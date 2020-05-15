ВОЗ не может предсказать дальнейшее развитие коронавируса, а исследования в Испании и Франции свидетельствуют, что число инфицированных недостаточно для выработки «коллективного иммунитета»

В четверг, 14 мая, директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что коронавирус «может никогда не исчезнуть». Впрочем, представитель ВОЗ подчеркнул, что точно предсказать дальнейшее развитие вируса, жертвами которого в мире стали уже более 300 тысяч человек (из которых более половины в Европе), не может никто.

«У нас есть новый вирус, который впервые попал в человеческую популяцию, и поэтому очень трудно сказать, когда мы сможем победить его», — заявил Райан в ходе онлайн-конференции из Женевы. «Этот вирус может стать эндемическим, он может никогда не исчезнуть», — добавил представитель ВОЗ. В качестве примера Райан привёл данные о «ВИЧ, который никуда не исчез» после появления, но медики смогли взять его под контроль, «нашли терапевтические средства, и люди теперь уже не так сильно боятся этого вируса». «Большая коронавирусная сделка»: Корнейчук об утверждении ВОЗ, что COVID-19 теперь будет всегда © скриншот с видео UKRLIFE.TV

В то же время директор программы ВОЗ подчеркнул: «Я не сравниваю эти два заболевания, но я думаю, важно быть реалистами. Я не думаю, что кто-то может предсказать, исчезнет ли эта болезнь, и если исчезнет, то когда». Райан добавил, что появление вакцины может «дать надежду». «Если мы найдем вакцину и проведем вакцинацию по всему миру, это будет важным шагом, но эта вакцина должна быть эффективной и доступной для всех», — сказал он.

В тот же день десятки бывших и нынешних глав стран и правительств в открытом письме заявили о необходимости гарантии быстрого производства вакцины против возбудителя COVID-19 и ее бесплатности. Оно было опубликовано в преддверии ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Документ подписали более 140 человек, среди которых — экс-президенты Польши Александр Квасьневский и Румынии Эмиль Константинеску, а также экс-премьеры Испании Фелипе Гонсалез, Португалии Жозе Мануэл Баррозу и Великобритании Гордон Браун. В свою очередь, Еврокомиссия (ЕК) настоятельно призвала сделать будущие вакцины против возбудителя заболевания COVID-19 доступными для всех стран. Любая вакцина от SARS-CoV-2 должна стать «глобальным общественным благом», а доступ к ней — «справедливым и универсальным», подчеркнул представитель ЕК.

Эти заявления прозвучали на фоне высказываний одного из разработчиков вакцины — французской фармацевтической компании Sanofi. Исполнительный директор компании Пол Хадсон 13 мая заявил в интервью Bloomberg, что США, вероятно, получат вакцину раньше остальных стран. Он объяснил их «право на крупнейший предзаказ» тем, что Соединенные Штаты стали первой страной из числа профинансировавших разработку вакцины от французских фармацевтов. Однако президент французского отделения Sanofi сутки спустя не подтвердил эту информацию. Франция «самоизолируется» в своих границах как минимум до середины июня © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

А немецкая биотехнологическая компания CureVac 14 мая опубликовала первые данные по результатам доклинических испытаний препарата против коронавируса. При низкой дозировке вещества формируется «сбалансированный иммунный ответ», констатируют авторы исследования. В июне CureVac хочет начать первые клинические вакцины испытания со здоровыми добровольцами.

Германия замыкает первую пятёрку европейских стран по количеству инфицированных коронавирусом — почти 175 тысяч человек, число умерших от COVID-19 тут приближается к 8 тысячам. Вследствие пандемии Германия недосчитается в 2020 году 98,6 млрд евро налогов, следует из прогноза Министерства финансов ФРГ. До 2024 года государство получит, по оценкам финансистов, почти на 315,9 млрд евро меньше, чем ожидалось по прогнозам, подготовленным в ноябре 2019 года.

В том числе пытаясь стимулировать развитие экономики, Германия, Австрия, Швейцария и Франция сделали первый шаг к восстановлению свободы передвижения внутри Шенгенской зоны, договорившись о взаимном открытии границ с 15 июня. Об этом 13 мая сообщил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. Больше того, уже с 16 мая тотальный контроль на границах ФРГ с этими тремя странами будет заменён на выборочный, а для некоторых групп граждан будут сделаны дополнительные послабления — например, для тех, кто живет в гражданском браке и направляется за границу, чтобы повидать своего партнёра. Граница ФРГ с Люксембургом будет полностью открыта уже 16 мая, а по поводу открытия границы с Данией идут переговоры о конкретной дате на уровне министерств.

Окончательное решение об открытии границ между Германией, Австрией, Швейцарией и Францией с 15 июня будет принято в том случае, если сохранится сегодняшняя позитивная динамика снижения числа инфицированных. Одновременно с открытием границ МВД Германии рекомендует федеральным землям отменить обязательный двухнедельный карантин для всех тех, кто въезжает в страну из упомянутых трёх стран. Решение правительства Германии о частичном открытии границ было ожидаемым — 15 мая истекал срок действия карантинных мер, принятых в середине марта. Стало известно, когда Австрия и Германия откроют общую границу © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

При этом Норвегия 13 мая частично открыла границу для граждан ЕС, а также Исландии, Великобритании, Лихтенштейна и Швейцарии. Теперь им будет разрешено посещать в Норвегии родственников и объекты, которыми они владеют. Таким образом, шведы и датчане смогут посетить свои норвежские домики для отдыха в течение лета. Правительство Норвегии также открыло возможность для въезда в страну сезонным рабочим, на которых рассчитывают фермеры.

Страны Прибалтики (Литва, Латвия и Эстония) с 15 мая полностью открывают границы для граждан друг друга, а также ведут переговоры о том же с ближайшими соседями, Финляндией и Польшей. Правда, Польша 13 мая ещё на 30 дней продлила контроль на границах с соседями-членами ЕС. Переговоры о снятии контрольных постов на границах ведут и три страны Бенилюкса — Бельгия, Нидерланды и Люксембург. А вот власти Швеции, которые границы формально не закрывали, продлили до 15 июля рекомендацию для граждан воздержаться от «необязательных выездов за границу». При этом разрешены поездки внутри королевства длительностью не более 2 часов на автомобиле, заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

13 мая Еврокомиссия представила список рекомендаций для туристического сектора стран-членов ЕС в контексте пандемии коронавируса. Как заявила исполнительный вице-президент ЕК Маргрет Вестагер, это лето для туриндустрии стран Евросоюза ещё не окончательно потеряно. «Это лето не будет нормальным. Но если все вместе мы приложим усилия, то нам не придется проводить летние каникулы взаперти», — заявила Вестагер в ходе-пресс-конференции в Брюсселе. Ранее в ЕК допускали открытие внутренних ЕС границ 15 июня.

Хоть Еврокомиссия и говорит о важности летнего туристического сезона, она не призывает впрямую страны Евросоюза открыться для туристов уже в июле или августе, а только предлагает действовать согласованно. Но даже и к таким осторожным рекомендациям страны ЕС могут и не прислушаться — во всяком случае, сейчас Европа превратилась в «лоскутное одеяло» из разнообразных пограничных режимов, введенных на односторонней, двусторонней или региональной основе. Пока в этом отношении ничего не меняется: об открытии границ страны ЕС тоже в основном договариваются с непосредственными соседями.

В марте, когда страны ЕС и Шенгенской зоны закрывали границы между собой, пытаясь остановить распространение коронавируса, они делали это каждая сама по себе: шенгенские правила разрешают это в чрезвычайных ситуациях. Еврокомиссия затем добилась, чтобы страны союза задним числом приняли общее решение о закрытии границ, но это был в основном символический шаг, призванный продемонстрировать, что ЕС по-прежнему един. Беда и еда. Великобритания рискует остаться голодной из-за коронавируса © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

Во Франции, которая занимает четвёртое место в Европе по количеству инфицированных коронавирусом (почти 179 тысяч человек), власти не особо рассчитывают на выезд граждан за границу этим летом, и запускают программу поддержки внутреннего туризма. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп, объявляя об этом 14 мая, отметил, что французы могут «делать бронирования» на это лето. Премьер подчеркнул: жители страны «смогут поехать в отпуск во Франции» в июле и в августе, если не будет ухудшения эпидемиологической ситуации.

В то же время согласно результатам исследования Института Пастера — частного научно-исследовательского института в Париже, который занимается исследованиями в области микробиологии, инфекционных заболеваний и вакцин — с начала эпидемии коронавируса во Франции им заразились 4,4% населения, или 2,8 миллиона человек. Чтобы взять пандемию под контроль с помощью коллективного иммунитета, необходимо, чтобы он был примерно у 65% населения, говорится в исследовании. За последние сутки жертвами коронавируса во Франции стал еще 351 человек, общее число умерших от COVID-19, начиная с 1 марта, достигло 27 425 человек.

В Италии (третья позиция в Европе по числу заражённых коронавирусом — 223 тысяч человек) за последние сутки возросло суточное количество смертей от коронавируса — 262 человека стали жертвами эпидемии, сообщил Департамент гражданской защиты Италии. На протяжении нескольких предыдущих дней суточная смертность была меньше 200 человек. Всего с начала эпидемии от COVID-19 в Италии умерли 31 368 человек.

13 мая Кабинет министров Италии представил пакет мер по стимулированию экономики на 55 млрд евро, чтобы преодолеть экономическое влияние пандемии коронавируса. А на следующий день министр сельского хозяйства страны Тереза Белланова объявила, что правительство приняло решение временно легализовать мигрантов, работающих в сельскохозяйственном секторе или в домашнем хозяйстве и не имеющих вида на жительство и разрешения на работу. Новые правила позволят иностранным гражданам получить вид на жительство со сроком действия на полгода, если они являются сельскохозяйственными или домашними работниками и въехали в Италию до 8 марта 2020 года. По оценкам журналистов, легализация коснется около 260 тысяч нелегальных мигрантов, среди которых есть и граждане Украины.

С более чем 33 тысячами умерших от COVID-19 Великобритания продолжает оставаться на первом месте в Европе по уровню смертности от коронавируса, и на втором в мире после США. По числу инфицированных коронавирусом Соединённое Королевство занимает второе место среди европейских стран — более 233 тысяч человек. Власти заявляют, что статистика заражаемости и смертности в стране устойчиво снижается, хотя и сохраняется угроза второй волны эпидемии. Заместитель главврача Англии Дженни Хэрриес сообщила, что число пациентов с диагнозом COVID-19, находящихся в больницах, на 15% ниже, чем неделю назад. По её мнению, такая положительная динамика — результат соблюдения гражданами правил социального дистанцирования.

В Испании, которая находится на первом месте в Европе по числу инфицированных (272 646 человек), 5% жителей были заражены коронавирусом. Об этом свидетельствуют первые данные исследования, проведённого Институтом здравоохранения Карлоса III. Самый высокий уровень распространения был зарегистрирован в северной провинции Сория, которая имеет значительную долю пожилого населения: там 14,2% жителей контактировали с вирусом. В Мадриде, который считается центром пандемии в стране, распространение достигло показателя 11,3%, в Барселоне — 7,1%. Регионы Мурсия, Астурия, Канарские острова, Сеута и Мелилья имеют показатель инфицирования менее 2%. Исследование началось 27 апреля и охватило более 36 тысяч домохозяйств и более 60 тысяч человек.

За последние 24 часа от последствий коронавируса в Испании умерли 217 человек — немногим больше, чем 184 умерших накануне. До этого пять дней подряд количество умерших было меньше 200. С начала эпидемии в Испании 27 321 больных умерли от COVID-19. При этом власти Испании сообщили, что старейшая жительница страны — 113-летняя Мария Браньяс — выздоровела после заражения коронавирусом. Диагноз ей был поставлен вскоре после того, как в марте страна ввела жесткий режим карантина. Несколько недель она провела в изоляции с несильными симптомами заболевания. Мария Браньяс пережила эпидемию «испанки» в 1918-19 годах, две мировые и гражданскую войну в Испании, а теперь ещё и пандемию коронавируса.

В большинстве регионов Испании начали открывать школы для детей младше 6 лет (в Испании в школу начинают ходить с 3 лет), чьи родители вышли на работу. Также возобновляются очные занятия для учеников последних классов разных категорий испанской школы (6-й класс начальной школы, 4-й класс средней школы, бакалавриат или курс профессионального обучения), которые нуждаются в помощи при подготовке к экзаменам. Однако уроки будут проводиться индивидуально и по желанию ученика. Испания на год закрыла свои пляжи для иностранцев © РИА Новости, Джорди Бойшареу | Перейти в фотобанк

А вот Польша решила продолжить закрытие школ до конца учебного года — 26 июня. Впрочем, некоторые послабления все же ожидаются: с 25 мая в начальных классах возобновятся попечительско-образовательные занятия. Кроме того, тогда же стартуют консультации с учителями для выпускников и восьмиклассников, которые готовятся к экзаменам. При этом в стране насчитывается более 17 тысяч инфицированных коронавирусом, умерло от COVID-19 883 человека.

В Польше с 16 апреля действует практически тотальный масочный режим: поляки должны прикрывать рот и нос маской или шарфом всюду, кроме своего дома: в транспорте, магазинах, общественных местах и даже на безлюдной улице — исключение сделано только для парков и лесов. Польша была одной из 17 стран-членов ЕС, которым Еврокомиссия централизованно направила первую партию масок из Китая. Однако министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский заявил, что 600 тысяч масок, которые получила Польша, не имели европейских сертификатов и не соответствовали медицинским стандартам. О схожих проблемах сообщили и в Нидерландах.

После этого в Европейской комиссии заявили, что приостанавливают поставку 10 миллионов китайских масок государствам-членам и Великобритании. «Мы решили приостановить будущие поставки этих масок», — сказал официальный представитель ЕК по вопросам здравоохранения Стефан де Кеерсмакер. «Потом мы посмотрим, какие действия необходимо предпринять, если действительно существует проблема с качеством этих масок», — добавил он. Весь запас масок был приобретен у китайского поставщика через специализированный фонд ЕС. Ранее де Кеерсмакер настаивал на том, что комиссия тщательно следила за всеми мерами контроля при закупке масок и проверяла их на пригодность для использования.