Президент США Дональд Трамп намерен использовать против бывшего вице-президента страны Джо Байдена информацию о сговоре спецслужб. О нём, как сообщается, знал и Байден, и бывший президент Барак Обама, а объектом сговора был бывший советник республиканца по национальной безопасности Майкл Флинн

С конца апреля исследования общественного мнения показывают небольшое преимущество бывшего вице-президента США Джо Байдена над хозяином Белого дома Дональдом Трампом в среднем на 6-8%. Как написала пару дней назад газета The Washington Post, ссылаясь на собственные источники в администрации, это подтверждают и опросы, проводимые предвыборного штабом республиканцев, а сам Трамп переживает, что его шансы на переизбрание становятся всё меньше из-за потери популярности на фоне эпидемии коронавируса.

Официально и президент, и руководитель его избирательной кампании Брэд Парксейл всё отрицают, однако проблемы есть и это очевидно. В частности Трамп теряет позиции в штатах Флорида, Пенсильвания, Огайо и Северная Каролина, в 2016 году поддержавших его на выборах.

Впрочем, непростые времена наступают и для Байдена. В Штатах разворачивается история, которая может не просто бросить тень на его репутацию, но и грозить уголовным преследованием.

Всё тайное становится явным

29 апреля адвокаты Майкла Флинна, проработавшего 3 недели (20 января — 13 февраля 2017 года) советником президента по национальной безопасности, опубликовал рассекреченные судом материалы расследования якобы имевшихся связей Трампа с Россией. Команда Трампа несет масштабные потери © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Как стало известно из рассекреченных материалов, агенты ФБР хотели любыми методами заставить Флинна оклеветать Трампа. В одной из служебных записок говорится: «Какова наша цель? Правда или признание. Или заставить его солгать, чтобы мы могли добиться уголовного преследования и его увольнения?». Кроме того, глава ФСБ Джеймс Коми и его заместитель Эндрю Маккейб обсуждали вариант обвинить Флинна в нарушении акта Логана — закона, запрещающего гражданам США вести переговоры с иностранными правительствами и их представителями без одобрения американских властей (впрочем, с вступления в силу в 1799 году его ни разу не применяли в качестве основания для обвинения на судебных процессах).

«Если мы заставим его признаться в нарушении закона Логана, следует передать факты в Минюст плюс добиться от них решения», — говорится в другой записке.

В качестве основания для такого обвинения рассматривали общение Флинна с Сергеем Кисляком, возглавлявшим российское посольство в Штатах, в декабре 2016 года. Впоследствии из-за этого скандала чиновнику и пришлось отказаться от должности в Белом доме.

Противники Трампа высказывали различные мнения — от нарушения Флинном закона, запрещающего частным лицам заниматься дипломатией, до «координации» штаба американского президента с российским посольством, однако никаких подтверждений представлено не было. По данным издания Washington Free Beacon, масштабную кампанию по дискредитации Флинна ещё до инаугурации Трампа начал штаб предыдущего президента страны Барака Обамы, чья протеже бывший госсекретарь Хиллари Клинтон проиграла на выборах.

Джеймс Клеппер, возглавлявший Национальную разведку США во времена президентства Обамы, на заседании комитета Палаты представителей по разведке 17 июля 2017 года говорил: «Я не могу сказать, что мы не были озабочены теми доказательствами, которые у нас были, анекдотичными доказательствами, но я не помню прямых доказательств».

Никаких прямых доказательств не видела и Сьюзан Райс, советник Обамы по национальной безопасности, а о «вмешательстве» России она узнала из телевизионных программ.

Не стоит забывать, что на протяжении нескольких месяцев после прихода Трампа к власти американскими спецслужбами продолжали руководить ставленники Обамы, сохранившие лояльность к нему даже после ухода из Белого дома. Раньше в числе соратников президента-демократа был и сам Флинн — с июля 2012-го по август 2014 года он руководил Разведывательным управлением Пентагона, но Обама досрочно уволил его.

В 2016 году, разочаровавшись в Демократической партии, в которой состоял, Флинн принял предложение республиканцев и стал консультантом по военным и международным вопросам предвыборного штаба Трампа. Как писала в 2017 году газета Politico, Обама сказал Трампу, что не в восторге от его намерения назначить Флинна советником по национальной безопасности.

После ознакомления с содержанием рассекреченных материалов адвокаты Флинна уверены, что руководство ФБР и агенты, которые расследовали его дело, не интересовало содержание бесед американского генерала и российского посла: они просто использовали сам факт наличия контактов для преследования Флинна, которое явно носило политически мотивированный характер.

Министерство юстиции США приняло решение закрыть дело Флинна, которому должны были вынести приговор 27 февраля, но суд отложил заседание на неопределённый срок. Как сказано в заявлении ведомства: «Правительство не убеждено в том, что у следствия были достаточные основания для проведения допроса 24 января 2017 года, и поэтому не считает заявления Флинна существенными, даже если они не соответствуют действительности. Кроме того, мы не считаем, что правительство может убедительно доказать, что ложные заявления, о которых идёт речь, имели место или являются существенными. Правительство пришло к выводу, что продолжение уголовного преследования по этому делу не будет отвечать интересам правосудия».

На первом этапе расследования Флинн пошёл на сделку со следствием и признал свою вину в предоставлении якобы не полной информации вице-президенту страны Майку Пенсу о беседах с Сергеем Кисляком, но в январе 2020 года отказался от своих показаний. Он объяснил свой поступок тем, что следователи и предыдущие адвокаты вынудили признать вину, угрожая втянуть в судебные разбирательства его сына. Кость Бондаренко: У ЦРУ на Байдена столько компромата, что помощь Зеленского Трампу уже не нужна © Екатерина Чеснокова

В одном из недавних телеинтервью генеральный прокурор США, по совместительству министр юстиции, Уильям Барр сказал: «Оснований для начала расследования (в отношении Флинна — ред.) не было. <…> Иногда люди признают вину в том, что не является преступлением».

Трампа ничто не остановит

Теперь Трамп, которому нужно срочно выправлять позиции в предвыборной гонке, намерен использовать эту историю с махинациями демократов руками спецслужб в свою пользу.

Президент дал понять, что в ближайшее время последуют новые разоблачения. Республиканцы настаивают на допросе в Конгрессе агентов, которые вели расследование против Флинна. По поручению Барра прокурор города Сент-Луис (штат Миссури) Джефф Дженсен проверил, насколько правомочно и законно действовали сотрудники ФБР на допросе генерала 24 января 2017 года, и пришёл к выводу, что беседа «проводилась безо всякого правомерного следственного обоснования».

В свою очередь, Трамп выразил надежду, что многие причастные к делу его бывшего советника заплатят большую цену, потому что они «нечестные, жуликоватые люди. они настоящий сброд».

«ФБР существует для расследования преступлений, но, если взять дело генерала Флинна, оказывается, что иногда и для их совершения. Разговор Майкла Флинна с послом России записывался правительством США. Представители разведсообщества администрации Барака Обамы охотились за доказательствами, но не нашли их», — сказала пресс-секретарь президента США Кейли Макинэни на брифинге 8 мая. Заставят отказаться? На выборах в США демократы могут выдвинуть другого кандидата вместо Байдена © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Закрытие дела Флинна активно обсуждалось в соцсетях, и Трамп в радостью репостил на свою страницу записи с критикой Обамы и его администрации, сопровождал их своими комментариями типа «это был обамагейт, а он и сонный Джо (как президент называет Байдена — ред.) руководили атакой. Самая коррумпированная администрация в истории США!».

11 мая на брифинге в саду Белого дома журналисты попросили Трампа прокомментировать одну из его записей: «Крупнейшее политическое преступление в американской истории, безусловно», которая сопровождала перепощенную запись одного из комментаторов, утверждавших, что Обама «на протяжении последних недель на посту президента избирал своей мишенью новых должностных лиц и саботировал новую администрацию (Трампа — ред.)».

«Обамагейт! Он продолжается уже давно и начался ещё до того, как меня избрали. Позор, что такое происходит. Вы сами знаете, в чём заключается преступление. Преступление весьма очевидно всем. Всё, что вам следует, так это читать газеты», — ответил президент.

Однако и демократы не отстают. Председатель юридического комитета Палаты представителей Джерольд Надлер объявил, что намерен как можно скорее провести в нижней палате Конгресса слушания с участием Барра. Кроме того, он попросил генерального инспектора Министерства юстиции США Майкла Хоровица провести расследование в связи с прекращением дела Флинна.

Главным аргументом Трампа против Байдена в президентской гонке станет всё, что связано с его работой вице-президентом в администрации Обамы, а также все их совместные деяния после передачи власти. А они, как выяснилось из рассекреченных материалов, были в курсе о планах спецслужб обвинить Флинна при отсутствии каких-либо доказательств его вины. Трамп позиционирует эту историю не иначе как попыткой госпереворота под предлогом желания не допустить в Белый дом «российского агента» (то есть Трампа), заведомо зная, что никаких связей с Москвой не было.

Эксперты не исключают, что , если того потребует политическая ситуация, Обама и Байден, а вместе с ними и руководители силовых структур могут предстать перед судом для дачи показаний по делу о государственном перевороте.

Сам факт оправдания Флинна уже стал большим ударом по репутации демократов. Трамп и Пенс всерьёз задумались о возвращении своего соратника в Белый дом (вряд ли, конечно, на пост советника президента по национальной безопасности, её сейчас занимает Роберт О'Брайен). Тогда Флинн станет настоящим бельмом на глазу оппонентов нынешнего президента.