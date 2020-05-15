Страна потихоньку выходит из карантина. Основные события были связаны с празднованием 9 Мая, очередным внеочередным заседанием Рады и заседанием Трёхсторонней контактной группы. В общем-то, нельзя сказать, чтобы неделя была слишком уж перенапряжённая

Порадовал, однако, главный санитарный врач Виктор Ляшко. Сразу стало понятно, что эпидемия — слишком ответственное мероприятие, чтобы поручать его врачам.

Эпидемия и карантин

На утро 15 мая в стране заразились коронавирусом 17,3 тыс. человек. Неделей раньше было 14,2 тыс. человек. Прибавка, таким образом, составила 3,1 тыс. За позапрошлую неделю рост числа выявленных носителей вируса составил 3,4 тыс., а ещё неделей раньше — 2,2 тыс.

В общем, темпы роста неустойчивые и можно считать, что Украина действительно вышла на «плато».

В то же время последние три дня подряд фиксируется увеличение суточного числа заболевших: 13 мая было 402 случая, 14 мая — 422. Возможно, начал сказываться эффект открытия рынков 1 мая.

Умерли 476 человек (неделей раньше — 456).

Вылечились 4473 (+1767, по сравнению с +1293 на позапрошлой неделе). Количество выздоровевших по-прежнему меньше количества вновь заболевших.

Несмотря на неопределённость статистики, на Украине продолжают сниматься карантинные ограничения. 14 мая Кабмин разрешил работу вещевых и хозяйственных рынков.

Снятие карантина сопровождается скандалами. 11 мая главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко признал, что закрытие парков и скверов не было обусловлено медицинскими требованиями — задачей было запугать людей, чтобы они исполняли требования карантина. Причём Украина тут опиралась на опыт Китая и Италии.

Учитывая, что прогулки на свежем воздухе и проветривание — оптимальный метод профилактики ОРВИ, а стресс никогда и никому состояния здоровья не улучшал, фактически Ляшко обвинил организаторов карантина во всём мире в преднамеренном нанесении ущерба здоровью граждан.

Ляшко проговорился. Главсанврач Украины открыл страшную тайну © Facebook, Виктор Ляшко

Минздрав Испании сообщил, что, по их оценке, в стране переболели коронавирусом 5% населения.

Мы подобным оценкам не очень-то доверяем. Просто есть основание полагать, что само обследование было проведено как будто именно для того, чтобы получить эту самую цифру.

Более того, сообщения СМИ не отличаются определённостью: всё же «переболели» или «имели контакт»? Учитывая, что официальная заболеваемость в Испании менее 0,4%, то предположение, что с заболевшими могли контактировать 5% населения страны, представляется вполне естественным.

А вот если речь идет о заболевших, то испанцы выстрелили в ногу…

Сами подумайте: Европа борется с эпидемией, вводит жёсткие карантинные меры, гробит экономику, убивает тысячи граждан, которые не могут получить медпомощь, не связанную с коронавирусом… И всё это, чтобы через три с половиной месяца получить количество заражённых, которое требует введения карантина. Потому что 5%, в общем случае, эпидемический порог.

А Европа только начала выходить из карантина…

9 Мая

Несмотря на карантин, празднование 9 Мая на Украине состоялось, хотя и не было столь массовым, как в прошлые годы.

Президент Зеленский выступил с заявлениями 8 и 9 мая, ухитрившись не сказать ничего определённого и обидев в результате сторонников и 8, и 9 мая. Возлагал цветы к Вечному огню он в пять утра — чтобы никто не заметил. В общем, очень трудно одновременно сидеть на двух стульях и ещё немножечко шить.

«Выглядит маргинально» - Якубин о том, что Украина на самом деле думает об отказе властей от 9 мая © Facebook, Алексей Якубин

Заседание Рады

Очередное внеочередное заседание Рады состоялось 13 мая. В повестке дня было несколько вопросов.

1. Час вопросов к правительству

Начался он с демарша фракции «Оппозиционной платформы» в знак протеста против заявления Дениса Шмыгаля относительно того, что 9 Мая не является для него праздником.

Вообще же впечатление от выступления премьера осталось очень плохое — он тщательно уходил от ответов на вопросы. Судя по всему, просто не владел материалом.

2. Доклад главы Нацбанка Украины Якова Смолия

Некоторые источники утверждают, что этот доклад должен был дать формальные основания для запуска процедуры его отставки. Так это или нет и была ли получена необходимая информация, осталось непонятным.

Из существенного Смолий сказал, что Украина может рассчитывать на получение $ 3,5 млрд, которые уйдут на погашение долгов.

3. «Антиколомойский закон»

Принят 270 голосами. Из «Слуги народа» за проект голосовало только 200 депутатов, а пять (группа Коломойского) — против. Поддержали проект фракции «Европейской солидарности» и «Голос», а также группа «Доверие». Против голосовали «Оппозиционная платформа» и «Батькивщина».

Несмотря на принятое в СМИ название, закон в очень малой степени задевает непосредственные интересы Игоря Коломойского. Олигарх не претендует на возвращение «Приватбанка» и, кажется, уже не намерен получить за него компенсацию. Вопрос состоит в том, примут ли суды решения, которые позволят отнимать активы Коломойского в счёт убытков, которые понесло государство из-за ненадлежащего управления «Приватбанком».

Так вот, закон решения судов не определяет и никаких новых аргументов для них не даёт.

Другое дело, что он способен создать массу проблем для граждан Украины.

Политический эксперт Елена Дьяченко пишет в своём «Фейсбуке»:

«Любой (любой, не Приват) банк может быть признан Нацбанком неплатежеспособным, судам запрещается (повторю — судам, независимой ветви власти — запрещается) останавливать решения Нацбанка, минфина, кабмина, НКЦБФР и пр. И арестовывать имущество такого банка чтоб не разворовали в процессе тоже судам запрещено. Допустим это о богатых, о собственниках и вкладчиках. У них без суда просто экспроприируется все, что было в любом банке. Даже если решение признано таки незаконным — банк и имущество не вернут, только деньгами, по оценке аудитора, сколько решат нужным. То есть возможно и ноль, как пойдет.

Да. Но и о кредитах есть прекрасное. Так вот если у вас кредит в банке — а Нацбанк начал процедуру признания его неплатежеспособным и выведения его с рынка, НБУ вводит свою администрацию и ей можно затребовать от вас погасить кредит сию минуту. Не тогда, когда по договору, а вот сразу же. В качестве основания достаточно, чтобы администрации показалось, что вы гасите кредит из непонятных ей источников. О начатой процедуре признания банка неплатежеспособным узнать тоже нельзя, только по факту, когда уже будет поздно — эта информация причислена к банковской тайне. Ипотека, фермеры, бизнес, да все — приготовьтесь.

(…) А пока нам рассказывали, что этот закон нужен для кредита МВФ, МВФ отказал в кредите».

Сколько потеряет Украина, Рада приняла «антиколомойский» закон. Главное в экономике Украины 8-15 мая © REUTERS, OGI/AP/Ukrainian Presidential Press Service 4. Рада провалила проект обращения к парламентам в связи с 75-й годовщиной Победы

В проекте содержалось утверждение, что война началась из-за «сговора тоталитарных режимов», а также призыв «к противодействию любым попыткам присвоить общую победу во Второй мировой войне, которую завоевали все государства и народы-победители, особенно с целью циничного оправдания своей нынешней агрессивной политики и маскировки игнорирования Российской Федерацией норм международного права и нарушения прав человека как внутри страны, так и на временно оккупированных территориях суверенных государств в Европе, в частности Украины» (помимо неё вероятно имеются в виду Грузия и Молдавия).

За проект проголосовали 200 депутатов. «Слуга народа» отдала всего 128 голосов. Против поддержки постановления во фракции агитировал Максим Бужанский. Также за постановление голосовали «Европейская солидарность», «Голос», «Батькивщина», «Доверие». Но в целом они были не особенно дисциплинированы. Например, в «Батькивщине» из 24 депутатов голосовали 11 (в т.ч. персонально Тимошенко).

5. Постановление о продлении санкций

За постановление, призывающее президента продлить санкции против российских социальных сетей, проголосовало 248 депутатов.

Никакого смысла в этом постановлении не было, поскольку СНБОУ уже принял такое решение, но правым фракциям надо было получить сатисфакцию за провал постановления, осуждающего Россию.

Зеленский снял санкции с внучки Муссолини и российского программного обеспечения © пресс-служба Президента Украины Зеленский обещал санкции снять, но он предпочёл последовать курсом Порошенко. Впрочем, некоторые санкции всё же были сняты. В частности, с экс-депутата Европарламента Алессандры Муссолини (внучки дуче), попавшей под раздачу из-за того, что присутствовала в качестве наблюдателя на выборах в ДНР и ЛНР.

Минские переговоры

Украинская сторона связывала с очередными переговорами в формате видеоконференции определённые надежды. Состав украинской делегации был расширен за счёт официальных чиновников, в частности — профильного вице-премьера по вопросам оккупированных территорий. Таких же шагов ждали от России, чтобы выдать это за прямые переговоры с Россией как со стороной конфликта.

Накануне переговоров заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак посетил Берлин (несмотря на карантин и персональные санкции) для переговоров с советником Ангелы Меркель. «Ни о каких играх за нашей спиной речь не идет»: глава МИД Украины прокомментировали визит Козака в Берлин © Facebook Dmytro Kuleba

Факт переговоров о судьбе Украины за спиной Украины вызвал обеспокоенность у патриотов, но министр Дмитрий Кулеба их успокоил: МИД Германии все свои шаги, касающиеся Минских соглашений, согласовывает с Киевом. Отличный ответ на вопрос «как управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров».

Переговоры 14 мая окончились безрезультатно. Правда, телеграм-канал «Резидент» сообщил о внезапной перемоге. Оказывается, в работе экономической подгруппы принимал участие заместитель министра торговли России, и это свидетельствует о том, что Россия пошла на уступки и расширяет группу, но… Замминистра принимает участие в работе группы с момента её создания.