По состоянию на 21:00 10 мая коронавирусом в мире заболели более 4,146 млн человек. Общее количество смертей — более 281,9 тыс., еще 1,463 млн пациентов выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США — свыше 1,352 млн случаев, 80 тыс. умерших и 238 тыс. выздоровевших. Далее следует Испания (264,6 тыс.; 26,6 тыс.; 176,4 тыс.). На третьем месте Италия (219 тыс.; 30,5 тыс.; 105 тыс.). Четвертое и пятое место занимают Великобритания и РФ.

Также сложная ситуация с эпидемией сохраняется во Франции, Германии, Бразилии, Турции и Иране.

Ситуация в РФ

В РФ за сутки больных коронавирусом стало на 11,012 тыс. человек больше. Общее число соответствующих диагнозов теперь составляет 209,688 тыс. Количество умерших вплотную приближается к 2 тыс. — 1,915 смертей, из которых 88 человек скончались за минувшие сутки. Число излечившихся составляет 34,306 пациентов.

Наибольшее количество заболевших по-прежнему фиксируется в Москве — 5551 случаев, из которых более 80% — люди младше 65 лет. Вслед за столицей идут Московская область (1133) и Санкт-Петербург (414).

Отмечается, что из всех заболевших за сутки у 4674 пациентов нет симптомов болезни.

Что касается других регионов, на Кубани коронавирус подтвердился у одного из священнослужителей. Из 66 человек, контактировавших с ним, аналогичный диагноз подтвердился у половины.

«Мы обращались, просили, в том числе и наших священников: "Служите на дистанции. Люди должны быть на улице". Все думали: "Ничего-ничего. Бог милует". Но, как видите, жизнь говорит о другом», — цитирует РИА Новости губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

По данным Минобороны страны, среди военных статистика заболеваемости коронавирусом следующая: 1,723 тыс. заболевших, из них 1,132 тыс. — курсанты, более 400 — гражданские служащие.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила, что темпы прироста числа заболевших COVID-19 в России стабилизируются.

«Мы надеемся, судя по последним дням, что это плато», — сказала она в комментарии Bloomberg.

Коронавирус в Европе: ожидание обвала экономики, Испания и Франция продлевают режим ЧП, медики-супергерои от Бэнкси © REUTERS, GFM/SAA/Gonzalo Fuentes Коронавирус и Украина

На Украине за сутки лабораторно подтвердили еще 15,232 тыс. случаев коронавируса. За весь срок скончались 391 человек, 15 из которых умерли за отчетный период. Еще 3,060 тыс. больных выздоровели.

COVID-19 не обходит стороной украинскую армию — всего там 41 заболевший. У двоих из них диагноз подтвердился в прошедшие сутки.

Как рассказал у себя в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, от коронавируса скончался главный врач городской скорой помощи Игорь Ковалюк. Ему было 57 лет.

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, когда в городах страны может заработать метрополитен, который был законсервирован на время карантина.

«По его словам, для открытия метро нужно, чтобы в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания будет меньше, чем пять на область. Это касается, в частности, Киева, Харькова и Днепра», — говорится в сообщении агентства УНИАН.

Ситуация в мире

В Ухане, где ранее впервые с 4 апреля выявили случай коронавируса, район, где это произошло, вновь признали зоной со средним уровнем угрозы.

Тем не менее по всему Китаю готовятся открыть закрытые с января кинотеатры. Когда точно это произойдет, неизвестно. Но уже сейчас подготовлен перечень мер безопасности, которые должны будут соблюдать зрители и организаторы киносеансов. Среди них — дистанция между посетителями, обязательное ношение ими масок, регулярное проветривание и дезинфекция залов.

«Пока думают, что она безопасна, нужно успеть испытать на людях» - нобелевский лауреат о тестировании вакцины от COVID-19 © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Японское информационное агентство Киодо опубликовало данные опроса общественного мнения, в котором жителям страны было предложено оценить меры правительства по борьбе с коронавирусом. Так, лишь 34,1% участников исследования оценили положительно меры властей, а 57,5% отозвались негативно. Кроме этого, 84,4% японцев выразили беспокойство относительно их жизненной ситуации на фоне эпидемии.

Не все оказались довольны карантинными мерами властей и в Германии. Там вспыхнул скандал вокруг сотрудника федерального МВД, который написал в своей 80-страничной статье на условиях анонимности для местного правоконсервативного сайта, что борьба с COVID-19 является «глобальной ложной тревогой», принесшей больше вреда, чем пользы. А также заявил, что опасность коронавируса «не выше, чем у многих других вирусов». Однако анонима удалось вычислить и теперь он отстранён от должности.