Вопреки надеждам на горячий май температура скачет, и жара в Киеве пока сменяется на прохладу и дожди. Прогноз до 1 июня показывает, что воздух прогреется не сильнее 16-17 градусов. Тем не менее, горожане успели захватить пару жарких дней и начали активнее гулять и работать ещё с 8-го мая, хотя частичная отмена карантина начиналась с 12 числа

Кофе на набережных и парковые прогулки

В прошлых материалах я рассказывал, как киевлянам вопреки запретам делали кофе на вынос. А где-то с 10-11-го мая кафе и рестораны один за другим начали открывать летние террасы. В воскресенье и понедельник была отличная погода — жара переваливала за 20-25 градусов. Летние площадки даже весьма недешевых заведений особенно по набережным Днепра быстро заполнились людьми. «Карантин достал всех». Как из карантина выходят Киев, Днепр и Житомир © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На прогулки в якобы закрытых парках, например, в Мариинском, правоохранители уже давно закрыли глаза, но с 11-12 мая там открылись еще и передвижные кофейни и выстроились очереди за кофе. Наслаждаясь солнцем, люди высыпали на подольские холмы и «стеклянный мост Кличко».

Открыты базары, но не базарчики

Из 37 рынков, которые должны постепенно открыться, работают пока что 10, и все большие: Бессарабка, Демеевский, «Маяк», Лесной. Маленькие базарчики вроде того, что находится в моем жилмассиве Днепровского района, пока под замком. Однако если говорить о «моём» базаре, то там мясные, рыбные и цветочные киоски практически с начала карантина были открыты. Рядом с ними с 11 числа открылись маленькие кофейни, экспресс-парикмахерские и небольшой магазин компьютерной и электронной техники.

Пока салоны красоты и бюджетные цирюльни были заперты, я раза четыре пешком наведывался домой к своему «барберу». Дорога туда и обратно составляла не менее 17 километров. Польза от таких прогулок была двойная: и прическа была в порядке, и физическая форма в тонусе. С понедельника некоторые парикмахерские работали уже с 7 утра, на час раньше обычного графика, и до 9 вечера. Можно понять мастеров, надо наверстывать простой. Цены остались «докарантинные». Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 14 мая

Сбой в терминале

Что касается вещевого сегмента, то ослабление карантина предусматривает работу непродовольственных помещений до 300 кв. м. Открыли свои двери секонд-хенды и маленькие магазины новой брендовой одежды. Но не везде. Например, в ТРЦ «Проспект» не работает один из трех малометражных магазинчиков, зато остальные два — большие киоски на базарах в двух разных районах — уже функционируют.

У таких торговцев поток клиентов значительно упал. Их кассовые аппараты безналичного расчета (в народе — «терминалы») по неизвестным причинам просто отказывались работать, так что менеджеры решают проблему пока доставкой товара к клиенту через «Новую Почту». Некоторые предлагают людям скидки или оплату за счет отправителя, чтобы не вызвать недовольства.

Пока персональное обслуживание

Ситуация в супермаркетах остается той же, но кое-что все-таки поменялось. Если в торговой сети «Сельпо» уже задолго до ослабления карантина торговали кофе в двух уголках маркета, то «Фора» начала с 11 мая. Здесь пока еще не самообслуживание. После получения чека на кассе охранник сам наливает кофе и добавляет специи по вкусу. Внутри помещения пить напиток нельзя. Сегодня утром капучино мне почему-то готовила кассир «Форы», которая пробила товар. Но поскольку она не знала, как работает кофемашина, то разрешила мне самостоятельно, без перчаток, нажимать кнопки и доставать специи. Можно ли в Киеве попить кофе на улице? Нельзя, но... можно © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

В некоторых магазинах АТБ тоже можно заказать кофе, но пока эта услуга недоступна.

Не могу дышать

Несмотря на то что полы всех маркетов были оклеены линями с предупреждением о социальной дистанции, никто ее не соблюдал. И за количеством людей в зале уже, кажется, никто не следит. Одна из инструкций гласит, что на 10 кв. м не может находиться больше одного человека. Как за этим уследить, если люди постоянно перемещаются? В очереди практически все и всегда по старинке дышат друг другу в затылок и вместе копаются в ящиках с овощами и фруктами (ранее фруктово-овощные отделы кое-где были опечатаны клейкой прозрачной лентой, пускали туда по одному-двое).

Что касается кассиров и охранников, то первые вынуждены все работать в масках и шлемах. У стражи самые жесткие условия, пожалуй, в «Форе». Кроме маски и лицевого щитка им наказано на время карантина еще и носить бронежилеты. В основном на охране стоят малоподвижные мужчины за 40-50, зачастую с неважным здоровьем. Один из таких «форАмчан» пожаловался мне, что ему не только броня мешает — он в маске просто задыхается, а в шлеме долго быть не может, так как носит очки и они быстро запотевают.

Как получить маску бесплатно

Правила прохода в сетевые гастрономы остались те же: без маски вроде как хода нет.

Но если, зайдя в «Фору» или АТБ, можно прикрыться платком или шарфом, если забыл маску, то в «Сельпо» секьюрити не только замеряют модным электроградусником температуру, но и без маски не пускают. Западная Украина с 27 апреля по 1 мая: рынки открылись не везде, власть идёт на поклон к цыганам, в СБУ жалуются на УПЦ МП © Украина.ру/Стрингер

На этих выходных я пошел на конфликт с администрацией «Сельпо». Я уже раз-два заходил в помещение, прикрыв лицо шарфом. Но тут меня притормозили и сказали купить маску, иначе меня не обслужат. Она стоит 8,5 гривны, вроде копейки, но это прямое принуждение потребителя к покупке товара, с которым я за время карантина столкнулся уже не впервые. И это совершают ритейлеры, и так уже имеющие миллионные и миллиардные обороты и прибыли.

Постановление правительства гласит, что работники торговли должны выдавать посетителям средства индивидуальной защиты: «…При условии обеспечения персонала (включая защиту лица и глаз) и посетителей средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками». Да, в документе нет слова «бесплатно», но там и не указано, что люди должны купить маску.

Вкривь и вкось

Пока я препирался с охранниками, они пропустили девушку, которая прошла в полутора метрах от меня, вместо маски натянув на лицо ворот гольфа. Меня уверяли, что я ошибся, а на ней была маска. Дело шло к вызову полиции. Но тут сориентировался менеджер по работе с клиентами и погасил скандал, выдав мне бесплатно маску из тугой упаковки. По-хорошему супермаркетам нужно было устроить, скажем, двухнедельную акцию по бесплатной выдаче масок покупателям. И уже потом не пускать без них — кто не успел, тот опоздал. Это было бы справедливо. Стоимость партии самых простых хирургических масок — это копейки для крупных торговых сетей, которые сейчас будут особенно в наваре.

Таким образом, приходится в который раз констатировать кособокие указания сверху и еще более кособокое их исполнение.