По состоянию на 19:00 11 мая в мире зафиксировали почти 4 миллиона 222 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 284 тыс. человек скончались, более 1 миллиона 509 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Более 100 заболевших также зафиксировано сегодня во Франции, Германии, Бразилии, Турции и Иране. Более 50 тысяч — в Китае, Канаде, Перу, Индии и Бельгии. Самый большой процент смертности среди крупных европейских государств сегодня зафиксирован в Бельгии, Франции и Великобритании.

Ситуация на Украине. Смягчение карантина и поддержка малого бизнеса

На Украине за минувшие сутки зафиксировано 416 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 17 человек из числа ранее заболевших скончались, а 228 выздоровели. Всего с начала пандемии в стране подтверждено 15 648 случаев Covid-19, из общего числа заболевших 408 человек умерли, 3 288 выздоровели.

С сегодняшнего дня на Украине начинается ослабление карантинных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса, первый этап которого продлится до 22 мая.

При соблюдении ряда мер возобновляют работу парикмахерские, заведения общественного питания, учреждения торговли продовольственными и непродовольственными товарами, ряд видов деятельности, предусматривающий прием посетителей в офисах, а также стоматологии.

Как уточнил президент Владимир Зеленский на совещании по борьбе с пандемией, при внедрении адаптивного карантина в стране будет обязательным ношение масок и социальное дистанцирование. Глава государства также сделал замечание из-за задержки выплат за март врачам, работающих с коронавирусными больными.

Зеленский также выступил за предоставление кредитных каникул для малого и микробизнеса, наиболее пострадавших от карантинных ограничений.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что со стороны правительства созданы все предпосылки для полноценной работы обновленной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» и программы «Новые деньги», по которой предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.

Ситуация в России. Завершение режима нерабочих дней

В России за прошедшие сутки зафиксировано еще 11 656 случаев заражения, 94 случая смерти и 5495 случаев выздоровления. В целом по стране зафиксировано 221 344 заболевших, 2009 умерших и 39 801 выздоровевших. При этом медики провели более 5,6 млн тестов на наличие коронавируса.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая, который был объявлен в связи с пандемией и продлился более шести недель.

По его словам, эта экстраординарная мера позволила замедлить развитие эпидемии, и за счет этого страна получила ресурс времени, который использовали, прежде всего, для того, чтобы существенно повысить готовность всей системы здравоохранения на случай обострения эпидемиологической ситуации.

Глава государства отметил, что принятые меры позволяют перейти к поэтапному смягчению ограничений, но окончательное решение все равно остается за регионами. Путин также призвал не снимать ограничения под кальку, пояснив, что выход из эпидемии коронавируса быстрым не будет.

В связи с этим режим повышенной готовности сохраняется для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями; массовые мероприятия исключены.

Российский лидер помимо этого предложил целый ряд мер по поддержке врачей и социальных работников, семей с детьми, (в частности 1 июня будет произведена выплата на каждого ребенка в возрасте от 3-15 лет), а также бизнеса и самозанятых граждан.

Остальной мир. Итальяно-японский оптимизм

Хорошие новости поступили из 14 миллионного Токио, где впервые с 30 марта суточный прирост составил всего 15 человек. После этой даты ежедневно регистрировались более 20 новых случаев заражения.

Папин зонтик. Как в СНГ поддерживают предпринимателей в период пандемии © REUTERS, Pavlo Palamarchuk | REUTERS, Pavlo Palamarchuk | Перейти в фотобанк

Глава министерства инфраструктуры и транспорта Италии Паола де Микели заявила, что восстановление авиасообщения Италии с другими странами будет зависеть от того, насколько острую фазу эпидемии коронавируса они переживают.

При этом, по ее словам, останется обязательным ношение маски на борту самолета, а в аэропортах продолжатся санитарные проверки при вылете из Италии. Кроме того, Де Микели заявила, что будущие туристы, приезжающие в Италию, не окажутся в карантине, решение об их помещении под этот режим по их возвращении на родину будет зависеть от их страны.

В то же время коронавирус был выявлен у 8 046 военнослужащих США, гражданских специалистов и членов их семей. По данным министерства обороны страны, госпитализированы 267 человек, 3 464 уже выздоровели, умерли 27 человек. Из общего числа заболевших 5 036 человек проходят службу в частях минобороны.