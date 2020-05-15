Шведская стратегия борьбы с коронавирусом продолжает удивлять мир. Однако, несмотря на усиленную рекламу достижений, другие страны пока не спешат идти по спорному пути

По состоянию на пятницу, 15 мая, в Швеции было зафиксировано 3 529 смертей от коронавируса, то есть в три раза больше, чем в соседних скандинавских странах вместе взятых — Дании (537), Финляндии (287) и Норвегии (232).

Статистика Министерства здравоохранения и социальных дел Швеции свидетельствует, что более половины смертельных исходов зарегистрированы в домах престарелых, больницах для хроников и среди людей, находящихся дома под опекой социальных служб.

Когда Швеция решила преодолеть вызванный коронавирусом кризис особым путем, она обещала своим старикам: мы выстроим вокруг вас стену. Всем было ясно: в обществе, где при соблюдении социальной дистанции делают ставку на сознательность, а не на запреты, группы риска должны быть защищены особенно тщательно.

Защита стариков была объявлена стержнем шведского курса. Но позднее стало ясно: эта часть стратегии «катастрофически провалилась», как написала газета Aftonbladet, которая прежде горячо отстаивала шведскую линию.

«Швеция пожертвовала своими стариками» — так озаглавила одно из сообщений на своем сайте государственная финская телерадиокомпания Yle. Европа может закрыть границы до осени — Макрон © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Более того, в правительствах самых разных стран критикуют руководство Швеции за безразличие к собственному народу. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в частности, назвал шведскую модель «дарвинистской».

«В самых богатых странах мира начали выбирать, какие пациенты должны получить медицинскую помощь, а какие — нет. Это связано с недостатком больничных коек, респираторов, отсутствием надлежащего оборудования и медицинского персонала. Эту так называемую шведскую модель, дарвинистскую модель, мы даже не думали вводить… Мы пытались и пытаемся спасти каждую человеческую жизнь», — заявил Моравецкий на пресс-конференции, когда журналист спросил его, сожалеет ли правительство о том, что Польша не вела себя как Швеция в борьбе с пандемией.

Официально коллективный (или «стадный») иммунитет шведские власти своей целью не ставили — по мнению большинства ученых, он достигается, когда переболеет свыше 60% населения. Но повышение общего иммунитета — однозначно часть стратегии шведского правительства.

При этом каждый мог предвидеть, «что в шведских домах престарелых произойдет именно так», заявил Ингмар Скуг, профессор из Гётеборга и директор Центра по изучению здоровья и старения, информационному агентству ТТ в апреле. По его словам, коронавирус только обнажил недостатки, которые вот уже несколько лет имеют системный характер. Дефицит американского бюджета вырос в шесть раз за месяц — Минфин США © goodfon.ru

«Мы оказались хуже всех в северных странах, когда речь зашла о том, чтобы спасти наших стариков», — пишет Aftonbladet.

По мнению газеты, в приватизации этого сектора Швеция далеко обогнала все соседние страны. «Жажда наживы и приватизация оказались смертельно опасными».

Власти поняли, что необходимо срочно исправить ситуацию в домах престарелых.

«Сейчас от этого зависит всё», — говорит главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелль.

Иначе стране грозит опасность потерять из-за коронавируса от 8 до 20 тысяч граждан — так считает математик Том Бриттон из Стокгольмского университета.

Правительство уверяет, что уже приняло строгие меры. Количество инфицированных в домах престарелых вроде бы действительно снизилось, как, впрочем, и в целом по стране. А премьер-министр Стефан Лёвен пообещал «улучшить условия жизни в домах престарелых», не вдаваясь в детали. Карантин глазами простых людей, Швеция, Стокгольм. Нет ни карантина, ни паники, но шведы волнуются из-за потери работы © REUTERS, IGA

Правительство теперь анализирует, что пошло не так. Критики указывают на целый букет ошибок: например, высокая текучесть плохо оплачиваемых кадров в уходе за стариками. Эти работники получают почасовую оплату и не могут позволить себе остаться дома, когда першит в горле.

Вдобавок этот персонал никогда не тестировался на COVID-19. А Министерство здравоохранения никогда не принимало опасность бессимптомного заражения всерьез.

«Самая большая ошибка заключалась в том, что они всего лишь говорили персоналу в домах престарелых: оставайтесь дома, если чувствуете себя плохо», — объясняет писатель и вирусолог Лена Айнхорн.

С другой стороны, не важно, признали власти других стран шведский подход официально или нет, но многие сейчас пытаются ему подражать. Соседние Дания и Финляндия возобновили занятия младших классов в школах. Германия открыла небольшие магазины.

Италия скоро распахнет парки, а Франция собирается открыть некоторые из нестратегических отраслей, включая фермерские рынки и небольшие музеи, а также школы и детские сады. Вирус, который всех обманул. Страшные прогнозы и уникальный шведский опыт © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Даже в США, где заболевших больше всего в мире, некоторые штаты по настоянию президента Дональда Трампа ослабляют ограничения. Трамп еще недавно критиковал шведскую модель, не стесняясь в выражениях, а теперь сам делает то же самое.

Ослаблению ограничения есть веские причины. На то, чтобы подсчитать общий ущерб от смертей, банкротств, увольнений, самоубийств, психических проблем, падения ВВП, утраченных инвестиций и других потерь, связанных не только с вирусом, но и с мерами по борьбе с ним, потребуется несколько лет.

Однако уже сейчас очевидно, что экономические и социальные последствия карантина огромны: по оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), каждый месяц ограничений сокращает экономику развитых стран на 2%.

По прогнозам ОЭСР, экономики Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании и США по итогам года сократятся более чем на четверть. Безработица вырастет до высот, невиданных с 1930-х, недовольство и социальные разногласия усилятся.

При подготовке текста использованы переводы сайта inosmi.ru