По состоянию на 21:00 14 мая в мире зафиксировали почти 4 миллиона 467 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 300,4 тыс. человек скончались, более 1 миллиона 686 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Более 200 тыс. заболевших выявлено сегодня в Великобритании и Франции, к которым также приближается Бразилия (196,1 тыс.). Более 100 тыс. случаев COVID-19 зафиксировано во Франции, Германии, Турции и Иране, а более 50 тыс. — в Индии, Перу, Канаде и Бельгии.

Самый большой процент смертности среди развитых европейских государств сегодня зафиксирован в Бельгии, Франции и Великобритании.

Ситуация на Украине. Спор вокруг карантина

На Украине по состоянию на 21:00 зафиксировано 16 847 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (+422 за сегодня), из которых 456 (+17) стали летальными. В то же время 4143 (+427) пациента выздоровели.

Сейчас в стране действует общенациональный карантин до 22 мая, но с 11 мая разрешено работать магазинам и летним площадкам ресторанов и кафе, а также был снят запрет на посещение парков.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что его ведомство и Минздрав к концу недели согласуют этапы запуска общественного транспорта в рамках поэтапного снятия карантинных ограничений.

В то же время митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука от Украинской Православной Церкви выразил недоумение, почему общинам церквей не разрешают совершать богослужение на улице, даже если прихожане будут находиться в масках, а на летних площадках ресторанов и кафе людям можно располагаться без всяких средств защиты.

Большой общественный резонанс также вызвала история с рожденными суррогатными матерями 46 младенцами в украинской клинике «Биотех», которые застряли там из-за карантина.

По словам уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой, всего сейчас на Украине находится более сотни детей, рожденных украинками для иностранцев и которых не могут забрать их родители из-за карантина. Правозащитник добавила, нужно разработать механизм, чтобы родители приехали за своими детьми и увезли их туда, где они будут воспитываться в семье.

Следует также отметить, что Министерство юстиции подало в Верховную Раду два законопроекта об амнистии и точечном освобождении из тюрем лиц, которые не совершали насильственных преступлений.

По словам главы ведомства Дениса Малюськи, это люди, которые имеют родственников преклонного возраста, и бывшие участники донбасского конфликта, которые отбыли более трети наказания.

Ситуация в России. Рост заболеваемости остановлен

В России по состоянию на 21:00 зафиксировано 252 465 случаев коронавирусной инфекции (+10 035 за сегодня), 2310 случаев смерти (+91) и 53 640 случаев выздоровления (+5521). Медики провели при этом более 6,1 млн тестов на наличие инфекции.

Как заявила главный санитарный врач Анна Попова, в России удалось остановить рост заболеваемости COVID-19, пояснив, что во всяком случае за прошедшие 11 дней темп прироста очень незначительный.

Стало известно, что министр культуры Ольга Любимова вылечилась от COVID-19 и вышла на работу. Также переболел коронавирусом и глава Минобрнауки Валерий Фальков, который тоже приступил к работе.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в российской столице установили автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусу, и уже с 15 мая начнется массовое бесплатное тестирование.

По его словам, брать кровь для тестирования будут в 30 взрослых поликлиниках (в среднем по 3 в каждом административном округе). Каждые несколько дней примерно 70 тысяч москвичей будут получать приглашение на бесплатную сдачу анализа.

Отбор жителей будет осуществляться случайным образом в соответствии с возрастной структурой населения Москвы и с учетом округа проживания, а приглашения — рассылаться на электронную почту или с помощью sms.

Градоначальник при этом добавил, что в Москве количество зараженных коронавирусом значительно превышает 130 тыс. человек, так как выявлены не все случаи заболевания.

Тем временем неприятный инцидент произошел в Китае, где власти страны на фоне коронавируса отказали в медицинской помощи российскому моряку, у которого началось осложнение после зубной боли.

Местные доктора объяснили свой отказ тем, что моряку придется пройти 14-дневный карантин до визита в медицинское учреждение, а также отсутствием свободной палаты для обязательного карантина после операции.

Как уточнил глава Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков, организация отправила обращение по ситуации в МИД и Минтранс РФ, а также генконсульство РФ в Шанхае с просьбой о содействии в преодолении препятствий для скорейшего оказания необходимой медицинской помощи моряку.

Остальной мир. Борьба за наследство Меркель

Рар: В Германии началась борьба за наследство Меркель, которая напрямую связана с пандемией © РИА Новости, Михаил Климентьев Александр Рар в интервью изданию Украина.ру рассказал, как Германия, где сегодня осталось вылечить всего 24 000 из 174 000 человек, постепенно приходит в себя после карантинных ограничений.

По его словам, с 15 мая начнут работать рестораны, и можно будет передвигаться не только в кругу друзей, но и с большим количеством лиц. И хотя многие немцы считают такие послабления преждевременными, они чувствуют, что могут положиться на свою здравоохранительную систему, которая показала себя с лучшей стороны, считает эксперт.

Политолог отметил, что сейчас для германского правительства очень важно поскорее запустить экономику, поскольку государство потратило достаточно много средств на компенсации для тех, кто из-за карантина потерял работу.

Рар также обратил внимание на массовые акции протеста тех, кто счел, что в ходе карантина их гражданские права были ущемлены, и что миф о коронавирусе якобы раздували фармакологические фирмы и Билл Гейтс в своих корыстных целях, пояснив, что правительству придется с ними считаться.

Специалист подчеркнул, что за время карантина выросли рейтинги правящей партии ХДС и лично канцлера Ангелы Меркель, так как высказанные остальными политическими силами идеи по поводу борьбы с коронавирусом оказались для немцев ненужными.

Он добавил, что главная борьба за наследство Меркель будет идти между Маркусом Зёдером, премьер-министром Баварии, который постоянно говорил, что надо быть осторожным, и выступал за жесткие меры, и Армином Лашетом, премьер-министром Северной Рейн-Вестфалии, который выступал за открытость и не закрыл границы своей земли с Бельгией, Голландией и Люксембургом.