По состоянию на 21:00 13 мая в мире зафиксировано более 4 млн 396,4 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 295,4 тыс. человек скончались, свыше одного миллиона 639 тыс. заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных. Ряд экспертов полагает, что сейчас КНР попросту перестала тестировать своих граждан на заболевание.

На десятом месте — Иран с немногим более 112,7 тыс. заболевших. На девятом — Турция (143,1 тыс.).

Следом идут Германия (173,6 тыс.), Франция (178,2 тыс.), Бразилия (180 тыс.), Италия (222,1 тыс.), Великобритания (229,7 тыс.), Россия (242,4 тыс) и Испания (271 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено более 1 млн 417 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 83,9 тыс. человек, смертность 5,93%. Однако самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, во Франции — 15,15%, или более 26,9 тыс. человек.

В Италии — 31,1 тыс. умерших (14,01%), в Испании — 27,1 тыс. (10%), в Великобритании — 33,1 тыс. (14,45%).

Россия

В России по состоянию на 13 мая зафиксировано 242 430 случаев заболевания, 2219 заразившихся умерло, 48 119 человек выздоровело. Смертность составляет 0,92%, что более чем в 15 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 13 мая Дмитрий Песков.

Последний рассказал в интервью газете «Коммерсант», как у него протекает коронавирусная инфекция. Песков, по его словам, с 1 мая находился дома, поскольку у одного из его коллег, с которым он общался, диагностировали COVID-19.

Песков сообщил, что поначалу у него не было никаких симптомов, но позднее температура стала расти — от 37,4 днем до 37,8 ночью. Это сопровождалось ломотой в теле.

Песков и его супруга Татьяна Навка надеялись пересидеть болезнь дома, но их самочувствие стало ухудшаться и они решили обратиться в больницу.

«В этом и опасность — погодить. И когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору, с температурой, с ломкой, то поехали в больницу. И хорошо, что поехали, потому что сделали КТ… В общем, поймали вовремя», — сказал он.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что главное при заболевании — это не пропустить момент его развития.

«Как минимум надо удостовериться, что нет угрозы для легких. Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя», — отметил он.

У самого пресс-секретаря, по его словам, также диагностировали пневмонию.

«Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует», — отметил он.

Песков заверил, что не контактировал с президентом более месяца.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 13 мая зафиксировано 16 425 случаев заболевания, 439 заразившихся умерли (смертность 2.68%), 3 716 выздоровели. При этом на Украине проведено всего 192 247 тестов на COVID-19, что в 31 раз меньше, чем в России.

При этом украинский Центр общественного здоровья отказался верифицировать тест-системы на коронавирус, выпущенные украинской компанией Укргентех.

Коронавирус и классики литературы. Децентрализация украинских альфа-самцов и «Мертвые души» © РИА Новости, Давид Шоломович | Перейти в фотобанк Бижан Шаропов, тесты на проверку отправят во Всемирную организацию здравоохранения.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко вскоре заверил, чтто тест-системы Укргентеха внепланово проверяет Государственная лекарственная служба.

«Сейчас в лабораториях Украины есть тест-системы украинских, корейских, китайских и чешских производителей. Стоит отметить, что тесты различных производителей имеют свои особенности при проведении исследования. Все они проходят процедуру верификации», — заявил Ляшко.

Также он пояснил, что при проведении внеплановой проверки Гослекслужбой будут проведены дополнительные подтверждения в независимой аккредитованной лаборатории.

«Производитель взял на себя ответственность за безопасность и эффективность продукции, достоверность результатов, полученных при их использовании. И несет за это полную ответственность, в том числе, уголовную», — добавил Ляшко.

Тем временем коронавирусную инфекцию на Украине внесли в список профессиональных заболеваний. Соответствующее решение было одобрено Кабинетом министров во время заседания 13 мая.

Постановление подразумевает, что на основе заражения COVID-19 можно рассматривать не только ситуацию с установлением диагноза, но также влияние на рабочую деятельность людей.

В связи с внесением коронавируса в список профессиональных заболеваний работодатели также будут обязаны заниматься решением вопросов реабилитации и возмещения ущерба, нанесенного здоровью сотрудника во время выполнения трудовых обязательств.

Кроме того, Министерству здравоохранения было направлено поручение, согласно которому необходимо определить перечень должностей, связанных с борьбой и ликвидацией COVID-19.

В мире

Врачи по всему миру уже давно находятся в группе риска из-за коронавируса. Но теперь к высокой вероятности заразиться COVID-19 добавилась новая опасность.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за апрель почти четыре десятка случаев нападений на медработников из-за пандемии COVID-19.

Об этом рассказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан 13 мая.

«Как может показаться кому-то, именно медработники, которые занимаются вопросами COVID-19, являются источниками опасности и угрозы. Мы зарегистрировали в апреле свыше 35 случаев достаточно серьезных нападений на людей или групп людей в 11 странах», — сказал Райан.

Коронавирус в Европе: «День освобождения от карантина», конфликт Германии с Еврокомиссией, COVID-19 — женского рода © REUTERS, /David W Cerny/File Photo

Тем временем уже девятый самолет ВКС РФ с военными и спецтехникой, помогавшими в борьбе с COVID-19 в Италии, прибыл на аэродром «Чкаловский» в Подмосковье, сообщило Минобороны РФ.

«На аэродром "Чкаловский" (Московская область) прибыл девятый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики», — говорится в сообщении.

Ну а в американском Сент-Луисе супруги заразились коронавирусом и умерли в один день.

Как сообщается, Билл и Патрисия Олвиг прожили в браке 61 год.

После «бриллиантовой» свадьбы, как называют 60-ю годовщину супружеской жизни, они жили в доме престарелых, где и подхватили заразу.

У супругов одновременно начался кашель и поднялась температура, им стало плохо и их госпитализировали в больницу, где подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких, так как выяснилось, что они больны COVID-19.

Члены семьи сначала вызвали им священника, а потом отключили их от аппарата искусственной вентиляции легких. За всем этим по видеосвязи наблюдали более 30 человек — их дети, внуки и правнуки.

Женщина после отключения от аппарата смогла пережить своего супруга на 40 минут.