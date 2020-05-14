В среду, 13 мая, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил запрет в рамках санкций против российских социальных сетей и интернет-ресурсов Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники» и других. Также СНБО передал решение на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому

«Члены Совета национальной безопасности и обороны рассмотрели в установленном порядке предложения субъектов внесения, определенных статьей 5 Закона Украины «О санкциях», по применению ограничительных мероприятий (санкций). По результатам рассмотрения большинством членов СНБО Украины решение о применении, отмене и внесении изменений в ограничительные мероприятия (санкций) принято», — говорится в сообщении в Facebook-аккаунте ведомства.

Срок введённых ранее санкций против российских соцсетей и интернет-ресурсов истекал 15 мая этого года. Накануне нардеп из фракции «Голос» Роман Лозинский, выступая на внеочередном заседании Верховной Рады, призвал депутатов продлить санкции в отношении российских сервисов, «в частности, таких одиозных соцсетей, как «ВКонтакте», «Одноклассники» и других около полутора тысяч юридических и физических лиц, которые являются оружием оккупанта».

Слово за Зеленским. СНБО продлил запрет на российские соцсети на Украине © РИА Новости, Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк

Лозинский также подчеркнул, что «эти санкции блокируют не только соцсети, блокируют «Мэйл.ру», который является оружием, собирающим данные про украинцев», и пр. В общем, по мнению политика, российские ресурсы «промывают мозги» и «формируют зомби-апокалипсис у украинцев».

Депутаты Рады к этому призыву прислушались и рекомендовали СНБО продлить санкции против российских соцсетей и сервисов. За соответствующее постановление было подано 248 голосов.

Удивляться подобным решениям не приходится, считает политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. По его мнению, смена Порошенко на Зеленского ничего принципиально на Украине не изменила.

«На самом деле тут вопрос, в чём принципиальная разница относительно политики, касающейся Российской Федерации, относительно урегулирования конфликта на Донбассе, или утверждения прав и свобод граждан Украины, которые хотят общаться на удобной для них площадке. Никакой же разницы по сути нет. Фамилии поменялись, а политика — нет, — сказал политолог. — Так что это решение (о продлении санкций в отношении российских соцсетей. — Ред.) закономерное, вполне логичное, и оно точно не может вызывать каких-либо удивлений. Потому что, как мы знаем, год недавно прошёл с момента выборов нынешнего президента (Украины. — Ред.). Если бы политика принципиально изменилась, тогда бы мы могли удивляться этому решению. Но мы наблюдаем преемственную политику, и вполне логично, что это решение имеет место. Ничего удивительного в этом нет».

Андрей Гожый: Как конкретно на Украине при Зеленском хотят отменить свободу слова © Facebook, Андрей Гожый - адвокат

«Оно в очередной раз подтверждает и демонстрирует, что на Украине идёт целенаправленная политика ограничения и противостояния со всем русским», — сказал Денисов.

По его словам, в этом отношении для Киева нет разницы, какую именно информацию могут украинские граждане почерпнуть из российских соцсетей.

«Тем более мы же видим, что представители правых политических сил и организаций на Украине даже российских оппозиционеров воспринимают, мягко выражаясь, не как своих потенциальных партнёров, возможных союзников, а воспринимают их, скажем так, в очень черно-белых тонах, категорически не принимая», — отметил эксперт, добавив, что в целом «мы видим проявление целенаправленной стратегической политики, которая направлена на отрыв Украины от России и на запрет всего русского».

Суть дела заключается в том, что нынешняя украинская власть боится свободного неформального общения граждан Украины и России, ведь граждане могут понять, что делить им, собственно, нечего.

Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру украинский адвокат и правозащитник Андрей Гожый.

По его словам, «эта случайная Верховная Рада вообще не старается разбираться в сути вопроса, а голосует за всё подряд, за что ей сказано голосовать».

«А поскольку силовой блок во главе с (министром внутренних дел Украины. — Ред.) Арсеном Аваковым и руководство страны — суть одно и то же, то вспомним, в чём их задача. Их задача — «разделяй и властвуй».

То есть они живут и зарабатывают противостоянием украинского и российского народов. А в век информационных технологий какой самый удобный путь для людей пообщаться? Это социальные сети», — отметил Гожый.

Коронавирус выдавил российскую оппозицию в социальные сети, считает политолог Серенко © предоставлено Андреем Серенко

«Так (при свободном общении. — Ред.) можно украинцам увидеть, что в Российской Федерации сидят не тёмные орки, которые только и думают о том, как пить кровь украинских младенцев, как съесть украинское сало и как перекрыть Украине газ. А увидеть и понять, что там нормальные люди, такие же Вани, только из Рязани. Люди могут увидеть, что у нас очень много общего на самом-то деле.

Что у меня, Андрея из Украины, намного больше общего с Ваней из Рязани, чем, например, с сыном Порошенко. И почему мы должны идти убивать друг друга, а в это время сын Порошенко будет скакать в Лондоне (…)?» — отметил Гожый.

И продолжил: «Поэтому задача наших крупных буржуа состоит в том, чтобы не дать возможности обычным людям свободно общаться», поскольку это может разбить созданный стараниями пропаганды образ врага. Тогда люди не будут задавать лишних вопросов.

«Поэтому власть считает, что сети надо максимально блокировать, для того чтобы обрубить источник альтернативной информации именно от людей», — заявил правозащитник.

По его словам, задачу эту Киев частично решил, поскольку методами обхода запретов в интернете умеют пользоваться далеко не все, и не все станут тратить время на поиски таких решений. В то же время, продолжил правозащитник, шаг Киева хотя и понятный, но глупый — «запретный плод сладок», и кого-то это, напротив, может привлечь.

Что касается самого решения СНБО о продлении запрета российских соцсетей, то это лишь показывает, что при Зеленском продолжается политика Порошенко.