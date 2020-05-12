Покуда весь мир разгребает последствия всеобщего карантина и пытается понять, что это было, между союзниками по НАТО в Европе (конкретно – между Германией и США) возникло лёгкое недопонимание. К каким-то серьёзным последствиям оно может привести разве что в теории, но симптоматично само по себе его возникновение

Собственно, сигналом того, что недопонимание достигло степени болезненной, стало появление 11 мая в «Frankfurter Allgemeine Zeitung» статьи целого генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Содержание статьи кратко:

— ужасная Россия угрожает своим ядерным оружием всему «цивилизованному миру» (ТМ);

— клуб выращивания петуний и вышивания крестиком НАТО использует ядерное оружие только в мирных, политических целях;

— все члены НАТО очень ценят участие Германии в ядерных программах НАТО.

Депутат Бундестага призвал навсегда убрать американское ядерное оружие из Германии © РИА Новости, Виталий Савельев | Перейти в фотобанк

Чего ж Столтенберг так разнервничался?

В апреле появилась информация, что ещё осенью прошлого года Пентагон якобы обновил свой арсенал ядерного оружия в Германии. После реализации Договора о ракетах средней и малой дальности их там осталось всего ничего. В Германии, на базе люфтваффе в Бюхеле, хранится полтора или два десятка авиабомб типа В61. Их носителями могут быть немецкие истребители-бомбардировщики «Tornado». Вообще это противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия, но, в частности, нет, поскольку ядерное оружие было размещено на базе ещё до подписания договора.

При этом Германия является участницей соглашений в рамках НАТО относительно использования ядерного оружия — это гарантирует Берлину право голоса при планировании или, не дай Бог, проведении операций НАТО с применением ядерного оружия. Правда, представитель Федерации американских ученых Ханс Кристенсен, по сообщению DW, ни разу не слышал о том, чтобы представители Пентагона при разработке своей стратегии прислушивались к мнению Берлина.

Бомбы В61 были приняты на вооружение в 1968 году, но постоянно совершенствуются. Последняя, 12-я, модификация прошла испытания в 2015 году. Это уже не свободно падающая, а управляемая, самонаводящаяся бомба. Собственно, в текущем году планировалось заменить несколько старых бомб именно на эту, последнюю, модификацию, но из-за проблем логистического характера их производство было перенесено на 2021 год. Так что если в Бюхене бомбы меняли, то на предыдущие модификации, разработанные в 1980-х годах.

Перевооружение было плановым. Во всяком случае о нём уже давно было известно, его даже переносили, просто так получилось (случайно или умышленно), что, как отметил председатель экспертного совета комитета по обороне Госдумы РФ, генерал-лейтенант Александр Бурутин, «подобное решение администрация США принимает накануне завершения срока действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)».

К удивлению США, эти планы не вызвали понимания не только в России, но и в Германии.

Немцы по-прежнему негативно настроены по отношению к размещённому на территории Германии американскому ядерному оружию. Например, 1 августа прошлого года были опубликованы результаты опроса, проведённого институтом исследований общественного мнения «Kantar» по заказу «Greenpeace». В соответствии с этими данными 86% немцев поддерживают запрет размещения на территории Германии американского ядерного оружия. Тогда это исследование было связано с выходом США из Договора по РМСД и возникшими в этой связи слухами о намерении США вернуть в Европу свои ракеты.

«Жесточайшая ошибка» Лукашенко. Почему Бацька жалеет, что дешево отдал ядерное оружие © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Ещё в 2009 году, при формировании коалиционного правительства, в договоре парламентский фракций было закреплено намерение вывести американское ядерное оружие. А в марте 2010 года такой шаг одобрили большинство депутатов Бундестага, в том числе и от оппозиционных партий.

В том же году на сессии Европейского парламента было поддержано обязательство президента США Барака Обамы сделать мир свободным от ядерного оружия. Европарламентарии поддержали призыв группы социалистов и демократов о том, чтобы ЕC выступил против «стратегического анахронизма размещения тактического ядерного оружия в Европе».

Из-за роста напряжённости в последующие годы настроения немецких политиков несколько поменялись. Особенно негативно подействовали на сторонников вывода ядерного оружия события в Крыму в 2014 году и размещение ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. В США именно их считают нарушителями договора по РСМД, хотя их дальность — до 500 км (кстати, достаточно для нанесения удара по Берлину), в то время как договор предполагал отказ от ракет с дальностью от 500 км.

Тем не менее, общественное мнение больше озабочено американскими бомбами, чем российскими ракетами. Соответственно и политики не отказываются от соответствующей риторики. Например, в ноябре прошлого года председатель фракции Левой партии в Бундестаге Дитмар Барч завил о том, что США должны полностью вывести своё ядерное оружие с территории Германии. С такими же заявлениям выступал и глава фракции СДПГ Рольф Мютцени.

«Взаимовыручка НАТО». Испания получила крохи от альянса и отозвала запрос о помощи © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Вольфганг Ишингер считает, что все решения Германии в данной сфере носят стратегический характер: заявив о выводе ядерных вооружений США, Берлин может поставить под вопрос единство НАТО, эффективность политики сдерживания и свою приверженность многополярному миру.

Тем не менее, можно констатировать напряжённость между странами НАТО относительно американского ядерного оружия в регионе.

Между тем, США уступить никак не могут. Совместное использование ядерного оружия очень прочно привязывает партнёров по НАТО (прежде всего Германию) к США. Не говоря о том, что США хотелось бы получить встречные уступки не от Германии, а от России.

Вывезти же свои ядерные бомбы в Румынию, Польшу или, например, Украину, скорее всего просто нереально, хотя, безусловно, встретит бурную радость среди местных элит.

Во-первых, для размещения бомб необходимы специальные хранилища с системой хранения и безопасности WS3, а их в этих странах нет, и строительство не ведётся.

Во-вторых, кроме оружия нужны ещё носители (самолёты, адаптированные к американским ядерным боеприпасам есть только у Польши). А их тоже нужно где-то базировать.

Шушкевич описал, что было бы, если бы Украине оставили ядерное оружие © РИА Новости, Юрий Абрамочкин | Перейти в фотобанк Трампу это сейчас совершенно не нужно.

Ну и главное: даже по стратегическим вопросам в товарищах по НАТО согласья нет. Да, европейские партнёры привыкли к тому, что ответственность (и финансовую, и организационную) за их безопасность берёт на себя США. Но если США постарается на них часть этой ответственности переложить (а стратегия Трампа именно в этом состоит), то интерес к НАТО в Европе ещё более упадёт.