Демарш посла Украины в Турции Андрея Сибиги, который пригрозил Аланье бойкотом со стороны украинских туристов за исполнение песни «Катюша», может осложнить отношения между двумя странами

Посол Украины Андрей Сибига в Турции может вызвать очередной дипломатический скандал.

«Хочется думать, что наших турецких друзей в Алании обманули. Поддержка мэрией Алании рашистской провокационной акции является пренебрежением чувств миллионов украинцев. Неужели украинский турист больше нежелателен в Алании?» — написал он 11 мая у себя в Twitter.

Хочеться думати, що наших турецьких друзів в Аланіі ввели в оману. Підтримка мерією Аланії рашистської провокаційної акції є зневагою почуттів мільйонів українців.

Невже 🇺🇦український турист більше не бажаний в чудовій Аланіі? pic.twitter.com/dfxGXtfiWH — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 11, 2020

​Так Сибига отреагировал на то, что по Аланье, что в провинции Анталья, на День Победы проехал автобус со сценической площадкой, на которой люди пели советские военные песни, среди которых была и столь любимая бойцами Красной Армии «Катюша».

На следующий день Сибига продолжил свой демарш.

«Отдельный вопрос, почему участники фарисейской акции нарушают правила соблюдения карантина, подвергая окружающих опасности», — отметил Сибига.

Окреме питання, чому учасники фарисейської акції порушують правила дотримання карантину, наражаючи оточуючих на небезпеку #COVID19 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 11, 2020

​Его поведение может не лучшим образом сказаться на украино-турецких отношениях. Тем более, турки наблюдают за происходящим на Украине и могут задать Сибиге ряд неприятных для него вопросов.

Головокружение от успехов

В декабре 2019 году Сибига стал послом года в Турции по версии Buhara Medya Grup.

«Это большая честь и удовольствие для меня получить сегодня эту награду. Это символ признания важного значения действительно стратегических отношений между Украиной и Турцией, это признание совместных украинско-турецких усилий в развитии и укреплении двусторонних отношений между нашими странами», — заявил Сибига. Юсин: Из-за слов Эрдогана о роли Турции в мире после пандемии напряглись все © Владимир Трефилов

Почётную награду Сибига получил за активное представление Украины и украинской культуры в Турции, а также за личный вклад в развитие украинско-турецких отношений.

При этом нужно понимать, что Buhara Media — это рекламное агентство.

Но награда, судя по всему, вскружила Сибиге голову. И вот он уже начал грозить Аланье отсутствием интереса со стороны украинских туристов.

Возможно, на его поведение повлиял и уровень украинско-турецкого сотрудничества. Сейчас Украина — один из покупателей турецкой военной техники, в частности беспилотников Βayraktar TB2. Контракт на их покупку был подписан в январе 2019 года. Речь шла о приобретении Украиной шести ударно-разведывательных беспилотников, трёх мобильных наземных станций управления, шести канадских оптико-электронных систем Wescam, средств контроля, обслуживания и ремонта, а также запчастей. Общая стоимость всего пакета составила около $70 млн. При этом ракеты для ударных беспилотников Украине пришлось покупать отдельно.

Турки поставили дроны довольно быстро. Первая партия поступила в феврале 2019 года, вторая — в октябре. Помимо этого, в Турции прошли подготовку более полусотни украинских военных.

Кроме того, у Турции существовали противоречия с Россией по поводу урегулирования ситуации в Сирии. Они обострились в феврале текущего года. Правда, позже страны договорились о совместном патрулировании в Идлибе.

Очевидно, сотрудничество в оборонной сфере между Украиной и Турцией, а также турецко-российские противоречия дали основание украинскому послу полагать, что Украина чуть ли не заняла место России в структуре международных связей Турции.

Но тут Сибига просчитался.

Туризм и не только

Чтобы пугать Турцию отсутствием украинских туристов, Сибига выбрал далеко не лучший момент. Хотя страны начинают поэтапно снимать карантинные ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, до открытия границ далеко. Более того, конкретно Украина не стремится отпускать своих граждан за границу. Мировой туризм: эксперт рассказала, возможна ли реанимация — видео ©

«Украинская власть проинформировала нас, что только граждане Украины с постоянным местом жительства в других государствах смогут покинуть территорию Украины», — сообщило посольство Великобритании на Украине 7 мая.

При этом граждане Украины, имеющие основания для выезда за рубеж, должны минимум за 72 часа до пересечения границы обратиться в МИД Украины для получения разрешения на выезд.

«МИД Украины может разрешать выезд украинским гражданам, имеющим вид на жительство в Великобритании», — позже уточнили в посольстве Великобритании.

Как с такой процедурой украинские туристы устремятся на курорты Антальи — не совсем понятно.

Примечательно также, что доля украинских туристов в турецкой «курортной кассе» не такая уж и значительная. Достаточно сказать, что по данным министерства культуры и туризма Турции за январь-октябрь 2019 года российские туристы заняли первое место по числу иностранных путешественников в Турцию. За этот период страну посетили 6,7 млн россиян. Общая доля российского рынка во въездном турпотоке Турции составила 16,4%. Следом за Россией шла Германия с 4,65 млн посетивших Турцию, затем — Великобритания с 2,44 млн, Болгария с 2,25 млн и Иран с 1.83 млн туристов.

Что касается Украины, то по итогам всего 2019 года (а не десяти месяцев) министерство культуры и туризма Турции оценивало количество украинских туристов в стране в 1,5 млн. Т.е. почти в четыре с половиной раза меньше, чем количество россиян, посетивших Турцию с января по октябрь.

Город-герой Одесса: сотни одесситов вышли на акцию «Бессмертный полк» © Скриншот из видео Украина.ру

То, что турки наблюдали в этом году на Украине, свидетельствовало: День Победы для многих украинских граждан — большой и значимый праздник. В той же Одессе памятник Неизвестному матросу буквально утопал в цветах. Звучали песни военных лет. А потому акция в Анталье — это не только поздравление россиян, но и украинцев.

При этом наверняка в Турции понимают, что значительная часть украинского общества устала от националистической пропаганды. И она предпочитает турецкие курорты украинским в том числе потому, что в турецких отелях из каждого утюга не будет нестись пропаганда взглядов, подобных взглядам посла Сибиги.

Последнему хотелось бы напомнить о том, как должен вести себя дипломат, а также пожелать повнимательнее изучить историю Турции. Вряд ли одно из сильнейших в военном плане государств-членов НАТО будет долго терпеть окрики от представителя такой страны, как Украина.