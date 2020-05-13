По состоянию на 16:00 13 мая в мире зафиксировано 4,2 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 292,3 тыс. человек скончались, более 1,5 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Первое место по заболеваемости в мире по-прежнему занимают США: 1,3 млн случаев заражения, 82,3 тыс. погибших, 230,2 тыс. выздоровевших.

На втором месте Россия — здесь официально зарегистрировано 242,2 тыс. зараженных. Болезнь забрала жизни 2,2 тыс. человек, свыше 48 тыс. выздоровели.

Третью позицию занимает Испания, где зафиксировано более 228 тыс. случаев заражения COVID-19. От заболевания скончались 26,9 тыс. человек, 138,9 тыс. выздоровели.

Сложной остается ситуация в Великобритании (227,7 тыс.), Италии (221,2 тыс.) и Франции (178,3 тыс.)

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине зарегистрировано 16 425 случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 439 человек, 3716 выздоровели. За последние сутки коронавирус диагностировали у 402 человек.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что второй этап снятия карантина в стране может начаться уже 22 мая, если ситуация с заболеваемостью будет двигаться по позитивному сценарию. По его словам, в настоящее время Украина находится на плато по заболеваемости COVID-19. Во время второго этапа снятия карантина планируется открыть школы, спортзалы и отели.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 13 мая

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабмину с требованием возобновить работу метро с 25 мая.

«Сегодня, когда все больше людей возвращаются к работе, в городе происходит коллапс. И мы будем настаивать на возобновлении работы метро. Идея спецпропусков для проезда в метрополитене — она ​​абсолютно утопическая. Мы создадим страшные толпы и будет еще хуже. Поэтому метрополитен должен открыться для работы в обычном режиме», — сказал мэр столицы.

При этом в Госпотребслужбе отметили, что метрополитен будет запущен только в «самый последний момент» ослабления карантина, то есть не раньше 1 июня. По новым правилам пассажиры смогут находиться в поездах только в масках, а в вагоны будут пускать такое количество людей, которое позволит держать дистанцию.

На Украине в связи с распространением коронавируса вырос уровень безработицы — свои рабочие места за последние два месяц потеряли 197 тыс. человек. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в будущем ожидается рост безработицы до 9,4%.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России зафиксированы 242 271 случай заражения коронавирусом. Заболевание отняло жизни 2212 человек, 48 003 пациентам удалось выздороветь.

Из-за пандемии коронавируса Минпросвещения скорректирует сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году. Уточняется, что с 8 июня его перенесут на более поздний период, какой именно — не уточняется. Школьникам, которые не планируют поступать в вузы сдавать ЕГЭ не придется — отметки выставят по итогам года.

В Минздраве рассказали, что заразившийся коронавирусом премьер-министр РФ Михаил Мишустин идет на поправку.

«Надеемся, что на следующей неделе он будет на рабочем месте», — сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Министерство финансов РФ предложило бесплатно распределить между российскими регионами 21 млн литров конфискованного нелегального алкоголя для производства антисептиков. Средства предоставят на безвозмездной основе тем регионам, которые смогут подтвердить их непосредственное применение именно в целях дезинфекции.

Но пока что спирт больше губит россиян, чем защищает. По данным Минздрава, всё больше жителей страны, находящихся в режиме самоизоляции, умирают от проблем со здоровьем, связанных с употреблением алкоголя. В ведомстве считают, что ограничение продажи спиртных напитков позволит сократить смертность и отойти от культуры алкозависимости.

Ситуация в мире

Власти Армении продлят режим ЧП из-за коронавируса. Об этом жителям страны рассказал премьер-министр Никол Пашинян. Глава правительства отметил, что режим ЧП будет продлен, однако возвращать экономические и прочие ограничения власти не планируют.

Литва возобновила авиасообщение с Германией — из Франкфурта в Вильнюс в ближайшее время должны прилететь около 160 пассажиров. МИД Литвы сообщил, что, несмотря на поступившие запросы, авиасообщение с другими странами пока восстановлено не будет.

Коронавирус в Европе: «День освобождения от карантина», конфликт Германии с Еврокомиссией, COVID-19 — женского рода © REUTERS, /David W Cerny/File Photo Польша, в свою очередь, не спешит ослаблять карантинные меры, поэтому продлила срок закрытия границ до 12 июня. Пересечь границу можно будет только в специально отведенных местах. Также останутся проверки в морских портах и аэропортах. Въезжать в Польшу пока что могут только польские граждане, а также иностранцы, являющиеся супругами польских граждан или находящиеся под их постоянной опекой. Кроме того, пересекать границу могут иностранцы, имеющие вид на жительство в Польше, и дипломаты.

В Таиланде впервые с начала пандемии не зафиксировано ни одного случая заражения и ни одной смерти от коронавируса. Несмотря на положительную динамику, власти призывают местных жителей не отказываться от мер предосторожности: мыть руки, носить маски и соблюдать дистанцию.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи посчитал заниженным число жертв коронавируса в стране. По его словам, некоторые зараженные могли умереть дома, но не быть учтены как жертвы COVID-19, поскольку не были госпитализированы.