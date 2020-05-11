Несмотря на настоятельные просьбы ВОЗ отменить массовые мероприятия, президент Белоруссии Александр Лукашенко настоял-таки на своем и провел парад Победы. Этим он безмерно порадовал всех, кому дорога память о Великой Отечественной войне, великих жертвах, которые понесла наша страна и конечно же великом триумфе Красной армии

Этим же он сильно огорчил тех, кто видит в этом, безусловно положительном факте, темную сторону. Было сильно похоже на то, что парад был не только данью традиции, но еще и политическим заявлением. Причем заявлением контрпродуктивным, сделанным назло ближайшему партнеру по Союзному государству.

Идеальный шторм

Вопрос не стоял бы именно так, если бы не обстоятельства, которые составляли фон этой драматической пьесы. Во-первых — «пандемия». Безусловно, меры, принятые правительствами большинства стран мира были не по факту эпидемии, а предупредительной мерой. Зная, что штамм новый и, по заверениям специалистов, опасный, решили не дожидаться наступления катастрофы, а встретить приход коронавируса карантинными мероприятиями.

И поскольку это случилось в еще не болеющих странах, первоначальный испуг и паника которые (чего греха таить!) раздувались СМИ при полном одобрении правительств, скоро сменились в обществах напряжением и недовольством. «На нас смотрят глаза погибших советских солдат»: Лукашенко объяснил, почему не отменил Парад Победы © AP, Sergei Grits

С пандемией совпала нефтяная война в связи с распадом ОПЕК+, которая повлекла за собой катастрофическое падение цен на нефть и кризис ее перепроизводства. Экономики рухнули, Федеральная резервная система (ФРС) США напечатала уйму долларов, которыми намерена заливать реальный сектор. Эти деньги ничем не обеспечены, потому что из-за карантинных мер экономика де-факто остановлена, а бизнесу будут платить за простой напечатанными долларами. Не только у ФРС снесло крышу. За апрель 2020-го чистые заимствования Казначейства США составили 1,4 трлн долларов. Рыночный госдолг США во втором квартале 2020 может вырос на 3 трлн. долларов, а годовой дефицит бюджета ключевой экономики и финансовой метрополии мира превысит невероятные 5 трлн. долларов!

Эта политинформация для того, чтобы все могли представить себе то, что мир имеет дело не только с карантином, от которого отдает чем-то школьным (уроков не будет), а с идеальным штормом глобального масштаба.

Чем все кончится не знает никто, рейтинговые агентства же и ключевые консалтинги каркают стагнацию, в сравнении с которой «Великая депрессия» покажется насморком.

Кратко, на пальцах, схема выглядит так. ФРС США и Центробанк ЕС печатают доллары и евро триллионами, чтобы компенсировать простой экономики из-за карантина. При этом еще и скупают долги, которые образуются по той же причине. Предсказуемый риск этой схемы в том, что во втором полугодии США и ЕС накроет инфляционный шок. Начнется паника и если сейчас деньги закачивают в экономику гигантской попмой до 2 триллионов в месяц, во втором полугодии эту бумагу нужно будет выкачивать обратно. И вот с этой задачей ФРС и Евробанк не справятся, поэтому ключевые валюты рухнут. Параллельно будет лежать другой эквивалент — углеводороды, в первую очередь нефть. Что последует за этим никто сказать не может, потому что такого никогда не было. Оппозиция Белоруссии передумала выдвигать соперника Лукашенко на президентские выборы © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Казалось бы, при чем тут парад

А вот тут очень важно отрешиться от эмоций, даже если они позитивные. Мир стоит перед глобальной угрозой, в сравнении с которой все, что мы видели после войны — чепуха. Такого не было никогда. Как показывает опыт пандемии, страны запада, в условиях опасности не думают ни о чем, кроме как о себе. Этот политический эгоизм — следствие паники. А паника убивает. Если не сплотиться, случится катастрофа.

А парад, увы, был политическим заявлением лично Бацьки лично России. Психологический механизм этого сильного образа был двояким. С одной стороны, парад понравился большинству жителей бывшего СССР, кому дорога наша общая Родина. С другой стороны, он сильно задел российские элиты, которые, как мы хорошо знаем, готовили эти празднования за год.

Всем известно, что Владимир Путин придавал параду в честь 75-й годовщины Победы огромное политическое значение. Заранее, еще в прошлом году президент России приглашал лидеров других стран на этот праздник в Москву. Цель никто не скрывал: это был символический акт примирения перед лицом глобальных угроз. Примирения, ради урегулирования ключевых вопросов, которые раскололи восток и запад. Кто знает, какие инициативы готовился озвучить Путин, но тут наступила глобальная история с уханьским коронавирусом. В этой связи политические элиты России, сознавая всю сложность для страны, возможные угрозы в случае, если удар нового вируса будет катастрофическим, решили проявить сознательность, превинтивно объявив карантин на всей территории. Напомним: Китай проводил карантинные мероприятия локально, а не повсеместно. В Гонконге же карантина вообще не было. Для России такая общегосударственная мера — это не только экономическая проблема.

Вот и от парада пришлось отказаться. Не стоит игнорировать тот факт, что с глобальными мерами в целом, и локальными, в частности, многие не согласны. Кое-кто потерял работу, кто-то бизнес. Вынужденный простой мало кому нужен, в такой момент об опасности коронавируса думают меньше всего. Свобода слова неуместна. Белорусский политолог одобрил решение Лукашенко выслать российских журналистов © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Тем более, что по мере привыкания к проблеме, интерес к ней падает и все меньше людей будут соблюдать ограничительные указания, ради которых все затевалось. Позиция Белоруссии, при всем уважении к ее суверенитету, служит дурным примером для окружающих стран, в первую очередь для России.

Ну а парад, если смотреть на него с точки зрения психологического воздействия, каковое он несомненно оказал на россиян, у многих обязательно снизил моральный дух, как минимум — настроение. Кто-то радовался параду, даже если он проводится в Белоруссии, но кто-то сильно обиделся на Лукашенко. Чисто по-человечески, потому что тут и ревность, и обида, рождающие раздражение и, в конечном счете — враждебность. Там, где нет ответственности, кроме себя и своей семьи — там можно радоваться. А там, где решают вопросы организации жизни миллионов людей — там обязательно недовольны страной-партнером и ее руководством.

И поскольку это именно те, кто ведет переговоры с людьми Лукашенко по наиважнейшим вопросам будущего Союзного государства, уже сейчас можно сказать, что ситуация не только не улучшится, а даже наоборот. Нельзя, чтобы в дипломатии страсти опускались в личную плоскость. А со стороны Лукашенко это выглядело именно так.

Эмоции и реальность

Те, кто душой болеет за Союзное государство, видят, какие ужасные испытания на него обрушились. Перепутав личное с общественным, глава Белоруссии занял абсолютно контрпродуктивную позицию.

Хуже всего то, что это выразилось в таком вопросе, как парад Победы. Может быть наблюдатели преувеличивают. Но даже слепой скажет, что вряд ли. Поскольку все свелось к личностям и эмоциям, по Лукашенко открыли огонь все информационные площадки. Привлечены все, кого задел парад в Минске, включая белорусскую лауреатку Нобелевской премии, Светлану Алексиевич, которую хлебом не корми — дай кинуть чем-нибудь в Лукашенко. И она кинула, причем не на России-1, а у друга Бацьки, Алексея Венедиктова, на «Эхе Млсквы».

СМИ и любимые Лукашенко анонимные телеграмм-каналы «жгут напалмом», там не хватает только крепких выражений. От нервов допускают серьезную фактическую ошибку, пытаясь делать из очень сильного идеологического события цирк. Мол, на парад «никто не пришел». Не так. На самом деле Лукашенко запретил проводить уличные шествия, максимально обезопасил тех, кто согласился пойти зрителем (никто никого не сгонял), а само шествие военных проводилось исключительно точечно. Только военный парад, при минимальном количестве зрителей. Эксперт объяснил, что стало бы с Лукашенко, если бы он ввел жесткий карантин © AP, Sergei Grits

Так и было спланировано. Все было именно так и продумано. Это было заявление, уровня стратегической операции.

Бацька прекрасно осознает все риски, на сегодня в Белоруссии действуют те же самые меры, что и в России, кроме самоизоляции. Но тут включилось сознание людей — маски носят без напоминаний, сами. Кто может — самоизолируются.

Напрасно думают, что отсутствие объявленного карантина делает жизнь ресторанов, кафе, фитнесс-центров, где собираются люди, спокойной. Их последовательно и систематически ограничивают, только не кричат об этом на всю страну. Местные администрации еще не забыли, что такое телефонное право. Меры принимаются повсеместно, потому что Лукашенко серьезно работает и в теме. При этом на публике, почему-то ведет себя совсем иначе, «включая» помещика-самодура. Зная все эти факты можно уверенно сказать, что парад был не только данью памяти Великой Отечественной, но и политическим сигналом: «последний парад Империи в Брестской крепости».

Моралите

Эмоции обязательно пройдут, обязательно наступят вышеописанные события, которым плевать на любые парады.

И вот мы, наши страны Русского мира, увы, но демонстрируем то, что мы уже видели в нашей общей истории: раздробленность, накануне прихода Батыя. Все те же амбиции и взаимные обиды, о которых так метко выражался автор «Слова о полку Игореве», кем бы он не был — Баяном или Ростопчиным. Туркмения поможет России побороть коронавирус © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Практически же рассуждая, парад в Минске обязательно станет очередным яблоком раздора, вместо того, чтобы объединять. Это болит у всех. Потому что парад в честь 75-летия Победы проводился не только в Минске, но и в Ашхабаде. Да-да, Гурбангулы Бердымухаммедов, щедрой руцей экипировал туркменских воинов в новенькую форму РККА, посадил их на антикварную технику и прокатил, вместе с Бессмертным полком. Все это с советскими знаменами, под марш Преображенского полка. Впервые в истории незалежной Туркмении, кстати.

Почему? Да потому же, почему и Бацька. Но в отличие от него в Туркмении коронавирус не нашли. Туркменбаши (да продлит Аллах его дни) запретил ему въезд в Туркмению. Шутки-шутками, но как-то все это нехорошо.