Свято место пусто не бывает, особенно если это место полномочного представителя центральной власти в области или в районе. Особенно в преддверии местных выборов, которые обещают быть этой осенью, но обещать, как известно, не значит жениться. Для женитьбы еще кое-что надо иметь

Прежде чем сказать, что именно, надо поразиться практикой назначения лично президентом Украины глав районных администраций. Ведь личное назначение подразумевает личное знакомство или хотя бы основательное изучение имярека: где родился, где крестился, на ком женился? С кем бизнес открывал, с кем закрывал и делил? И так далее. Но, с учетом количества районов в украинских областях (490) и городов республиканского и областного подчинения (176), задача эта в одну каденцию, прямо скажем, оставляет мало времени для других задач и много вопросов для других органов. Регионы против Киева. Выдержит ли Зеленский борьбу с «партией мэров» © president.gov.ua

Сейчас, правда, Крым и Донбасс несколько облегчили государев головняк по этому поводу — сами стали с усами — но в целом проблема продолжает оставаться нешуточной. А если принять за аксиому, что многие главы РГА пережили не одного губернатора (главу ОГА), то для партии «слуг народа» предстоящее волеизъявление сродни сеансу одновременной игры с гроссмейстерами по стоклеточным шашкам. Сколько, спрашивается, реально шашек в районах? Ведь важно не кто выигрывает выборы, а кто считает голоса.

Переписи как не было, так и нет. Последние данные — 2001 года. А избирательный ценз в Украине 18 лет. Получается, что уже целое поколение неучтенное выросло. Ему только дай в онлайне голоснуть, сразу нежданчик в протоколах ЦИКа получишь. И от старого электората отворачиваться нельзя, потому что избиркомы в ответе за тех, кого приручили, как на работу, ходить к избирательным урнам. Вот и попробуй тут сложить одно с другим…

Если по-старому считать — избирателя за 40 миллионов. Если по-новому — дай Бог до 30 доскрести. Хорошо, хоть заробитчане с запада подтянулись на родину в связи с коронавирусом. А те, которые восточнее госграниц Украины длинный рубль поехали мерять, — этих условных «мертвых душ» кто себе в актив писать должен? Ответ прост: кто в доме хозяин — тот и запишет. Кто более ловкий, умелый, хитрый, договороспособный. Самый сильный, наконец. Чем дальше от столицы, тем более это имеет значение. Под самым сильным в данном случае не участковый полицейский имеется в виду. А тот самый альфа-самец, который уцелел в кулачных боях юности и договорился во время рейдерских атак зрелости. А еще нашел фарватер в мутной воде постмайданных переделов. Например, как мэр города Черкассы. У которого то, что надо, имеется, причем с высоким содержанием железа — даже больше, чем в яблоках. Вариант «хитросделанных» не прошёл. Зеленский перед выбором: как выбирать © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Таких, как он, на все областные центры и районы, конечно, не хватит. Кое-кто будет довольствоваться типажами анемичными, работающими в интересах серых кардиналов и так называемых «смотрящих». Не забывающих, конечно, о своей личной выгоде. Классифицировать эту мелочь пузатую раньше было легко и просто при помощи вечно живого произведения Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». У него это и бездеятельный мечтатель Манилов, и Настасья Петровна Коробочка («…одна из тех матушек, которые плачутся на неурожаи, убытки и держат голову несколько набок, а между тем набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешочки, размещенные по ящикам комодов…»), и Ноздрев («…в тридцать пять лет был таков же совершенно, каким был в осьмнадцать и двадцать: охотник погулять…»), и Собакевич («…мне не нужно знать, какие у вас отношения; я в дела фамильные не мешаюсь, это ваше дело. Вам понадобились души, я и продаю вам…»), и параноидальный скряга Плюшкин и пр. Власть слаба, а король — голый. Эксперты о конфликте Зеленского с непокорными мэрами © пресс-служба президента Украины

Однако в последнее время появилось в украинском политикуме много новых паразитирующих типов — реформаторов, грантоедов и тому подобных симулякров, не имеющих аналогов в первом томе великого русского писателя украинского происхождения. Поэтому стоит сделать вид, что Гоголь не сжег ранним утром 12 февраля 1852 года второй том, которым был недоволен. А стоит сделать вид, что, кроме четырёх глав второго тома (в неполном виде), которые были обнаружены в бумагах писателя, есть еще кое-что, обладающее поразительным даром предвидения. Тем более, что еще летом 2009 года украинский телеканал «Интер» сообщал, что в США найдены 163 рукописные страницы второго тома «Мёртвых душ».

Ах, как славно, что предсказуемый в своей политической (и не только) алчности Петр Алексеевич Порошенко сменился непредсказуемым в своем государственном дилетантизме Владимиром Алексеевичем Зеленским! Сколько нового, интересного материала предстоит заключить в обложки классической литературы! Сколько интересных встреч как бы предстоит господину Чичикову в путешествии по южнорусским губерниям — и с децентрализованными альфа-самцами, и с их «мертвыми душами»! Только успевай записывать…

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