факту, что весь мир так одержим состоянием здоровья их вождя», — заявил он 14 мая в комментарии Telegram-каналу «Незыгарь». Северная Корея не находит коронавирус — ВОЗ © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Он называл это «плохим знаком для тех, кто рассчитывает на перемены в КНДР».

С другой стороны, нужно признать, что появление Ким Чен Ына на открытии завода в Сунчхоне в очередной раз показало, чего стоит информация от «источников» западных, японских и южнокорейских СМИ.

Северная Корея — закрытая страна. Это означает, что мир узнает о КНДР лишь то, что ее руководство хочет рассказать миру.

Тут можно вспомнить о «двойных похоронах» деда Ким Чен Ына — основателя КНДР Ким Ир Сена. 16 ноября 1986 года северокорейские громкоговорители, установленные на границе КНДР и Республики Корея вместо обычных прославлений Ким Ир Сена начали транслировать траурную музыку. Затем — зачитываемую биографию северокорейского лидера. При этом на другом участке границе начали зачитывать славящее Ким Ир Сена сообщение. Южнокорейцы насторожились. Ближе к ночи флаг КНДР на одном из флагштоков приспустили. Корейцы побеждают смертельную эпидемию. Как и к чему кино подготовило Южную Корею © скриншот YouTube

В Южной Корее начался переполох. Было созвано чрезвычайное совещание правительства, правоохранительные органы отмобилизованы, а военным, находящимся за границей, приказали вернуться домой. 18 ноября через громкоговорители начала транслироваться противоречивая информация. Одни сообщения утверждали, что Ким Ир Сен умер, другие — что передал власть партийному руководству, третьи — что власть взял вице-маршал О Чин Ву.

Но в тот же день «умерший» и «похороненный» некоторыми СМИ Ким Ир Сен спокойно встретил делегацию из Монголии в аэропорту Пхеньяна. Умер основатель КНДР восемь лет спустя.

Кстати, случай 1986 года некоторые западные СМИ вспомнили и в апреле нынешнего года. Среди таких СМИ было издание Foreign Policy.

В общем, хоронить Ким Чен Ына пока рано. Он может преподнести еще много сюрпризов всему миру.