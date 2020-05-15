Санкционный режим, которому уже 6 лет, мешает полноценному сотрудничеству сторон, чего никто и не отрицает. Тем не менее они могут задействовать другие инструменты для укрепления двусторонних связей

Пока США и Китай обмениваются взаимными обвинениями и угрозами ввести санкции, Европейский союз и Россия получили возможность пересмотреть формат своих отношений.

Санкции бессмысленные, но бессмертные

На общеевропейском уровне риторика относительно России остаётся неизменной и, похоже, в ближайшие годы не изменится. В основе политики ЕС в отношениях с РФ лежат пять принципов, утверждённых в марте 2016 года:

1. полная реализация Минских соглашений как ключевой момент в отношениях между Брюсселем и Москвой;

2. укрепление отношений ЕС со странами «Восточного партнёрства» (Украина, Белоруссия, Молдавия, Армения, Азербайджан и Грузия) и странами Центральной Азии;

3. обеспечение устойчивости ЕС, в частности в сфере энергетической безопасности (страны ЕС обязуются в отношениях с Россией на первый план выносить не национальные интересы, а согласованные интересы союза);

4. развитие сотрудничества с РФ по конкретным векторам международной повестки дня, которые представляют особый интерес для Евросоюза (в частности, ситуация в Иране, Сирии и на Ближнем Востоке, а также миграция, борьба с терроризмом, изменение климата);

5. поддержка гражданского общества РФ и связей между людьми в России и ЕС.

Несмотря на призыв верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет и генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша к политикам США и ЕС пересмотреть односторонние санкции, действующие в отношении стран, пострадавших от коронавируса, поскольку ограничительные меры мешают эффективной борьбе с заболеванием, никакого пересмотра не произошло. В начале апреля официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано на видеоконференции сказал, что руководство Евросоюза не видит проблем в сохранении санкций в отношении России в условиях пандемии. Вопреки санкциям. Куратор Украины Козак летал в Германию обсуждать Донбасс © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

Однако не все в Старом Свете разделяют эту точку зрения. Канцлер ФРГ Ангела Меркель говорила, что санкции в условиях пандемии неприятны и Берлин работает над преодолением политических проблем, послуживших в своё время основанием для введения торговых ограничений. Её предшественник Герхард Шрёдер, который всегда тепло относился к России, в интервью изданию Der Tagesspiegel, посвящённом 75-летию окончания Второй мировой войны, заявил, что именно сейчас, когда из-за кризиса с коронавирусом ЕС приближается к тяжёлым в экономическом плане временам, нужно больше сотрудничества, поэтому «бессмысленные санкции должны быть устранены», потому что всё равно не способны повлиять на политический курс России.

Выход есть

Несмотря на то, что на политическом горизонте никаких изменений не намечается, у России и ЕС остаются другие инструменты для укрепления отношений.

В интервью изданию РБК верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что в ЕС всегда готовы взглянуть на отношения с Россией по-новому, но только если для этого будут созданы объективные условия, о которых ЕС не раз говорил и о которых Россия также осведомлена. Нетрудно догадаться, что речь идёт о Крыме и Украине, из-за которых и ввели санкции, однако свою позицию Москва менять не намерена: Крым — часть России, а Донбасс Россия не оккупировала, и никаких российских войск там нет. Брюссель придерживается другой точки зрения и пересматривать её тоже не готов. Эпидемия закончится, а что дальше? Как изменятся отношения США с Россией, Китаем и ЕС © AFP, Brendan Smialowski

При этом Боррель отметил, что и в ЕС, и в России осознают, что у сторон есть общие вызовы и области, в которых следует развивать сотрудничество, и одна из них — борьба с коронавирусом. По его словам, ЕС пригласил Россию присоединиться к международному альянсу, занимающемуся финансированием исследований новых инфекционных заболеваний.

«Борьба с коронавирусной инфекцией даёт новую возможность для прагматичного сотрудничества. В качестве примера можно привести наши усилия по оказанию помощи друг другу при возвращении европейских и российских граждан на родину. Исследование вируса — это ещё одна сфера с большим потенциалом для взаимодействия. К сожалению, российские научно-исследовательские организации не приняли участие в инициативе ЕС по привлечению проектов, направленных на изучение коронавирусной инфекции. Так что не совсем корректно говорить об отсутствии заинтересованности в диалоге со стороны ЕС. Мы взаимодействуем с Россией по темам, представляющим взаимный интерес: Арктика, борьба с терроризмом, изменение климата. Однако порой именно Россия отказывается от предложений о сотрудничестве», — заявил Боррель.

Подтвердив, что стратегия пяти принципов по-прежнему актуальна, чиновник сделал оговорку, что она оставляет пространство для маневра, например, позволяет объединить усилия в тех сферах, где у Брюсселя и Москвы есть взаимные интересы, и активизировать контакты на уровне гражданских обществ — сделать упор на четвёртый и пятый принципы, иначе говоря.

Один из вариантов сотрудничества в комментарии РИА Новости предложил сопредседатель Российско-итальянского форума-диалога, президент Ассоциации итальянских промышленников в России (Confindustria Russia) Эрнесто Ферленги: «Если Евросоюзу будет трудно сразу снять санкции, я думаю, что это можно было бы сделать поэтапно. Допустим, в ЕС принята концепция, по которой проекты должны соответствовать определённым принципам защиты окружающей среды. В этом направлении могло бы быть новое развитие отношений ЕС и России. Например, снятие ограничений по проектам, которые отвечают европейским требованиям по защите окружающей среды, даже если это проекты компаний, находящихся сейчас под санкциями. Сейчас мы все — одна страна, нужны новые подходы к установлению отношений и кооперации, далёких от идеологических соображений. Новое видение сейчас необходимо».

Кроме того, Россия и ЕС уже совместно реализуют третий принцип стратегии — обеспечивают устойчивость ЕС в сфере энергетической безопасности. Как? Завершая строительство второй нитки газопровода «Северный поток». После его запуска на полную мощность сократятся не только политические риски, связанные со странами, через территорию которых проходили предыдущие маршруты (от которых, впрочем, никто отказываться не собирается), но и стоимость топлива. Этот газопровод важен ещё и потому, что объёмы добычи энергоресурсов на европейских месторождениях в течение последних лет становились всё меньше, а потребность в них — всё больше.

«Зависимость от поставок российских энергоносителей волновала ЕС из-за рисков ненадлежащего политического влияния на наши рынки и страны. Тем не менее, за последние несколько лет были предприняты усилия, чтобы снять такие беспокойства и обеспечить надёжность энергопоставок. Поэтому мы надеемся, что в ближайшие десятилетия Россия останется одним из основных поставщиков энергоресурсов в ЕС», — заявил Боррель. Великое газовое противостояние. Борьба за «Северный поток - 2» вступает в новую фазу © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Несмотря на политические разногласия, которые, по-видимому, не скоро разрешатся, Москва и Брюссель поддерживают экономические связи настолько, насколько это возможно в нынешних геополитических реалиях, хотя принципа «business as usual», как ранее говорил глава МИД РФ Сергей Лавров, на фоне санкционного давления не будет. Можно также активнее задействовать инструменты мягкой силы, правда, России ещё нужно хорошенько поработать над её развитием. Многие эксперты говорят, что если бы эта система работала по полной программе, то ряд постсоветских стран не совершил бы поворот на Запад. Зато европейские страны давно и успешно развивают на территории России, например, различные образовательные и языковые программы, так что задел для продвижения культурной дипломатии по линии обучения есть.

Не стоит забывать, что Европейский союз представляет собой координирующий центр, но у каждого из 27 государств есть собственное мнение по тому или иному вопросу, хотя на общесоюзных совещаниях они единогласно поддерживают единый вектор, опасаясь утратить финансирование из Брюсселя, например. Однако у России есть возможность работать не с руководством ЕС, а с каждой страной отдельно, тем более что в тех из них, где российские специалисты помогали бороться с коронавирусом, отношение к Москве изменилось в лучшую сторону. Как написала французская газета Libération, во время опросов, проведённых в апреле, своими главными друзьями итальянцы назвали Китай и Россию, которые в «зрелищной манере» вмешались в ситуацию, предоставив помощь, а Германию и Францию большинство респондентов назвали врагами.