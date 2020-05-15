В пятницу, 15 мая, стало известно, что Служба безопасности Украины действительно собирается огласить подозрение по делу активиста Сергея Стерненко. К удивлению общественности, к ответственности собираются привлечь не самого националиста, зарезавшего человека, а его жертв, одна из которых уже мертва

Украинские ультрас «вписались» за убийцу Стерненко. Почему власти покрывают убийц и преступников © Facebook, Александр Жирносенко Стерненко вот-вот сдвинется с мертвой точки, ходили все последнее время. С одной стороны, надежду на это вселяла смена руководства Генпрокуратуры Украины, которая ранее не проявляла особого рвения в расследовании тянущегося уже два года дела. С другой стороны, сам активист, предчувствуя скорый крах, развернул бурную деятельность в интернете и на уличных акциях.

Одесский убийца

Стерненко — один из многочисленных современных украинских околополитических активистов, звезда которых взошла во время и после Евромайдана 2014 года.

Шлейф из целого ряда скандалов, преступлений, хулиганских выходок тянется за ним еще со времен его руководства одесским «Правым сектором»*. Своеобразной вершиной подобных событий, связанных с его именем, стало убийство, которое Стерненко совершил 24 мая 2018 года.

В тот вечер, по версии самого радикала, он мирно шел со своей подругой по Одессе и стал мишенью для атаки двух молодых людей, Александра Исайкула и Ивана Кузнецова, которые якобы намеревались его убить. В результате жертвами стали сами «нападавшие», одного из которых, Кузнецова, Стерненко догнал и добил ножом уже лежащего.

Странности в этом деле обнаружились практически с самого начала. Стерненко, к примеру, заявлял, что отобрал нож у нападавших, однако установлено, что он принадлежал именно ему. Кроме того, полученный националистом порез руки, представленный им как доказательство нападения, был нанесен им себе самостоятельно, о чем свидетельствовала следственная экспертиза.

Несмотря на это, каких-либо подозрений ему не предъявлено до сих пор, Стерненко продолжает спокойно разгуливать по Киеву, раздавать интервью и активно отражать медийные атаки на себя.

Стерненко и генпрокуратура

Дело Стерненко многие эксперты называли лакмусовой бумажкой для президента Владимира Зеленского. Если тот действительно хочет порвать с политикой Петра Порошенко и восстановить на Украине верховенство закона над сиюминутными политическими интересами, дело нужно довести до конца.

Стерненко заставил антикоррупционное бюро завести дело на Венедиктову © Facebook, Ирина Венедиктова Руслан Рябошапка фактически стал на сторону Стерненко, о чем в завуалированной форме сам признался в одном из последних своих интервью. По его словам, радикальный активист стал жертвой чьей-то мести и сведения счетов, из-за чего на правоохранителей якобы оказывалось давление — с целью добиться посадки Стерненко.

После того, как Рябошапку в Офисе генпрокурора сменила Ирина Венедиктова, стало понятно, что в деле одесского убийцы возможны сдвиги. По утверждению тогдашнего заместителя генпрокурора Виктора Трепака, в начале апреля этого года Венедиктова потребовала от прокуроров незамедлительно огласить подозрение Стерненко. Однако Трепак заявил в ответ, что процессуальных оснований для такого шага нет.

В это же время в СМИ появилась информация о встрече нынешнего генерального прокурора с вдовой погибшего от руки Стерненко Кузнецова.

Право на убийство

На фоне тревожных для себя сообщений Стерненко решил перейти в контрнаступление, объявив целую пиар-кампанию в свою защиту под лозунгом «Право на самозащиту». К делу подключили даже фанатов украинских футбольных клубов, чьи сообщества один за одним принялись публиковать заявления в поддержку активиста с угрозами выйти на акции протеста в случае его преследования.

Вечером 6 мая в девяти городах Украины, несмотря на коронавирусный карантин, прошли акции в поддержку неонациста — в форме установления лазерных проекций с изображением Стерненко и надписью «Имею право на защиту» на различные объекты. Одна из таких проекций появилась и на здании Офиса Зеленского на Банковой в столице.

С аналогичным рефреном в своем Facebook выступила и бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. К уже привычным утверждениям про самооборону она добавила аргументы про якобы не оказанную по приказу «местных феодалов» медпомощь Стерненко. По её мнению, одесский радикал — настоящий борец со злом, не стесняющийся называть вещи своими именами и демонизируемый за это.

Однако добиться единства по этому вопросу в майданно-националистическом лагере все равно не удалось. С жесткой критикой в адрес Стерненко, к примеру, выступил лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий, который припомнил тому крышевание наркопритонов и публичных домов в Одессе.

Из убийцы в жертву

14 мая сам Стерненко в соцсетях рассказал, что ему вручили повестку в Службу безопасности Украины на допрос. Он предположил, что ему собираются вручать подозрение. Неприкосновенные. Как Стерненко и радикалы убивают рейтинг Зеленского © Facebook, Георгий Бариленко

Тем не менее уже на следующий день пресс-служба СБУ через СМИ подтвердила, что в деле уже есть подозреваемые. Но это не Стерненко, а убитый Кузнецов и выехавший с территории страны Исайкул.

В ответ на запрос издания Укринформ в спецслужбе заявили, что действия двух фигурантов дела квалифицированы как хулиганство с применением оружия. По этой статье предусматривается наказание от трех до семи лет лишения свободы. Отмечается, что, скорее всего, дело в отношении Кузнецова будет автоматически закрыто ввиду его смерти, а Исайкула объявят в розыск.

Сложившуюся коллизию прокомментировал на своей странице в Facebook юрист Андрей Портнов, чьи адвокаты представляют интересы вдовы погибшего от руки Стерненко мужчины. По его словам, лично супруге убитого или его семье подозрения никто не вручал. При этом никто из СБУ не желает выходить с ними на связь и отвечать на вопросы о новом повороте в этом деле.

«Обещаем провести эту неадекватную историю через публичный судебный процесс, вывернуть весь этот маразм наизнанку и закрепить в рамках этого судебного ответвления новые юридические факты», — написал Портнов.

* Деятельность организации запрещена в РФ