По состоянию на 12:00 12 мая в мире зафиксировали больше 4 миллионов 178 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 286,3 тыс. человек скончались, около 1 миллиона 458 тыс. выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США — почти 1 миллион 348 тыс. случаев заражения, 80,6 тыс. умерших и 232,7 тыс. выздоровевших.

Далее следует Россия с 232,2 тыс. заболевших, более 2 тыс. погибших и 43,5 тыс. вылечившихся.

На третьем месте Испания, там 227,4 тыс. заразившихся, 26,7 тыс. погибших и свыше 137 тыс. вылечившихся.

Сложной ситуация остается также в Великобритании (224,3 тыс. заразившихся), Италии (219,8 тыс.), Франции (177,5 тыс.), Германии (172,5 тыс.), Бразилии (169,5 тыс.), Турции (139,7 тыс.), Иране (109,2 тыс.).

Ситуация в России

В РФ зафиксировали 221 344 случая COVID-19, выздоровели 39 863, погибли 2012 человек.

Минувшей ночью в Москве скончались еще 55 пациентов, у них была подтверждена пневмония.

Однако вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России фиксируется тенденция к снижению темпов прироста числа зараженных коронавирусом, на 11 мая этот показатель составляет 5,6%, но в ряде регионов темпы еще высоки.

Президент Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней в стране, дальнейшие решения по ослаблению карантинных мер должны принимать главы регионов в соответствии с эпидемиологической обстановкой. Путин также предложил принять новый пакет экономических мер для помощи гражданам и бизнесу.

Мурманская область стала первым российским регионом, где власти решили отменить режим самоизоляции. На первом этапе отмены карантина жители смогут заниматься спортом на улице, стадионах и спорткомплексах под открытым небом.

Следом за ней о смягчении режима самоизоляции объявили власти Перми. Для прогулок горожан откроются парки и скверы.

Власти Сахалинской области решили ввести цифровые пропуска для въезда. Глава региона Валерий Лимаренко рассказал, что к нему обращаются жители Сахалина и Курильских островов, которые просят «закрыть регион». Он отметил, что при этом необходимо обеспечить работу важных отраслей экономики.

С сегодняшнего дня в Москве ввели обязательное ношение масок и перчаток на работе, в транспорте, в магазинах.

Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми. Так, россияне, у которых есть дети в возрасте от трех до 16 лет, смогут получить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей с 1 июня. Семьи с детьми в возрасте до трех лет получат дополнительные ежемесячные выплаты за апрель, май и июнь в размере 5 тысяч рублей.

Минстрой предложил правительству России предоставить гражданам льготы по ЖКХ. В ведомстве считают, что в рамках антикризисных мер нужно снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — с 22% до 15%.

Во втором квартале этого года с учетом действующих мер поддержки экономики доходы россиян снизятся в годовом выражении на 20%.

Тем временем россияне начали закладывать машины для погашения долгов. Так, почти четверть (24%) займов под залог автомобиля в марте-апреле клиенты брали для погашения других кредитных обязательств.

Главврач ГКБ им. С.П. Боткина в Москве, брат известной телеведущей Елены Малышевой — Алексей Шабунин — заразился коронавирусом.

По словам главы Союза журналистов России Владимира Соловьева, пятеро журналистов в РФ погибли от коронавируса, еще 200 человек заражены.

«У нас пятеро (погибших журналистов. — Ред.), у нас 200 зараженных, и при этом тяжелейший кризис во всех отраслях СМИ, который мы сейчас видим», — сказал Соловьев на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Роспотребнадзор» предостерег от покупки тестов на коронавирус в интернете. Для диагностики коронавирусной инфекции можно использовать только официально зарегистрированные в России тест-системы, которые не продаются в сети, заявили в ведомстве.

Эксперты назвали «обманывающие» тестирование на коронавирус факторы. Среди них, в частности, несоблюдение правил подготовки к тестированию, неправильная процедура взятия биологического материала. Еще один фактор, который влияет на результативность тестирования, — это соблюдение правил транспортировки биоматериала уже после того, как в лаборатории провели тестирование. На результаты также может повлиять нарушение режима самоизоляции человеком, который сдал тест.

Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева перечислила несколько способов профилактики COVID-19. По ее словам, самоизоляция является лучшим способом защиты. Однако из-за такого режима начинаются проблемы со здоровьем. В такие дни необходимо правильно питаться, соблюдать водный баланс и заниматься физической культурой.

Украина и коронавирус

За сутки в стране подтвердили 375 новых случаев заражения коронавирусом.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, наибольшее количество новых заболевших зарегистрировано в Киеве, в Черновицкой, Ровенской и Львовской областях.

Также в стране выросла смертность от COVID-19. В течение последних 24 часов умерли от инфекции 17 человек.

По данным Минздрава, за все время пандемии заболели коронавирусом 16 023 украинца, скончались от осложнений 425, выздоровели 3373. Коронавирус в Европе: День Победы и День Европы в условиях пандемии, протесты в Германии, билеты на поезд «по талонам» во Франции © РИА Новости, Николай Филяков | Перейти в фотобанк

Среди заражённых остается высокой доля медиков. На данный момент зарегистрировано заражение более 3 тысяч работников системы здравоохранения страны.

В Офисе президента заявили о сохранении правил социального дистанцирования и масочного режима в условиях адаптивного карантина. Как сообщалось на совещании у президента, смертность от коронавируса в стране остается невысокой — 2,6%.

С 12 мая украинская столица отменяет ряд карантинных ограничений — открывает магазины, ларьки, парикмахерские, рестораны, кофейни, парки.

При этом количество новых зараженных в Киеве за сутки увеличилось в два раза. Это дало основание мэру столицы Виталию Кличко сомневаться в необходимости ослабления карантина в данный момент.

«Ситуация на самом деле непростая. Особенно накануне дня, когда мы собираемся вводить послабление ограничительных мер. И, если динамика заболевания так будет расти, любые послабления будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыву. И тогда придется вводить более строгий карантин», — описал ситуацию градоначальник.

Предполагается, что в городе с 12 мая увеличится число рейсов общественного транспорта. Планируется запуск дополнительных маршрутов из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое. При этом воспользоваться транспортными услугами можно лишь при наличии спецбилетов и защитных средств.

Такая же ситуация во Львовской области стала причиной решения о переносе ослабления карантина в регионе до 15 мая.

Нардеп Илья Кива опубликовал фото из спортзала, хотя они на Украине еще закрыты.

Все сотрудники Министерства внутренних дел и Национальной гвардии пройдут тестирование на коронавирус. Ведомство закупило необходимое количество тестов.

За сутки 300 украинцев вернулись спецрейсами из Армении и ОАЭ на родину. Все они пройдут самоизоляцию.

Ситуация в мире

Во Франции, Италии и Испании полиция выписала нарушителям карантина более 2 млн штрафов. Так, за все время пандемии испанские правоохранители составили 837 тыс. штрафов, что составляет более 15 тыс. в день. Суммы санкций варьировали от 600 до 10 тыс. евро и начислялись за прогулку по улице или выезд из города. Кроме того, за подобные нарушения около 7,5 тыс. граждан были арестованы.

За выход из дома без специального разрешения французская полиция требовала оплатить 135 евро. Всего были составлены 915 тыс. штрафов.

Бюджет Франции пополнился по этой статье на 123 млн евро. Примечательно, что с 11 мая в стране введены ослабления карантина. Теперь разрешается ездить на авто и гулять без спецразрешений в радиусе 100 км, кроме того, возобновляется работа некоторых школ, магазинов.

В Ухане после снятия карантина выявили 5 новых зараженных в одном из жилых комплексов. Речь идет о бессимптомных случаях, когда заболевшие способны заражать других, но не имеют клинических признаков COVID-19, таких как лихорадка. А еще в одном китайском уезде Шулан выявлены 11 инфицированных. Местные власти запретили клиникам и аптекам продавать лекарства от лихорадки, чтобы госпитализировать всех подозреваемых или подтвержденных пациентов с коронавирусом.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпидемиологические исследования по коронавирусу показывают, что большинство зараженных инфекцией болеют в тяжелой форме.

Польские ученые из Поморского научно-технологического парка разработали калькулятор вероятности летального исхода в случае заражения коронавирусной инфекцией. Калькулятор, доступный онлайн, учитывает возраст, пол и наличие четырех хронических заболеваний: гипертонии, диабета второго типа, рака и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

В США у трех детей с коронавирусом обнаружили новые нетипичные симптомы. У инфицированных пациентов, возраст которых составляет от трех месяцев до 14 лет, наблюдается в том числе острое воспаление гланд. Сейчас они находятся под наблюдением.

Президент США Дональд Трамп объяснил, что не носит маску в период пандемии коронавируса из-за того, что не подходит ни к кому на близкое расстояние. Он отметил, что все в Белом доме носят маски. Коронавирус в Европе: ожидание обвала экономики, Испания и Франция продлевают режим ЧП, медики-супергерои от Бэнкси © REUTERS, GFM/SAA/Gonzalo Fuentes

Во время общения с представителями СМИ американский лидер заявил, что США делают больше тестов на коронавирус, чем какая-либо другая страна. Одна из журналисток спросила, почему Трамп продолжает рассказывать о количестве тестов в Соединенных Штатах, когда люди в стране продолжают умирать. В ответ глава Белого дома заявил, что спрашивать об этом следует не его, а Китай. Затем Трамп назвал вопрос «гадким».

ВОЗ заявила, что основные причины заражения COVID-19 среди медработников — это недостаток средств индивидуальной защиты, долгое время работы и недостаточно строгие меры дезинфекции.

Координатор стратегии начавшегося выхода Франции из режима изоляции, введенного из-за пандемии COVID-19, Жан Кастекс предупредил население о необходимости быть готовым к повторной массовой изоляции.

Турция, запуская программу «Сертификация здорового туризма» с начала летнего сезона 2020 года, не намерена закрывать свои границы для иностранных туристов.

Американский лидер заявил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией с предполагаемой попыткой хакеров из КНР украсть данные по разработке вакцины против инфекции.

Согласно данным нового исследования Stop TB Partnership, введенные во всем мире ограничения из-за распространения коронавируса могут привести к началу эпидемии туберкулеза. С 2020 по 2025 год из-за пренебрежительного отношения к диагностике и лечению туберкулеза на фоне борьбы с коронавирусом это заболевание может затронуть 6,3 млн человек.