Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных. Ряд экспертов полагает, что сейчас КНР попросту перестала тестировать своих граждан на заболевание.
На десятом месте — Иран с немногим более 112,7 тыс. заболевших. На девятом — Турция (143,1 тыс.).
Следом идут Германия (173,6 тыс.), Франция (178,2 тыс.), Бразилия (180 тыс.), Италия (222,1 тыс.), Великобритания (229,7 тыс.), Россия (242,4 тыс) и Испания (271 тыс.).
При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено более 1 млн 417 тыс. больных.
США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 83,9 тыс. человек, смертность 5,93%. Однако самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, во Франции — 15,15%, или более 26,9 тыс. человек.
В Италии — 31,1 тыс. умерших (14,01%), в Испании — 27,1 тыс. (10%), в Великобритании — 33,1 тыс. (14,45%).
Россия
В России по состоянию на 13 мая зафиксировано 242 430 случаев заболевания, 2219 заразившихся умерло, 48 119 человек выздоровело. Смертность составляет 0,92%, что более чем в 15 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии.
Коронавирус в России все ближе подбирается к главе государства. Сначала заболел премьер Мишустин, а теперь и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Последний рассказал в интервью газете «Коммерсант», как у него протекает коронавирусная инфекция. Песков, по его словам, с 1 мая находился дома, поскольку у одного из его коллег, с которым он общался, диагностировали COVID-19.
Песков сообщил, что поначалу у него не было никаких симптомов, но позднее температура стала расти — от 37,4 днем до 37,8 ночью. Это сопровождалось ломотой в теле.
Песков и его супруга Татьяна Навка надеялись пересидеть болезнь дома, но их самочувствие стало ухудшаться и они решили обратиться в больницу.
«В этом и опасность — погодить. И когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору, с температурой, с ломкой, то поехали в больницу. И хорошо, что поехали, потому что сделали КТ… В общем, поймали вовремя», — сказал он.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что главное при заболевании — это не пропустить момент его развития.
«Как минимум надо удостовериться, что нет угрозы для легких. Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя», — отметил он.
У самого пресс-секретаря, по его словам, также диагностировали пневмонию.
«Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует», — отметил он.
Песков заверил, что не контактировал с президентом более месяца.
Тем временем на Украине
На Украине по состоянию на 13 мая зафиксировано 16 425 случаев заболевания, 439 заразившихся умерли (смертность 2.68%), 3 716 выздоровели. При этом на Украине проведено всего 192 247 тестов на COVID-19, что в 31 раз меньше, чем в России.
При этом украинский Центр общественного здоровья отказался верифицировать тест-системы на коронавирус, выпущенные украинской компанией Укргентех.
Как заявил биолог компании Бижан Шаропов, тесты на проверку отправят во Всемирную организацию здравоохранения.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко вскоре заверил, чтто тест-системы Укргентеха внепланово проверяет Государственная лекарственная служба.
«Сейчас в лабораториях Украины есть тест-системы украинских, корейских, китайских и чешских производителей. Стоит отметить, что тесты различных производителей имеют свои особенности при проведении исследования. Все они проходят процедуру верификации», — заявил Ляшко.
Также он пояснил, что при проведении внеплановой проверки Гослекслужбой будут проведены дополнительные подтверждения в независимой аккредитованной лаборатории.
«Производитель взял на себя ответственность за безопасность и эффективность продукции, достоверность результатов, полученных при их использовании. И несет за это полную ответственность, в том числе, уголовную», — добавил Ляшко.
Тем временем коронавирусную инфекцию на Украине внесли в список профессиональных заболеваний. Соответствующее решение было одобрено Кабинетом министров во время заседания 13 мая.
Постановление подразумевает, что на основе заражения COVID-19 можно рассматривать не только ситуацию с установлением диагноза, но также влияние на рабочую деятельность людей.
В связи с внесением коронавируса в список профессиональных заболеваний работодатели также будут обязаны заниматься решением вопросов реабилитации и возмещения ущерба, нанесенного здоровью сотрудника во время выполнения трудовых обязательств.
Кроме того, Министерству здравоохранения было направлено поручение, согласно которому необходимо определить перечень должностей, связанных с борьбой и ликвидацией COVID-19.
В мире
Врачи по всему миру уже давно находятся в группе риска из-за коронавируса. Но теперь к высокой вероятности заразиться COVID-19 добавилась новая опасность.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за апрель почти четыре десятка случаев нападений на медработников из-за пандемии COVID-19.
Об этом рассказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан 13 мая.
«Как может показаться кому-то, именно медработники, которые занимаются вопросами COVID-19, являются источниками опасности и угрозы. Мы зарегистрировали в апреле свыше 35 случаев достаточно серьезных нападений на людей или групп людей в 11 странах», — сказал Райан.
Он не уточнил, в каких странах происходили нападения.
Тем временем уже девятый самолет ВКС РФ с военными и спецтехникой, помогавшими в борьбе с COVID-19 в Италии, прибыл на аэродром «Чкаловский» в Подмосковье, сообщило Минобороны РФ.
«На аэродром "Чкаловский" (Московская область) прибыл девятый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики», — говорится в сообщении.
Ну а в американском Сент-Луисе супруги заразились коронавирусом и умерли в один день.
Как сообщается, Билл и Патрисия Олвиг прожили в браке 61 год.
После «бриллиантовой» свадьбы, как называют 60-ю годовщину супружеской жизни, они жили в доме престарелых, где и подхватили заразу.
У супругов одновременно начался кашель и поднялась температура, им стало плохо и их госпитализировали в больницу, где подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких, так как выяснилось, что они больны COVID-19.
Члены семьи сначала вызвали им священника, а потом отключили их от аппарата искусственной вентиляции легких. За всем этим по видеосвязи наблюдали более 30 человек — их дети, внуки и правнуки.
Женщина после отключения от аппарата смогла пережить своего супруга на 40 минут.