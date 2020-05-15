По состоянию на 12:00 пятницы, 15 мая, в мире зафиксировано свыше 4,4 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. Заболевание отняло жизни 302,4 тыс. людей, более 1,5 млн человек выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

На первом месте по числу зараженных по-прежнему остаются США: здесь коронавирус диагностировали у 1,4 млн человек — 85,9 тыс. скончались, 246,4 тыс. выздоровели.

Вторую позицию занимает Россия: 262,8 тыс. зараженных, 2,4 тыс. погибших, 58,2 тыс. выздоровевших.

На третье с четвертого места переместилась Великобритания, где коронавирус выявили у 234,4 тыс. людей. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 33,6 тыс. человек.

Сложной остается ситуация в Испании (229,5 тыс.), Италии (223 тыс.) и Бразилии (203,1 тыс.)

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 17 330 случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 476 человек, 4473 выздоровели.

За последние сутки коронавирус выявили у 483 человек, из них 48 детей и 142 медработника. Также отмечается, что за последние 24 часа в стране было сделано рекордное количество тестирований методом ПЦР — 8996.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21.00 14 мая © бюллетень

По данным на 15 мая, в ВСУ коронавирусом заразились 46 человек, за сутки зафиксировано 2 новых случая заболевания. С начала эпидемии заболевание смогли побороть 65 военных, двое скончались.

В Черновцах умер 5-месячный ребенок, у которого была выявлена ВИЧ-инфекция, врожденный порок сердца и двусторонняя пневмония. Отмечается, что ребенку определили подозрение на коронавирус. Мать ребенка негативно относилась к лечению и в последние месяцы не приходила на осмотры к педиатру.

Тем временем в стране готовятся к ослаблению карантина и даже заговорили об авиаперевозках. Среди первых стран, с которыми Мининфраструктуры планирует в будущем восстановить авиасообщение, — Египет, Турция и Грузия. Что касается авиасообщения со странами Евросоюза, то там будет играть роль фактор конкуренции со стороны более крупных компаний.

Из-за отсутствия обычного общественного транспорта и километровых пробок киевские таксисты взвинтили стоимость проезда. По словам киевлян, цена поездок по городу в последние дни стали примерно в два раза выше.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России зафиксировано 262 843 случая заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 2418 человек, 58 226 выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 10 598 человек.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России замедлился рост заболеваемости коронавирусом — за последние 11 дней медики фиксируют лишь незначительный прирост. В четверг, 14 мая, количество новых случаев за сутки опустилось ниже 10 тыс. впервые со 2 мая.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Несмотря на положительную динамику, власти Москвы сообщают о росте смертности в столице. В первом квартале 2020 года она выросла на 3,2% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Наибольшая разница показателей наблюдается в апреле.

Также стало известно, то медработники в этом году стали чаще увольняться из-за увеличенной нагрузки во время пандемии и опасности заразиться коронавирусом на рабочем месте. В настоящее время на популярном сайте для поиска работы открытыми остаются 17 тыс. вакансий для медиков, хотя год назад их количество не превышало 7,5 тыс.

Стало известно, что власти позволили российским магазинам отказывать в обслуживании клиентам без средств индивидуальной защиты. Отмечается, что в случае несогласия посетителя надеть маску сотрудники магазина вправе вызвать полицию.

Ситуация в мире

Словения стала первой в Европе страной, которая заявила об окончании эпидемии коронавируса. Это стало возможным после того, как в стране ежесуточно в течение двух недель подтверждалось менее семи новых случаев заражения. Отныне всех прибывающих в Словению не будут обязывать проходить семидневный карантин, как это было ранее.

Маврикий — за последние 17 дней там не было зафиксировано ни одного нового случая заражения, а все пациенты были выписаны. При этом в стране не торопятся открывать общественные места, включая пляжи и школы.

Белоруссия заявила о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом. По словам замминистра здравоохранения республики Елены Богдан, в стране ежедневно оказываются положительными 8,7-9,7% тестов на COVID-19 из общего числа проведенных исследований.

В Австрии сегодня, 15 мая, после карантина открываются рестораны, кафе, библиотеки и музеи. Чтобы стимулировать находящийся в кризисе ресторанный бизнес, власти приняли решение раздать гражданам ваучеры на посещение ресторанов, которые нужно использовать до сентября.