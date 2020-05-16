Пандемия коронавируса встряхнула западную общественность. Их взгляд на Украину стал более реалистичным. Европейские журналисты вдруг обнаружили, что Запад все последние годы тянет эту страну в пропасть

Ошибка США

Американское издание The National Interest опубликовало интересную статью о геополитической судьбе Украины. Кроме того, что эта статья написана как оммаж известному политологу Сэмюэлю Хантингтону, она производит впечатление покаяния за грубую и ошибочную политику Штатов. Западные СМИ: Расовые противоречия в США и «научиться понимать, как действует смерть» © REUTERS, Eduardo Munoz

Поводом к этой публикации послужило выступление американского аналитического центра под названием Институт изучения войны. Центр заявил, что Владимир Путин воспользовался ситуацией с коронавирусом для «достижения своих стратегических целей на Украине». Автор статьи обращает внимание на то, что Украина не имеет особого значения для национальных интересов США. Сосредоточившись на проблемах этой страны в разгар пандемии, поразившей Соединенные Штаты, по мнению автора, центр «продемонстрировал общую недальновидность американских ведомств национальной безопасности», что «свидетельствует о глубоком непонимании того, как формировался мировой порядок в конце холодной войны».

Ошибка США, считает автор, основана на глубоко неверном понимании роли западного опыта демократии к геополитической повестке мира. Штаты априори полагали, что после окончания холодной войны страны второго и третьего мира неизбежно потянутся к свету этой самой демократии и кинутся усваивать западные ценности, права и мировоззрение. Такой выбор ожидался от Югославии, Китая и Ирака. Между тем история пошла по пути, который еще лет 30 назад был предсказан Хантингтоном. Последний считал, что после холодной войны мир самоорганизуется «по этническим, религиозным и цивилизационным признакам». Искусственные политический альянсы распадутся, и страны начнут сплачивать исторические связи. Как писал Хантингтон, «в мире после холодной войны самые важные различия между народами носят не идеологический, не политический и не экономический характер. Это культурные различия». Это значит, что Турция потянется к исламскому миру, а православная Греция станет головной болью ЕС. Мировые СМИ: почему в Восточной Европе меньше смертей от коронавируса, чем в Западной © REUTERS, /David W Cerny/File Photo

Хантингтон оказался прав. Именно его логику следовало бы применить и к украинскому кризису. Но Запад этого не сделал. Согласно этой логике, пишет автор, «Украина — это глубоко расколотая страна, поделенная внутри по историческим, географическим и религиозным признакам. Западная Украина неизменно стоит в европейском углу ринга, а восток Украины с Крымом твердо следуют по орбите православной России».

В своей знаменитой книге «Столкновение цивилизаций» Хантингтон предупреждает, что Украина может «расколоться вдоль своей линии разлома на два отдельных образования, причем восточная ее часть сольется с Россией. В первую очередь вопрос об отделении встанет в Крыму». В таких расколотых странах, считал Хантингтон, надо действовать очень дипломатично и ни в коем случае не вести крестовых походов за установление тотальной демократии по американскому образцу.

Кстати, распад на цивилизационные блоки, как утверждал Хантингтон, приведет к тому, что у них появятся свои естественные лидеры или стержневые государства. Синскую цивилизацию возглавит Китай, православную — Россия, а западную — Соединенные Штаты Америки. «Эти стержневые государства очень важны для урегулирования тех проблем, что возникают в расколотых странах, таких как Украина, — пишет автор. — Вместо того чтобы финансировать войну на Украине, ведя ее чужими руками и создавая угрозу более масштабного конфликта, лидерам стержневых государств нужно сделать шаг назад и признать, что у России и у Запада на Украине имеются вполне законные интересы, и что единственный выход из этой ситуации заключается в дипломатическом решении. Будет ли таким решением расчленение Украины, федеративное образование, где к устремлениям обеих частей страны станут относиться с уважением, или некий компромиссный вариант, эту проблему можно будет решить только искренними дипломатическими усилиями со стороны России и США». Западные СМИ: Расовые противоречия в США и «научиться понимать, как действует смерть» © REUTERS, Eduardo Munoz

Впрочем, автор статьи признает, что заявление Института изучения войны свидетельствует ровно об обратном: «американская политика в отношении Украины является прямой противоположностью тому, что рекомендовал Хантингтон. Это настоящий крестовый поход по продвижению демократии, приведший при поддержке США к государственному перевороту в Киеве, к отказу признавать любые законные интересы России в Крыму и на востоке Украины, несмотря на их глубокие исторические связи, а также к поддержке опосредованной войны в Донбассе, цели которой непонятны».

Судьба Украины в руках ЕС

Польская Rzeczpospolita на этой неделе сделала потрясающее открытие — Европа зарабатывает на Украине. Под таким заголовком вышла статья Руслана Шошина. Поводом для такого умозаключения стало заявление украинского вице-премьера Вадима Пристайко о необходимости пересмотреть условия соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Причина такого афронта — ожидания украинских производителей, которые недовольны размером квот, регулирующих объем экспорта. Эти квоты настолько малы, что Украина успевает выбрать их еще в начале года.

«Например, производители меда достигли установленного для них годового лимита в 6 тысяч тонн уже в январе, — рассказывает Шошин. — Они могут при желании импортировать больше, но тогда им придется заплатить пошлину, а это зачастую перекрывает украинским компаниям путь на европейский рынок. Достаточно упомянуть, что Украина, которая экспортирует в год примерно 20 миллионов тонн пшеницы, сможет поставить в ЕС без пошлины только чуть более 900 тысяч тонн. Следовательно, ей придется бороться за другие рынки, такие, как Египет, который выступает одним из главных импортеров пшеницы из России. Та, в свою очередь, ввела запрет на ввоз украинских продовольственных товаров еще в 2016 году». Сделал ставку на Восток. Зачем Зеленский собрался в турне по Азии © сайт президента Украины

Собственно говоря, квоты на продовольственные товары были порождением холодно войны и эпидемией страха. Теперь они потеряли и политический и экономический смысл, считает член Национального совета по развитию при президенте Польши и руководитель Центра имени Адама Смита Анджей Садовский. «В ситуации, когда нет ни СССР, ни угроз, связанных с продовольствием, сохранение Единой политики оборачивается повышением цен на продукты питания, ограничивает объем их производства и блокирует товарооборот с такими аграрными странами, как Украина», — добавляет он, говоря, что сейчас «в руках ЕС находится судьба украинской демократии».

Впрочем, миролюбивые аргументы поляка разбиваются об интересы европейских производителей. В понедельник профсоюз европейских фермеров и работников сельхозкооперативов COPA COGECA высказался против увеличения квот на импорт украинской продовольственной продукции и обратился в связи с этим в Генеральный директорат Еврокомиссии по торговле.

После того как Украина сделала свой исторический выбор в пользу Запада и потеряла российские рынки, Европа выступает ее основным торговым партнером и спонсором. Для Европы это значит только одно — она использует ситуацию в свою пользу и откровенно наживается на Украине. «В первой половине 2019 года объем товарооборота между Украиной и Евросоюзом составил чуть больше 26 миллиардов долларов, из них более 14 миллиардов заработали европейские страны, поставляющие товары на украинский рынок, — приводит цифры автор. — В 2018 году отрицательное сальдо торгового баланса Украины с ЕС составило более 4 миллиардов долларов». Понимают это и экономисты Украины. «Цифры указывают на то, что пока Евросоюз извлекает из соглашения об ассоциации больше пользы, чем Киев, не говоря уже о том, что украинские работники спасают экономику отдельных европейских государств. Все должно было быть наоборот», — констатирует украинский нардеп Ирина Верещук. День Победы стал опасной темой для западных СМИ © REUTERS, Fabrizio Bensch

Впрочем, украинская экономика последние 30 лет работает исключительно в интересах местного олигархата. Цифры, которые приведут в ужас любого западного политика, оставляют их совершенно равнодушными. Главное, что их доход растет. А после них хоть потоп.

Украина без перемен

Испанское издание La Vanguardia подарила миру ее одно откровение: на Украине ничего не меняется. Эту мысль высказал журналист Эрнесто Вале Карбальес. В самом деле за год правления бывшего комика, которого с таким энтузиазмом выбирали украинцы, ничего не изменилось. Хуже того, уже понятно, что их не будет и в обозримом будущем.

Главное обещание Зеленского — мир на Востоке. «Для этого, — рассуждает автор, — необходимо вести прямой диалог с лидерами сепаратистских республик и прежде всего с Москвой. Вне зависимости от того, нравятся ли правительству такие меры или нет, они необходимы для восстановления жизнеспособности Украины и воцарения в стране мира и стабильности». Однако переговоры даже не начаты.

Еще одним обещанием Зеленского была победа над коррупцией. Но и тут его успехи не велики: «С тех пор, как Украина вышла из состава СССР, политическая и экономическая элиты страны ничего не сделали для блага общества. Пока они набивали себе карманы, в стране росло число бедного населения. Страна также начала терять территории: сначала это был Крым, сейчас же страна рискует потерять восточные регионы. И если они продолжат в том же духе, они могут остаться еще и без Одессы».

Линия Зеленского, не важно, сам ли он ее выбрал или ее ему навязали, дает основания полагать, что конфронтация с Москвой продолжится и американская повестка на Украине сохранится. «Поэтому, — замечает автор, — он продолжает разрешать олигархам распродавать страну на запчасти и все еще противостоит Москве». «Техническая» картошка. Гнилой привкус евроинтеграции © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Между тем реальность говорит о другом. Во-первых, «Россия никогда не позволит Украине войти в НАТО и не вернет Крым. Во-вторых, стоит признать, что даже если бы Зеленский хотел поменять ход вещей, ему пришлось бы очень нелегко. Вполне возможно, что ЕС не поприветствовал бы суверенную реакцию страны. Кажется, что этой стране просто не позволено сохранять нейтралитет», — пишет автор.

Самое печальное в этой истории то, что у Украины не так много времени на раздумья. Как недавно заметил Никита Михалков, если страна не начнет наконец руководствоваться здравым смыслом, через несколько лет от нее ничего не останется. По одной простой причине: народ больше не будет ей принадлежать.