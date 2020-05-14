13 мая заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак, курирующий украинское направление и вопросы интеграции, по приглашению ведомства канцлера ФРГ Ангелы Меркель прилетел в Берлин. Визит политика, которому президент РФ Владимир Путин всегда доверял самые ответственные вопросы, может дать старт решению серьёзных мировых проблем

О прибытии российского политика в Берлин сообщили источники нескольких российских СМИ. Журналист немецкого издания Berliner Zeitung Аксель Лир опубликовал на своей странице в Twitter фотографию из берлинского аэропорта Тегель, на которой изображён самолёт Tу-204-300 специального лётного отряда «Россия», сопроводив комментарием «Добро пожаловать в Берлин, товарищи!»

Посольство России в ФРГ отказалось комментировать информацию о прибытии представителя Кремля.

«Скорее всего, цель визита связана с переговорами по Украине. Козак — ключевой переговорщик по Украине, не всё можно обсудить в формате телеконференции», — сказал источник РИА Новости.

Собеседник издания РБК предположил, что есть вопросы, которые заставили российского чиновника срочно прилететь в немецкую столицу для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза.

«Да, действительно Дмитрий Козак прибыл в Берлин по приглашению германской стороны для того, чтобы обсудить проблематику урегулирования на юго-востоке Украины и, возможно, какие-то другие вопросы. Визит двусторонний, рабочий. Визит по приглашению германской стороны, чтобы установить личный контакт с помощником Меркель, потому что они лично никогда не встречались», — уточнил источник РИА Новости.

Санкции переговорам по Украине не помеха

В истории с визитом Козака вопросы вызывала не только цель его приезда, но и как он вообще мог прибыть в европейскую страну. С 29 апреля 2014 года он включён в список персон нон грата ЕС из-за событий в Крыму.

Ответ на второй вопрос дала пресс-служба правительства ФРГ: «В Европейском союзе предусмотрены определённые исключения и процедуры при блокировании въезда, в том числе предыдущая информация других государств-членов. Исключения касаются, к примеру, переговоров о разрешении конфликта на востоке Украины. Эти правила были соблюдены». От Парижа до Берлина. Министры "нормандской четверки" об условиях очередной встречи © Пресс-служба МИД РФ | Пресс-служба МИД РФ | Перейти в фотобанк

Иными словами, персональные санкции в отношении Козака немецкие власти не снимали, а просто разрешили ему пересечь границу, чтобы провести переговоры. Подобный механизм применяется и в Соединённых Штатах. В январе 2018 года госсекретарь США Майкл Помпео, который тогда ещё возглавлял ЦРУ, принял в Вашингтоне директора ФСБ Александра Бортникова, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и начальника ГРУ РФ Игоря Коробова, причём все они находились под американскими санкциями.

Если руководитель ЦРУ, АНБ или ещё 11 ведомств, входящих в разведсообщество США, заявляют, что переговоры с тем или иным лицом соответствуют национальным интересам Штатов, то ему будут обеспечены въезд и безопасность вне зависимости от возбуждённых в отношении него дел.

Более того, власти Германии сами пригласили Козака. Пресс-служба Военно-воздушных сил ФРГ подтвердила, что российский борт прибыл по приглашению ведомства федерального канцлера.

Источник РИА Новости уточнил, что Козак провёл переговоры с советником канцлера ФРГ Яном Хеккером, которые давно были запланированы, а речь шла о пунктах Минских соглашений и договорённостях лидеров «нормандской четвёрки» на парижском саммите 9 декабря 2019 года, которые в последнее время обсуждаются всё более предметно.

«Помимо двух основных треков по урегулированию — контактной группы и «нормандского формата», существует трек двусторонних консультаций. Раньше Сурков обсуждал всё это с Волкером, до этого — с Нуланд. Проводятся и различные двусторонние встречи. Не секрет, что немцы и французы встречаются и с украинцами отдельно. Соответственно, мы тоже контактируем отдельно и с украинцами, и с Донецком, и с Луганском. Существуют разные треки. То есть все средства хороши, чтобы помочь урегулированию, в том числе и такой двусторонний трек. Этот двусторонний наш контакт с немцами, надеемся, принесёт пользу», — добавил источник.

Итоги своего визита сам Козак прокомментировал в интервью телеканалу «Россия 24»: «Диалог прошёл конструктивно и в деловом ключе. Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине, по решению множества непростых задач, которые требуют решения о взаимодействии с представителями Донбасса, представителями Украины, в «нормандском формате». Эти консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров и в «нормандском формате». Конкретные результаты должны приниматься в рамках трёхсторонней контактной группы или «нормандского формата». Это были двусторонние консультации, оценка текущей ситуации и взгляд на будущее».

Козак особого назначения

В августе 2019 года стало известно о договорённости нового двустороннего переговорного формата — Дмитрия Козака с российской стороны и Андрея Ермака, на тот момент помощника президента Владимира Зеленского, с украинской. Козак — Ермак: новый формат в отношениях Путина с Зеленским © uaportal.com

Выбор пал на Козака не случайно — его можно назвать миротворцем со стажем. За время работы в правительственных структурах ему неоднократно доверяли конфликтные регионы.

В 2003 году он стал автором меморандума по урегулированию в Приднестровье. Этот документ предусматривал, что Молдавия станет федеративной республикой, в составе которой Приднестровская Молдавская республика и Гагаузия будут обладать особым статусом и правом блокировать законопроекты центральных властей, а гарантами урегулирования конфликта в течение 20 лет должны были быть российские военные, размещённые в Приднестровье. Однако тогдашний президент Молдавии Владимир Воронин, уже парафировавший меморандум, в последний момент отказался подписывать его, заявив о риске дальнейшей независимости Приднестровья. Позже Воронин признался, что принял такое решение под давлением посла США в Молдавии. Несмотря на то что в конечном итоге реализовать план не удалось, важен сам факт, что разработанный Козаком проект одобрили обе стороны конфликта, который не урегулирован до сих пор.

Во внутренней политике он тоже занимался непростыми направлениями. Во-первых, Козак был автором многих реформ: административной, судебной, местного самоуправления, разграничения полномочий между центром и регионами, а в масштабах такой огромной страны, как Россия, да ещё и с федеративной формой правления это огромная работа.

Кроме того, в сентябре 2004-го Козак стал полномочным представителем президента в Южном федеральном округе и возглавил особую федеральную комиссию по Северному Кавказу, которой были предоставлены широкие полномочия по координации деятельности на Северном Кавказе различных федеральных ведомств, а в отдельных случаях — координация действий силовых ведомств. То есть Кавказом он занялся сразу после теракта в Беслане 1 сентября 2004 года. Регион этот всегда имел особое значение, не стоит забывать, что в начале 1990-х годов чеченские ваххабиты воевали с федеральными войсками за независимость.

Уже в 2010-х Козак как заместитель председателя правительства России курировал вопросы социально-экономического развития регионов, в том числе новых субъектов страны — республики Крым и города федерального значения Севастополь, вошедших в состав РФ по результатам референдума.

Всё это свидетельствует о том, каким доверием Козак пользуется со стороны президента Владимира Путина.

Меркель хочет дружить с Россией

Германия как ведущая страна Европейского союза должна следовать общеевропейскому курсу. Тем не менее, это не мешает ей параллельно развивать двусторонние отношения с Россией, и такое желание у немецких властей есть. Это подтвердила канцлер страны Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге 13 мая.

Депутаты задали главе правительства вопрос о взломе её электронной почты в 2015 году, в котором Генеральная прокуратура страны подозревает двух российских хакеров, на арест одного из них — Дмитрия Бадина, предположительно, члена группировки Fancy Bear — уже выдала ордер, как сообщает газета Sueddeutsche Zeitung.

«Могу сказать очень честно: меня это нервирует. С одной стороны, стремишься ежедневно улучшить отношения с Россией, но с другой стороны, когда видишь такие жёсткие свидетельства поведения российских сил, то образуется напряжённое поле, в котором мы работаем. Всё равно я буду и дальше стараться улучшать отношения с Россией, потому что считаю, что на продолжение этих дипломатических усилий есть веские причины. Но это не облегчает ситуацию», — ответила Меркель.

Истории о взломах русскими хакерами правительственных серверов различных стран стали уже притчей во языцех, только никаких доказательств их причастности к приписываемым преступлениям не приводят. Александр Рар: Цель Меркель — уйти от режима санкций в отношении России © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Как бы ни нервировали Меркель негативные новости о России, сотрудничество между странами продолжается даже в условиях всемирного карантина по коронавирусу. Знаковым событием стал выход на новый уровень строительства газопровода «Северный поток-2». Как сообщило информационное агентство Bloomberg, в скором времени оно выйдет на финальную стадию.

Судя по снимкам на сайте Planet Labs inc., в порту Мукра — логистическом центре строительства «Северного потока — 2» — секции трубопровода, находившиеся в хранилище неподалёку от гавани, переместили на пристань с краном для погрузки. Кроме того, в пяти километрах от порта бросил якорь плавучий трубоукладчик «Академик Черский», который неоднократно менял курс движения и долго не мог добраться до места назначения.

А ведь ещё недавно злопыхатели радовались, что проект накрылся медным тазом, но нет, хотя проблемы возникали более чем серьёзные. В предыдущие годы президент США Дональд Трамп, как сообщали СМИ, прямым текстом предлагал Меркель отказаться от газопровода в обмен на экономические поощрения от Вашингтона, но канцлер непреклонна и напомнила о коммерческой выгоде проекта.

В 2019 году показалось, что вот-вот строительство завершится и первые кубометры газа уже пойдут по трубам. Прежде всего это было связано с тем, что Дания наконец выдала разрешение на прокладку газопровода через свои территориальные воды. Из пяти стран, через территории которых пролегают трубы, она дольше всех тянула с этим вопросом, поскольку просчитывала возможные риски для экологии и судоходства.

Компания Nord Stream 2 даже была готова продолжить строительство «Северного потока-2», минуя Данию. Всё шло по плану, проект должны были завершить к концу 2019 года, но в декабре появилась другая проблема: Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который предусматривал введение санкций против компаний, задействованных в строительстве «Северного потока-2», и швейцарская Allseas, не дожидаясь вступления ограничительных мер в силу, отозвала свои трубоукладчики Pioneering Spirit и Soliter до полного прояснения юридического аспекта ситуации. Российская сторона объявила, что газопровод, который готов уже на 94%, будет достроен собственными силами, хотя это и займёт больше времени.

Тогда Федеральное ведомство по геодезии и картографии Германии продлило разрешение на строительство «Северного потока-2», действовавшее до конца 2019-го, до марта 2020 года.

Продолжается и политический диалог между Москвой и Берлином. В телефонных беседах президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель, которые с октября прошлого года проводятся как минимум раз в месяц, обсуждают пути урегулирования вооружённых конфликтов в Донбассе, Сирии и Ливии, а также актуальные вопросы международной повестки. Например, в апреле речь шла о ценах на нефтяном рынке.

Таким образом, обе страны стремятся к укреплению двусторонних отношений, изрядно подпорченных глобальными геополитическими событиями последних лет. Визит Козака в Берлин, несмотря на ограничение авиасообщения в условиях карантина и действующие против него персональные санкции, демонстрирует серьёзный настрой и, как любят говорить, наличие политической воли на совместный вклад в урегулирование украинского конфликта. А это впоследствии позволит решить и другие проблемы, в том числе, возможно, вопрос антироссийских санкций.